Stabilizzazione PNRR Ministero della Giustizia 2026: tre bandi per oltre 9.100 posti

Stabilizzazione PNRR Ministero della Giustizia 2026: il Ministero della Giustizia ha pubblicato il 16 marzo 2026 i tre avvisi pubblici per la stabilizzazione a tempo indeterminato del personale PNRR in servizio con contratto a tempo determinato. È una delle operazioni di stabilizzazione più grandi della storia della pubblica amministrazione italiana: in totale sono in gioco oltre 9.100 posti, riservati esclusivamente a chi è già in servizio nei ruoli dell’Amministrazione giudiziaria e ha superato un concorso pubblico RIPAM.

I tre avvisi riguardano i profili di Addetto all’Ufficio per il Processo (A.U.P.P.), Tecnico di Amministrazione e Operatore di Data Entry. Chi rientra nei requisiti ha tempo fino alle ore 23:59 del 15 aprile 2026 per presentare la domanda sulla piattaforma proveconcorsi.giustizia.it.

Nei prossimi paragrafi analizziamo nel dettaglio chi può partecipare, come presentare la domanda, come funzionerà la selezione e come prepararsi al meglio.



Il volume è uno strumento di studio indispensabile per la preparazione alla selezione comparativa finalizzata all’assunzione a tempo pieno e indeterminato del personale già in servizio presso l’Amministrazione giudiziaria (Addetti UPP, Tecnici di Amministrazione e Operatori Data Entry).Il manuale, strutturato per rispondere esattamente alle direttive dei bandi, offre una trattazione chiara e approfondita delle materie oggetto della prova scritta situazionale.Parte I – Organizzazione e Funzionamento del Ministero della Giustizia: analisi dettagliata delle articolazioni centrali e territoriali, fondamentale per rispondere ai quesiti sull’ordinamento giudiziario richiesti dai bandi. Parte II – Competenze Trasversali (Soft Skills): sezione teorico-pratica dedicata alle competenze essenziali per l’efficacia relazionale e lavorativa – consapevolezza del contesto, soluzione dei problemi, consapevolezza digitale – calibrate sui livelli di inquadramento. Parte III – Competenze Tecniche e Professionali: approfondimenti sulle mansioni e sulle innovazioni digitali della Pubblica Amministrazione. Nella sezione online, raggiungibile seguendo le istruzioni in fondo al libro, saranno disponibili:Simulatore di quiz situazionali e Tutor digitale per esercitarsi sulla logica delle risposte “efficaci”, “neutre” e “non efficaci”.Sabrina FazioPsicologa specializzata in psicologia del lavoro, con particolare riguardo per l’area dell’orientamento e della prevenzione del disagio nel contesto lavorativo. Luigi TramontanoGiurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, è autore di numerosissime pubblicazioni giuridiche ed esperto di Tecnica legislativa, curatore di prestigiose banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense.

A chi è rivolto: i tre bandi a confronto

La Stabilizzazione PNRR Ministero della Giustizia 2026 non è un concorso pubblico aperto: è una selezione riservata a chi ha già vinto un concorso RIPAM e si trova attualmente in servizio presso l’Amministrazione giudiziaria. I tre avvisi si distinguono per profilo, area di inquadramento e numero di posti.

Bando 1 – Addetti all’Ufficio per il Processo (A.U.P.P.) Riguarda il personale reclutato tramite i due concorsi RIPAM per il profilo di Addetto all’U.P.P.: quello da 8.171 posti (G.U. n. 62 del 6 agosto 2021) e quello da 3.946 posti (InPA, 5 aprile 2024). I posti disponibili sono 6.919, da ripartire tra i distretti all’esito della rimodulazione delle piante organiche. Chi è in servizio nei distretti di Trento e Bolzano è escluso da questo avviso: per quei distretti sarà pubblicato un bando separato, poiché la stabilizzazione spetta alla Regione Trentino-Alto Adige. In caso di stabilizzazione, il profilo di inquadramento a tempo indeterminato sarà quello di Funzionario giudiziario, nella Famiglia dei servizi giudiziari. Scarica il bando qui

Bando 2 – Tecnici di Amministrazione Coinvolge il personale reclutato tramite il concorso RIPAM da 1.660 posti (G.U. n. 26 del 1° aprile 2022), profilo di Tecnico di Amministrazione, Area III. I posti sono 712, anche qui da ripartire distrettualmente. Il profilo di confluenza a tempo indeterminato sarà Funzionario contabile o Funzionario dell’organizzazione, nella Famiglia dei servizi contabili e di organizzazione. Scarica il bando qui

Bando 3 – Operatori di Data Entry È l’unico dei tre con la ripartizione distrettuale già definita nel bando. I posti sono 1.488, distribuiti in tutti e 28 i codici distrettuali: i più numerosi sono Napoli (169), Roma (107), Palermo (97) e Catania (88); il più piccolo è Trieste con 16 posti. Il profilo di provenienza è Operatore di data entry (Area II), reclutato con il concorso RIPAM da 3.750 posti (G.U. n. 26/2022). Il profilo a tempo indeterminato sarà Operatore giudiziario, nella Famiglia dei servizi giudiziari. Scarica il bando qui