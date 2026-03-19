Stabilizzazione PNRR Ministero della Giustizia 2026: tre bandi per oltre 9.100 posti

Stabilizzazione PNRR Ministero della Giustizia 2026: il Ministero della Giustizia ha pubblicato il 16 marzo 2026 i tre avvisi pubblici per la stabilizzazione a tempo indeterminato del personale PNRR in servizio con contratto a tempo determinato. È una delle operazioni di stabilizzazione più grandi della storia della pubblica amministrazione italiana: in totale sono in gioco oltre 9.100 posti, riservati esclusivamente a chi è già in servizio nei ruoli dell’Amministrazione giudiziaria e ha superato un concorso pubblico RIPAM.
I tre avvisi riguardano i profili di Addetto all’Ufficio per il Processo (A.U.P.P.), Tecnico di Amministrazione e Operatore di Data Entry. Chi rientra nei requisiti ha tempo fino alle ore 23:59 del 15 aprile 2026 per presentare la domanda sulla piattaforma proveconcorsi.giustizia.it.
Nei prossimi paragrafi analizziamo nel dettaglio chi può partecipare, come presentare la domanda, come funzionerà la selezione e come prepararsi al meglio.
Indice
- Stabilizzazione PNRR Ministero della Giustizia 2026: per chi ha fretta
- A chi è rivolto: i tre bandi a confronto
- Chi può partecipare: i requisiti di ammissione
- Come fare domanda
- La prova: struttura e punteggi
- Come funziona la graduatoria
- Stabilizzazione PNRR Ministero della Giustizia 2026: come prepararsi
- Stabilizzazione PNRR Giustizia 2026: le FAQ
Preparati con il Manuale dedicato!
Concorso ministero della Giustizia per la stabilizzazione del PNRR: 6919 Funzionari ufficio processo 712 Funzionari tecnici-amministrativi 1488 Assistenti operatori data entry
Il volume è uno strumento di studio indispensabile per la preparazione alla selezione comparativa finalizzata all’assunzione a tempo pieno e indeterminato del personale già in servizio presso l’Amministrazione giudiziaria (Addetti UPP, Tecnici di Amministrazione e Operatori Data Entry).Il manuale, strutturato per rispondere esattamente alle direttive dei bandi, offre una trattazione chiara e approfondita delle materie oggetto della prova scritta situazionale.Parte I – Organizzazione e Funzionamento del Ministero della Giustizia: analisi dettagliata delle articolazioni centrali e territoriali, fondamentale per rispondere ai quesiti sull’ordinamento giudiziario richiesti dai bandi. Parte II – Competenze Trasversali (Soft Skills): sezione teorico-pratica dedicata alle competenze essenziali per l’efficacia relazionale e lavorativa – consapevolezza del contesto, soluzione dei problemi, consapevolezza digitale – calibrate sui livelli di inquadramento. Parte III – Competenze Tecniche e Professionali: approfondimenti sulle mansioni e sulle innovazioni digitali della Pubblica Amministrazione. Nella sezione online, raggiungibile seguendo le istruzioni in fondo al libro, saranno disponibili:Simulatore di quiz situazionali e Tutor digitale per esercitarsi sulla logica delle risposte “efficaci”, “neutre” e “non efficaci”.Sabrina FazioPsicologa specializzata in psicologia del lavoro, con particolare riguardo per l’area dell’orientamento e della prevenzione del disagio nel contesto lavorativo. Luigi TramontanoGiurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, è autore di numerosissime pubblicazioni giuridiche ed esperto di Tecnica legislativa, curatore di prestigiose banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense.
