Rendite Inail: aumento del 5,4% in arrivo a dicembre, con arretrati da luglio 2024. I nuovi importi

L’Inail ha comunicato, con circolare n.25 di settembre 2024, i nuovi importi spettanti dal 1° luglio scorso per le prestazioni economiche riconosciute a seguito del verificarsi degli eventi di infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, navigazione, agricoltura e medici esposti a radiazioni ionizzanti: si parla delle cosiddette rendite Inail.



L’adeguamento si è reso necessario alla luce della rivalutazione delle rendite pari al 5,4%, quale risultato della variazione percentuale, registrata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, intervenuta tra il 2022 e il 2023.



I nuovi valori di riferimento delle prestazioni Inail, previa delibera del Consiglio di amministrazione dell’Istituto, sono stati approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con appositi decreti del 5 luglio 2024 numero 111 (settore agricoltura), 113 (medici esposti a radiazioni ionizzanti) e 114 (settori industria e navigazione), tutti consultabili collegandosi al portale istituzionale “lavoro.gov.it”).



Alla luce della rivalutazione, l’Inail ha comunicato con la Circolare numero 25/2024 che gli importi aggiornati saranno liquidati d’ufficio con il rateo di rendita elaborato nel mese di dicembre 2024.



Analizziamo la novità in dettaglio tutti i nuovi importi delle rendite Inail compresi gli arretrati da luglio.

Allegato Circolare Inail n.25 del 16 settembre 2024 163 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter LeggiOggi Concorsi Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



Rendite Inail per inabilità permanente Con riguardo al settore industria, dal 1° luglio 2024 la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e minimale della retribuzione annua è fissata in euro 96,47. Di conseguenza gli importi delle rendite Inail risultano così determinati: retribuzione annua minima euro 20.258,70;

retribuzione annua massima euro 37.623,30.

Nel settore agricoltura la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione della rendita è fissata in euro 30.577,54.



Nello specifico, gli importi da prendere in considerazione per ciascuna categoria di lavoratori dell’agricoltura sono:

Categoria di lavoratori Retribuzione di riferimento Lavoratori subordinati a tempo determinato Retribuzione convenzionale annua euro 30.577,54 Lavoratori subordinati a tempo indeterminato Retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale: minimo euro 20.258,70, massimo euro 37.623,30 Lavoratori autonomi Retribuzione convenzionale annua euro 20.258,70

Assegno una tantum in caso di morte Ai superstiti di lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale nei settori industria, navigazione e agricoltura spetta un importo dell’assegno una tantum pari ad euro 12.240,02.



La prestazione in parola, aggiuntiva alla rendita Inail ai superstiti, può essere altresì riconosciuta, in alternativa ai superstiti, a chiunque dimostri di aver sostenute le spese funerarie.

Per i medici esposti a radiazioni ionizzanti l’importo una tantum è calcolato in funzione della somma di euro 66.366,14 cui si applicano le seguenti percentuali: un terzo della retribuzione per sopravvivenza del coniuge con figli;

un quarto della retribuzione in caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli;

un sesto dell’importo di riferimento, negli altri casi.

Assegno per assistenza personale continuativa Per gli eventi di infortunio sul lavoro e malattia professionale denunciati dal 1° gennaio 2007, a seguito dei quali risulta un’invalidità conseguente a menomazioni tassativamente elencate (allegato 3 al D.P.R. numero 1124/1965) e a condizione che risulti indispensabile un’assistenza personale continuativa, la rendita Inail è integrata di un assegno mensile per l’intera durata dell’assistenza stessa.



L’assegno, liquidato entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, si attesta dal 1° luglio 2024 ad euro 667,12.

Assegno continuativo mensile L’assegno continuativo mensile spetta al coniuge/parte dell’unione civile, nonché ai figli superstiti, in caso di morte, avvenuta per cause non dipendenti dall’infortunio o dalla malattia professionale, del soggetto titolare di rendita: per danno biologico di grado non inferiore al 48%, a seguito di infortuni sul lavoro e malattie professionali denunciate dal 1° gennaio 2007;

per inabilità permanente di grado non inferiore al 65%, con riguardo agli eventi di infortunio verificatisi fino al 31 dicembre 2006 e le malattie professionali denunciate alla stessa data. Leggi anche >> Malattia professionale Inail: elenco patologie riconosciute e indennità

Ecco di seguito descritte le percentuali di spettanza delle rendite Inail:

Beneficiari rendite Inail Percentuale della rendita Condizioni e durata della prestazione Coniuge o parte dell’unione civile 50% Fino a morte o nuovo matrimonio Figli inabili 50% Finché dura l’inabilità Figli (riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati) 20% Fino a 18 anni, ovvero fino a 21 anni se trattasi di studenti di scuola superiore viventi a carico e senza lavoro retribuito. La soglia di età è elevata a 26 anni se trattasi di universitari viventi a carico e senza lavoro retribuito Orfani di entrambi i genitori 40% Fino a 18 anni, ovvero fino a 21 anni se studenti di scuola superiore. La soglia di età passa a 26 anni se universitari. Da ultimo, l’assegno spetta sino alla morte se il figlio è inabile

Gli importi rivalutati degli assegni continuativi a titolo di rendite Inail sono pari a:

Percentuale di inabilità Settore industria (in euro) Settore agricoltura (in euro) Da 50 a 59 374,32 468,85 Da 60 a 79 525,18 654,26 Da 80 a 89 975,08 1.123,25 Da 90 a 100 1.502,25 1.591,84 100 + a.p.c. 2.170,21 2.259,30

Nuovi importi dal prossimo 1° dicembre Alla luce della rivalutazione delle rendite Inail e delle prestazioni economiche con decorrenza dal 1° luglio scorso, l’Inail rende noto che gli importi aggiornati “sono liquidati d’ufficio, secondo le consuete modalità di pagamento delle prestazioni economiche continuative e corrisposti con il rateo di rendita elaborato nel mese di dicembre 2024” (Circolare numero 25/2024).



La Direzione centrale per l’organizzazione digitale si preoccupa di inviare agli interessati, come di consueto, la comunicazione con il dettaglio della liquidazione delle rendite e l’indicazione del relativo conguaglio dal 1° luglio 2024, a mezzo dei modelli 170/I e 171/I. Sono quindi in arrivo anche gli arretrati fino a quel mese.

Resta aggiornato in tema di rendite Inail, e altre prestazioni di welfare, iscrivendoti gratis alla Newsletter LeggiOggi. Basta compilare il form qui sotto:

Iscriviti Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter LeggiOggi Concorsi Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social







Foto copertina: istock/Tero Vesalainen