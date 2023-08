Troppe rate? Scegli la Cessione del Quinto per una gestione sana del credito

Gli acquisti a rate sono, generalmente, una soluzione ideale per realizzare un desiderio senza aspettare, ma potrebbero in alcuni casi nascondere delle insidie. Ecco allora come contrastare la trappola dei finanziamenti a rate multipli e ottenere, invece, la liquidità di cui si ha bisogno con un’unica rata conveniente e sicura.



Quando si parla di finanziamenti a rate ci si trova di fronte a un’infinità di scelte: prestiti personali, carte di credito, finanziamenti per l’acquisto di automobili o elettrodomestici, telefoni e molti altri. Tutte soluzioni che danno la sensazione di avere una marea di possibilità molto convenienti per fare acquisti, ma in realtà, potrebbero nascondere delle trappole.



Iniziamo subito dalla prima: la facilità di accesso. Avere accesso al pagamento rateizzato in maniera veloce e immediata, potrebbe spingere a fare acquisti impulsivo/compulsivi che, sebbene siano suddivisi in piccole rate, potrebbero nell’insieme avere conseguenze pesanti sul bilancio di fine mese.



Rispetto a questo problema, anche L’Unione europea vuole varare una normativa stringente sul Buy Now Pay Later, cioè il meccanismo che consente di acquistare subito un bene con la possibilità di pagarlo a rate e che, come già detto, potrebbe incoraggiare al sovraindebitamento.



Infatti, il numero dei finanziamenti rateizzati che si sottoscrivono sommati a quelli che potrebbero già essere in corso, come il mutuo, il finanziamento auto o anche la carta di credito, nel complesso potrebbero incidere molto sulle risorse e compromettere il benessere economico nel lungo periodo.



Ma un finanziamento con un’unica rata, sostenibile e conveniente, esiste? Sì, esiste e tra poco vedremo insieme di cosa si tratta.



Tornando al discorso sulle trappole collegate alle rate, anche quella della “convenienza” è davvero insidiosa. Se ci si trova a vivere una situazione come quella descritta poco fa, ossia mutuo da pagare, la rata della macchina eccetera ma si ha bisogno urgente di liquidità, ci si potrebbe facilmente lasciar sedurre dalla rata col tasso più basso, che però fa dimenticare gli interessi, le commissioni, i costi nascosti e anche l’assicurazione conteggiata a parte.



Tutte cose che potrebbero, invece, far lievitare la rata che sembrava conveniente ben oltre il costo originale.



L’ultima trappola, quella più rischiosa, scatta quando si deve risolvere un problema urgente, come ad esempio un guasto alla macchina o una riparazione in casa. Presi dall’ansia di risolvere il problema il prima possibile si potrebbe confermare il primo finanziamento proposto, senza avere chiare tutte le condizioni.



Un contratto, però, può essere complesso, pieno di clausole e termini tecnici, tutti elementi che possono far fraintendere i costi e le condizioni reali del finanziamento che si sta sottoscrivendo con conseguenze, molto spesso, spiacevoli.



In molti casi, poi, si potrebbe non avere accanto un consulente professionale e competente, capace di guidare e far capire bene e con precisione tutto quello che bisogna sapere.



Tutte queste trappole insieme potrebbero spingere verso la spirale pericolosissima del sovraindebitamento e compromettere gravemente il benessere finanziario personale e familiare.

Come evitare le trappole delle rate multiple? Per prima cosa, stare attenti a non fare tanti pagamenti rateizzati insieme, come finanziamenti per smartphone, elettrodomestici, abbigliamento eccetera ma puntare piuttosto ad una gestione sana e programmata delle tue finanze.

Fare attenzione all’illusione della “convenienza”, che scatta quando si pensa di fare un affare con il tasso più basso

In caso di necessità urgenti, valutare bene le condizioni del finanziamento che si sottoscrive e fare sempre scelte consapevoli dove si è sicuri di aver capito bene i termini e le condizioni del contratto.

Ecco allora la soluzione: puntare alla rata unica, sostenibile e sicura della Cessione del Quinto, che è sempre leggera e calibrata allo stile di vita del richiedente e ha tutti i costi inclusi, assicurazione compresa.



Anche quando gli acquisti a rate possono sembrare una soluzione conveniente nel breve termine è bene ricordare che possono portare a problemi finanziari, anche seri, a lungo termine se non gestiti con attenzione.



Per questo è bene valutare sempre attentamente la capacità di gestire tanti pagamenti insieme ed evitare il carico di tante rate mensili e in definitiva, essere sempre sicuri di aver capito bene i termini e le condizioni del contratto di finanziamento che si sta per sottoscrivere.