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Stabilizzazione PNRR Ministero della Giustizia 2026: per chi ha fretta
- Ente: Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria
- Procedura: Selezione comparativa distrettuale per la stabilizzazione (art. 16-bis D.L. n. 80/2021)
- Profili e posti:
- Addetto all’Ufficio per il Processo (A.U.P.P.) → 6.919 posti (Area Funzionari)
- Tecnico di Amministrazione → 712 posti (Area Funzionari)
- Operatore di Data Entry → 1.488 posti (Area Assistenti)
- Totale posti: 9.119 unità
- Scadenza domanda: 15 aprile 2026, ore 23:59
- Decorrenza assunzione: 1° luglio 2026
- Requisito chiave: essere attualmente in servizio nel profilo di riferimento con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2026
- Piattaforma domande: proveconcorsi.giustizia.it
A chi è rivolto: i tre bandi a confronto
La Stabilizzazione PNRR Ministero della Giustizia 2026 non è un concorso pubblico aperto: è una selezione riservata a chi ha già vinto un concorso RIPAM e si trova attualmente in servizio presso l’Amministrazione giudiziaria. I tre avvisi si distinguono per profilo, area di inquadramento e numero di posti.
Bando 1 – Addetti all’Ufficio per il Processo (A.U.P.P.) Riguarda il personale reclutato tramite i due concorsi RIPAM per il profilo di Addetto all’U.P.P.: quello da 8.171 posti (G.U. n. 62 del 6 agosto 2021) e quello da 3.946 posti (InPA, 5 aprile 2024). I posti disponibili sono 6.919, da ripartire tra i distretti all’esito della rimodulazione delle piante organiche. Chi è in servizio nei distretti di Trento e Bolzano è escluso da questo avviso: per quei distretti sarà pubblicato un bando separato, poiché la stabilizzazione spetta alla Regione Trentino-Alto Adige. In caso di stabilizzazione, il profilo di inquadramento a tempo indeterminato sarà quello di Funzionario giudiziario, nella Famiglia dei servizi giudiziari. Scarica il bando qui
Bando 2 – Tecnici di Amministrazione Coinvolge il personale reclutato tramite il concorso RIPAM da 1.660 posti (G.U. n. 26 del 1° aprile 2022), profilo di Tecnico di Amministrazione, Area III. I posti sono 712, anche qui da ripartire distrettualmente. Il profilo di confluenza a tempo indeterminato sarà Funzionario contabile o Funzionario dell’organizzazione, nella Famiglia dei servizi contabili e di organizzazione. Scarica il bando qui
Bando 3 – Operatori di Data Entry È l’unico dei tre con la ripartizione distrettuale già definita nel bando. I posti sono 1.488, distribuiti in tutti e 28 i codici distrettuali: i più numerosi sono Napoli (169), Roma (107), Palermo (97) e Catania (88); il più piccolo è Trieste con 16 posti. Il profilo di provenienza è Operatore di data entry (Area II), reclutato con il concorso RIPAM da 3.750 posti (G.U. n. 26/2022). Il profilo a tempo indeterminato sarà Operatore giudiziario, nella Famiglia dei servizi giudiziari. Scarica il bando qui
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Chi può partecipare: i requisiti di ammissione
I requisiti sono sostanzialmente identici nei tre avvisi. Può partecipare alla stabilizzazione PNRR Ministero della Giustizia 2026 il personale che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
- è stato reclutato tramite il relativo concorso pubblico RIPAM (specifico per ciascun bando);
- alla scadenza del termine di domanda (15 aprile 2026) è in servizio presso il Ministero della Giustizia con contratto a tempo determinato nel profilo di riferimento;
- ha sottoscritto originariamente un contratto fino al 30 giugno 2026 oppure ha firmato l’addendum di proroga a tale data;
- non è in stato di sospensione cautelare dal servizio;
- non ha subito sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto nei due anni precedenti la domanda;
- non ha riportato condanne penali ostative all’assunzione nella PA;
- non è escluso dall’elettorato politico attivo.
Il requisito dei 12 mesi continuativi di servizio nella qualifica non è necessario per iscriversi, ma dovrà essere maturato entro il 30 giugno 2026 per poter essere effettivamente stabilizzati. Chi al 30 giugno 2026 risulta aver prestato meno di 12 mesi continuativi non potrà essere assunto a tempo indeterminato, anche se utilmente collocato in graduatoria.
Nota sui periodi esclusi dal computo: alcuni periodi di assenza non contano ai fini dei 12 mesi, tra cui permessi non retribuiti, aspettative per motivi familiari, congedo straordinario, assenze per malattia superiori al limite contrattuale, aspettative sindacali e il congedo previsto dalla legge n. 106/2025. Questi periodi vanno dichiarati nella sezione “Informazioni aggiuntive” della domanda online.
