Premi INAIL artigiani 2024: sconto del 4,81%, ma solo in casi specifici. Ecco quali

Fissato al 4,81% lo sconto percentuale sui premi Inail artigiani per il 2024, ma non per tutti. Le aziende “sicure” possono accedere all’agevolazione, quelle cioè in regola con le norme sulla tutela della salute e sicurezza.



La tutela assicurativa garantita dall’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è obbligatoria per tutti i lavoratori autonomi artigiani, siano essi titolari di aziende artigiane, soci di società fra artigiani lavoratori e familiari coadiuvanti.



Al pari dei dipendenti, le prestazioni economiche e sanitarie dell’INAIL sono finanziate grazie al versamento di un apposito premio assicurativo.



Nell’ottica di incentivare le realtà economico-produttive a intraprendere un percorso finalizzato alla diminuzione del numero di eventi infortunistici, la Legge 27 dicembre 2006, numero 296 ha previsto all’articolo 1, commi 780 – 781 un meccanismo di riduzione del premio assicurativo per quanti non hanno registrato infortuni nel biennio precedente la data della richiesta di ammissione al beneficio.



Alla luce del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 9 ottobre 2024 con il quale è stata determinata la percentuale di riduzione dei premi per l’anno corrente, analizziamo in dettaglio a chi spetta lo sconto.



La copertura INAIL per gli artigiani La copertura INAIL obbligatoria per i lavoratori autonomi artigiani è finanziata grazie al versamento di un premio, effettuato contestualmente a quello dovuto con riguardo ai lavoratori dipendenti della stessa impresa artigiana.



Per i lavoratori autonomi artigiani opera una speciale tariffa dei premi. Quest’ultima si compone di nove classi di rischio e i premi speciali unitari fanno riferimento alle stesse voci di attività previste nella tariffa dei premi della gestione Artigianato, valevole per i lavoratori dipendenti.



Gli importi dei premi assicurativi sono determinati su una retribuzione minima annuale e, per ciascun aumento retributivo, opera un’aliquota aggiuntiva predeterminata.



Il pagamento dei premi speciali unitari, calcolati sulla base della Circolare INAIL n. 12 del 23 maggio 2024, avviene con le stesse modalità previste per i lavoratori dipendenti. Da notare che il premio speciale unitario varia in funzione di: forma assicurativa prescelta, effettuata dal soggetto assicurante;

base retributiva annua prescelta, effettuata anch’essa dall’assicurante;

lavorazione svolta, individuata secondo il nomenclatore della tariffa dei premi della gestione INAIL Artigianato.

A chi spetta la riduzione dei premi INAIL La Legge 27 dicembre 2006, numero 296 ha disciplinato all’articolo 1, commi 780 – 781, la riduzione dei premi assicurativi dovuti all’INAIL dalle imprese iscritte alla sezione Artigianato: in regola con gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro , a norma del Decreto legislativo numero 81/2008;

, a norma del Decreto legislativo numero 81/2008; che non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente la data della richiesta di ammissione al beneficio ;

; che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione allo sconto, barrando l’apposita casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni da trasmettere annualmente all’INAIL.

Lo sconto sui premi INAIL 2023 La riduzione in parola da applicare in sede di calcolo del premio assicurativo dovuto a saldo per l’anno 2023 si è attestata, come da Decreto 27 ottobre 2023 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, al 4,99%.



La percentuale, da applicare sul premio assicurativo dovuto per l’anno 2023, è riservata alle realtà dell’artigianato in possesso dei tre requisiti poc’anzi descritti e, in particolare, che non hanno registrato infortuni nel biennio 2021 – 2022.

Lo sconto sui premi INAIL 2024 Sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “lavoro.gov.it” è stato pubblicato il Decreto interministeriale del 9 ottobre 2024 concernente la riduzione dei premi INAIL per gli artigiani, annualità 2024.

Il D.M., adottato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, alla luce della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INAIL del 18 luglio 2024, determina al 4,81% la riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2022 – 2023.

Come funziona lo sconto 2024 La riduzione del 4,81% si applica in sede di autoliquidazione 2024 – 2025 nel momento in cui l’impresa artigiana calcola il premio assicurativo dovuto a saldo per l’annualità corrente (regolazione).

L’ammontare della riduzione, da detrarre dal saldo del premio assicurativo dovuto per l’anno 2024, si calcola applicando la percentuale del 4,81% sullo stesso ammontare del premio INAIL per l’anno corrente.

A chi spetta lo sconto del 4,81% Alla luce dei requisiti previsti dalla normativa (Legge numero 296/2006) ecco di seguito le condizioni per poter legittimamente beneficiare della riduzione INAIL al 4,81%.



Iscrizione all’INAIL gestione Artigianato

Possono legittimamente applicare la riduzione in autoliquidazione le sole imprese iscritte alla gestione Artigianato dell’INAIL.



Rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro

La realtà beneficiaria dev’essere in regola con gli obblighi previsti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, contenuti nel Decreto legislativo numero 81/2008.



Presentazione della richiesta di ammissione al beneficio

La riduzione opera a patto che l’impresa artigiana, in possesso degli altri requisiti sopra descritti, presenti apposita istanza di ammissione al beneficio.

Quest’ultima viene trasmessa all’INAIL barrando l’apposita casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” presente nella dichiarazione delle retribuzioni totalizzate nell’anno 2024, da trasmettere all’Istituto in via telematica entro il 28 febbraio 2025, collegandosi a “inail.it – Servizi online – Autoliquidazione”.

Verifiche INAIL Alla luce della riduzione dei premi l’INAIL provvede ad effettuare, anche successivamente, la verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di ammissione al beneficio in parola da parte delle imprese. Si sottolinea pertanto l’importanza di porre particolare attenzione nel momento in cui si seleziona l’apposita casella di fruizione dello sgravio in sede di autoliquidazione 2024 – 2025.

Foto copertina: istock/Nicola Severino