Contributi volontari Inps 2025: importi, esempi e tabelle aggiornate

E’ noto a tutti i lavoratori dipendenti che il diritto alla pensione e il suo importo sono strettamente legati ai contributi previdenziali maturati nel corso dell’intera carriera lavorativa.



Eventuali periodi di non lavoro, per i quali non risulta accreditata la contribuzione carico azienda e quella conto dipendente, hanno un effetto penalizzante per il lavoratore, che vede pertanto allontanarsi il traguardo della pensione, oltre a vedersi liquidato un assegno mensile inferiore rispetto a quello di chi ha lavorato ininterrottamente.



Per ovviare a questi eventi, la normativa consente, nel momento in cui il rapporto di lavoro si interrompe o cessa, di maturare comunque la contribuzione utile ai fini del diritto e della misura della pensione, previa autorizzazione da parte dell’Inps alla prosecuzione volontaria. Si parla quindi di contributi volontari.



Gli importi dovuti da lavoratori dipendenti non agricoli, autonomi e iscritti alla Gestione separata a titolo di contribuzione volontaria sono rivalutati annualmente, in ragione della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.



L’ammontare dei contributi volontari previsti per l’anno corrente è stato reso noto dall’Inps con Circolare n.58 del 14 marzo 2025.



Di seguito i nuovi importi aggiornate e le tabelle Inps di riferimento.



Per ricevere news e aggiornamenti costanti in tema di contributi e pensioni, iscriviti al canale Telegram.

La rivalutazione Istat La rivalutazione dei contributi volontari per l’anno 2025 si attesta da un +0,8%, corrispondente alla variazione percentuale (comunicata dall’ISTAT) verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra il periodo gennaio 2023 – dicembre 2023 e gennaio 2024 – dicembre 2024.

Contributi volontari dipendenti non agricoli: importi L’importo minimo settimanale della retribuzione su cui calcolare il contributo volontario non può essere inferiore al 40% del trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD (Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti) pari nel 2025 ad euro 603,40 mensili.



Ne consegue che la retribuzione minima settimanale si attesta nel 2024 a 241,36 euro, mentre l’aliquota contributiva a carico dei dipendenti autorizzati alla prosecuzione volontaria nel FPLD (con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995) è pari al 33%.



L’aliquota del contributo per l’invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) corrisponde invece al 27,87%. Sempre la Circolare INPS numero 58/2025 rende noto che: la prima fascia di retribuzione annua oltre la quale è prevista un’aliquota aggiuntiva dell’1% corrisponde a 55.448,00 euro ;

; il massimale per i prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 ovvero che hanno esercitato l’opzione per il sistema contributivo, si attesta a 120.607,00 euro. I valori appena descritti (in termini di retribuzione minima settimanale, prima fascia di retribuzione annua, massimale e aliquota IVS) in vigore per le annualità precedenti al 2025, sono riportati nella tabella di cui al paragrafo 1 della Circolare numero 58/2025.

Circolare Inps n.58 del 14 marzo 2025 196 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter LeggiOggi Concorsi Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



Contributi volontari 2025 Artigiani e commercianti Il contributo a carico dei soggetti autorizzati dall’INPS alla prosecuzione volontaria nelle gestioni artigiani e commercianti si determina applicando le aliquote di seguito descritte al reddito medio di ciascuna delle otto classi di reddito:

Artigiani Classi di reddito (in euro) Reddito medio imponibile (in euro) Contribuzione mensile (24%) in euro Fino a 18.555 18.555 371,10 Da 18.556 a 24.704 21.630 432,60 Da 24.705 a 30.853 27.779 555,58 Da 30.854 a 37.002 33.928 678,56 Da 37.003 a 43.151 40.077 801,54 Da 43.152 a 49.300 46.226 924,52 Da 49.301 a 55.447 52.374 1.047,48 Da 55.448 55.448 1.108,96

Commercianti Classi di reddito (in euro) Reddito medio imponibile (in euro) Contribuzione mensile (24,48%) in euro Fino a 18.555 18.555 378,53 Da 18.556 a 24.704 21.630 441,26 Da 24.705 a 30.853 27.779 566,70 Da 30.854 a 37.002 33.928 692,14 Da 37.003 a 43.151 40.077 817,58 Da 43.152 a 49.300 46.226 943,02 Da 49.301 a 55.447 52.374 1.068,43 Da 55.448 55.448 1.131,14

La classe di riferimento è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore al valore medio mensile dei redditi prodotti dal lavoratore negli ultimi 36 mesi di attività. Detta media, chiarisce l’INPS, va “rapportata ai soli importi indicati con riferimento al reddito medio imponibile”.



L’importo dei contributi volontari, come anticipato, dev’essere calcolato applicando al reddito medio imponibile le seguenti aliquote:

Soggetti iscritti Aliquota Artigiani Commercianti Titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni 24% 24,48% Collaboratori di età non superiore ai 21 anni 24% 24,48%

Contributi volontari 2025 Gestione separata Per quanti optano per la prosecuzione volontaria in Gestione Separata Inps, l’importo del contributo si ottiene applicando alla media dei compensi percepiti nell’anno di contribuzione precedente la data della domanda, l’aliquota IVS di finanziamento della gestione stessa.



Quest’ultima è quella applicata in via ordinaria ai soggetti privi di tutela previdenziale e non titolari di pensione pari pertanto, per l’anno corrente, al 25% per i professionisti e al 33% per i collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate.



Alla luce del fatto che nel 2025 il minimale di reddito per l’accredito dei contributi si attesta a 18.555,00 euro, l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione Separata non può essere inferiore a: 4.638,84 euro annui (386,57 euro mensili) per i professionisti;

6.123,24 euro annui (510,27 euro mensili) per collaboratori e altri iscritti.

Focus sui contributi volontari Vediamo in sintesi cosa sono i contributi volontari e come vengono autorizzati dall’Inps. COSA SONO

Il lavoratore che ha interrotto o cessato l’attività lavorativa può accedere al versamento volontario dei contributi previdenziali al fine di integrare la propria posizione assicurativa. Questa possibilità consente di perfezionare i requisiti richiesti per accedere al diritto alla pensione e, allo stesso tempo, incrementare l’importo dell’assegno pensionistico, a condizione che siano già stati maturati i requisiti contributivi minimi previsti dalla normativa.



Possono quindi aderire al versamento dei contributi volontari i lavoratori che abbiano cessato o interrotto l’attività lavorativa e possono essere ammessi anche i lavoratori iscritti alla Gestione Separata.

I contributi volontari risultano utili sia per il raggiungimento del diritto alla pensione sia per il calcolo dell’importo spettante, e si applicano a tutte le tipologie di pensione diretta (vecchiaia, pensione anticipata, assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità) e indiretta (pensione ai superstiti e pensione di reversibilità). AUTORIZZAZIONE E DOMANDA INPS

Come detto, l’Inps deve autorizzare il lavoratore al pagamento dei contributi volontari. La domanda per l’autorizzazione al versamento dei deve essere presentata online all’Inps, utilizzando il servizio online dedicato. Chi non vuole farlo online può optare in alternativa per: Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

enti di patronato e intermediari dell’Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Per ricevere altre news come questa e restare aggiornato su lavoro e contributi, iscriviti gratis alla Newsletter LeggiOggi, compilando il form qui sotto:

Iscriviti Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter LeggiOggi Concorsi Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social