Come fare domanda
La domanda di partecipazione alla stabilizzazione PNRR Ministero della Giustizia 2026 deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma proveconcorsi.giustizia.it, entro le ore 23:59 del 15 aprile 2026. Il termine è perentorio: il sistema non consente invii successivi alla scadenza.
Cosa serve per candidarsi:
- Identità digitale: accesso tramite SPID, CIE o CNS.
- Indirizzo PEC personale: obbligatorio per partecipare; deve essere intestato al candidato.
- Compilazione completa di tutte le sezioni del modulo online (dati anagrafici, distretto di servizio, data di immissione in possesso, titoli di studio, eventuali periodi di aspettativa, titoli di preferenza e riserva).
Una volta completato l’invio, il sistema genera una ricevuta in formato PDF con un codice candidatura alfanumerico: questo codice sarà utilizzato per tutte le comunicazioni successive (convocazioni alla prova, risultati, graduatorie), senza mai indicare i dati anagrafici.
È possibile modificare la domanda già inviata tramite il tasto “Annulla invio domanda”: in quel caso bisogna ricordare di reinviare la domanda corretta prima della scadenza. Verrà considerata solo l’ultima domanda inviata.
Per assistenza è disponibile una chat sulla piattaforma (operatori umani attivi lunedì-venerdì, ore 9:00–13:00 e 14:00–18:00, esclusi festivi); fuori dagli orari assistiti è attivo un chatbot automatico 24/7. Si consiglia di non attendere gli ultimi giorni per evitare sovraccarichi del sistema.
La prova: struttura e punteggi
Tutti e tre i bandi di stabilizzazione PNRR Ministero della Giustizia 2026 prevedono una prova scritta con somministrazione di un questionario di 30 quesiti situazionali, da svolgersi su strumenti informatici messi a disposizione dall’Amministrazione. La banca dati delle domande sarà pubblicata sul sito del Ministero almeno 20 giorni prima della data della prova.
La prova verifica tre ambiti:
- Conoscenza dell’organizzazione e del funzionamento del Ministero della Giustizia nelle sue articolazioni centrali e territoriali;
- Competenze trasversali per costruire relazioni efficaci nel contesto lavorativo;
- Competenze tecniche (teoriche e pratiche) relative al profilo professionale di appartenenza.
Le competenze trasversali sono valutate secondo il D.M. P.A. del 28 giugno 2023 e si articolano in tre aree: Consapevolezza del contesto, Soluzione dei problemi e Consapevolezza digitale. Il livello richiesto è il Livello 3 per chi partecipa ai bandi Area Funzionari (A.U.P.P. e Tecnico di Amministrazione) e il Livello 2 per il bando Area Assistenti (Operatore di Data Entry).
Punteggio per ogni quesito:
|Risposta
|Punti
|Efficace
|1,00
|Neutra / mediamente efficace
|0,50
|Meno efficace / non efficace / non data
|0,00
Il punteggio massimo della prova è dunque 30/30.
Importante – clausola di esonero dalla prova: se il numero di domande di partecipazione pervenute per un dato profilo risulta pari o inferiore al numero dei posti disponibili (calcolato in base alla famiglia professionale di confluenza, non solo al profilo di reclutamento), la selezione potrà essere effettuata per soli titoli e anzianità, senza svolgere la prova scritta. I candidati saranno avvisati con apposito avviso sul sito del Ministero.
Come funziona la graduatoria
La graduatoria finale si forma sommando tre componenti, per un massimo di 90 punti:
- Punteggio della prova scritta (max 30 punti) Come descritto sopra: 30 quesiti × massimo 1 punto ciascuno.
- Anzianità di servizio (max 30 punti) Il calcolo parte da una base di 17 punti per chi ha maturato 12 mesi interi di servizio al 30 giugno 2026, con un incremento di 0,325 punti per ogni mese aggiuntivo (o per ogni frazione di mese pari o superiore a 16 giorni). Chi è stato assunto nell’ottobre 2022 e non ha subito interruzioni significative può avvicinarsi sensibilmente al massimo di 30 punti.
- Titoli di studio (max 30 punti) Il sistema di valutazione differisce tra i due livelli:
Per Area Funzionari (A.U.P.P. e Tecnico di Amministrazione):
|Titolo
|Punti
|Laurea triennale (titolo più elevato)
|24
|Laurea specialistica/magistrale/vecchio ord. (titolo più elevato)
|27
|Ulteriori titoli (lauree, master, dottorati, abilitazioni)
|fino a 3 aggiuntivi
Per Area Assistenti (Operatore di Data Entry):
|Titolo
|Punti
|Diploma di scuola superiore di II grado
|25
|Ulteriori titoli (lauree, master, dottorati)
|fino a 5 aggiuntivi
Titoli di preferenza e riserve A parità di punteggio si applicano i titoli di preferenza previsti dal D.P.R. n. 487/1994 (medaglie al valore, mutilati, orfani di caduti, lodevole servizio, ecc.). Le riserve di posti si applicano nell’ordine: categorie protette (10%), militari (30%), volontari del servizio civile universale (15%). Poiché la componente femminile supera il 67% nell’Area Funzionari e il 63% nell’Area Assistenti, l’appartenenza al genere maschile costituisce titolo di preferenza a parità di merito.
Stabilizzazione PNRR Ministero della Giustizia 2026: come prepararsi
Il Manuale Concorso ministero della Giustizia per la stabilizzazione del PNRR: 6919 Funzionari ufficio processo 712 Funzionari tecnici-amministrativi 1488 Assistenti operatori data entry strutturato per rispondere esattamente alle direttive dei bandi, offre una trattazione chiara e approfondita delle materie oggetto della prova scritta situazionale. Nella sezione online, raggiungibile seguendo le istruzioni in fondo al libro, saranno disponibili: Simulatore di quiz situazionali e Tutor digitale per esercitarsi sulla logica delle risposte “efficaci”, “neutre” e “non efficaci”. Il testo è acquistabile anche su Amazon
Stabilizzazione PNRR Giustizia 2026: le FAQ
1. Posso partecipare se ho firmato solo l’addendum di proroga e non il contratto originale fino al 30 giugno 2026?
Sì. Il bando ammette espressamente entrambe le situazioni: chi ha sottoscritto ab origine un contratto fino al 30 giugno 2026 e chi, avendo un contratto con scadenza diversa, ha successivamente firmato l’addendum di proroga a tale data. L’importante è che il contratto in essere alla data di presentazione della domanda preveda la scadenza al 30 giugno 2026.
2. Cosa succede se al 30 giugno 2026 non ho ancora maturato 12 mesi continuativi?
Puoi presentare comunque la domanda e sostenere la prova, ma non potrai essere stabilizzato. La graduatoria definitiva viene redatta proprio al 30 giugno 2026, dopo aver verificato il requisito dell’anzianità effettiva. Chi non lo matura entro quella data decade dall’assunzione, anche se risultava utilmente collocato in graduatoria.
3. È possibile essere stabilizzati in un distretto diverso da quello in cui si presta servizio?
Sì, ma solo in via subordinata. I bandi prevedono la possibilità di scorrimento tra distretti: se in un distretto non vi sono idonei sufficienti a coprire i posti disponibili, l’Amministrazione può attingere alle graduatorie dei distretti capienti, anche attraverso la formazione di una graduatoria unificata su base di punteggio. Il trasferimento in un distretto diverso da quello di servizio non avviene quindi su scelta del candidato, ma per decisione dell’Amministrazione in caso di carenze organiche.
4. La prova scritta è sicura o potrebbe non svolgersi?
Il bando prevede che la prova scritta non si tenga se il numero di domande presentate è pari o inferiore ai posti disponibili nel profilo/famiglia professionale di confluenza. Questa eventualità è concreta soprattutto per il bando Tecnico di Amministrazione (712 posti) e in alcuni distretti minori del bando Data Entry. In tal caso la selezione avviene per soli titoli (anzianità di servizio + titoli di studio), con vantaggio per chi ha più anni di servizio. L’Amministrazione comunicherà tempestivamente l’eventuale esonero dalla prova tramite avviso sul sito del Ministero della Giustizia.
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