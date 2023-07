I voucher per le prestazioni occasionali (libretto di famiglia) si potranno acquistare di nuovo dal tabaccaio, oltre che in Posta. Lo spiega chiaramente il Decreto Lavoro convertito in legge, in gazzetta dal 3 luglio scorso. Una novità che consentirà anche ai lavoratori di essere pagati in questi negozi per la prestazione svolta con libretto di famiglia. Come si faceva una volta.



Novità in più, rispetto a quella che aumenta la soglia massima dei voucher a 15 mila euro per le aziende del settore terme, fiere eventi e parchi divertimento.



Ecco in breve cosa cambia e dove poter acquistare i voucher per le nuove prestazioni occasionali 2023.



Prestazioni occasionali 2023: nuove soglie Con l’approvazione definitiva del Decreto Lavoro 2023, le norme sulle prestazioni occasionali sono state riviste, in particolare per alcuni settori economici, che possono beneficiare di una serie di deroghe rispetto alla disciplina ordinaria, soprattutto in termini di compensi e limiti dimensionali applicati agli utilizzatori. Una nuova disciplina a maglie larghe per questi soli comparti.

Cambiano soprattutto gli importi massimi dei voucher, almeno per alcuni settori, come quello del turismo. I lavoratori del settore termale, delle fiere e congressi e dei parchi divertimento possono infatti utilizzare voucher per una soglia massima aumentata a 15 mila euro. Restano invece i vecchi limiti di 10 mila euro per tutti gli altri comparti economici.



Quindi, il limite annuo complessivo dei compensi dovuti da ciascun soggetto alla totalità dei lavoratori occasionali utilizzati dal medesimo diventa: massimo 15 mila euro per gli utilizzatori del settore termale, fiere, congressi, parchi divertimento.

Restano comunque fermi gli altri limiti generali imposti alle prestazioni occasionali.

Prestazioni occasionali 2023: chi non può usare i voucher La disciplina ordinaria stabilisce che sono esclusi dal ricorso alle prestazioni occasionali gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Anche qui però il Decreto Lavoro ha introdotto una deroga, sempre per il settore fieristico, termale, dei congressi e dei parchi divertimento. In particolare, in questi settori verranno esclusi dal ricorso alle prestazioni occasionali 2023 solo gli utilizzatori con un numero di dipendenti a tempo indeterminato superiore a 25.

Prestazioni occasionali 2023: dove acquistare i voucher lavoro Veniamo al punto e alla terza novità. Tornano i voucher acquistabili dal tabaccaio. Infatti, ogni utilizzatore potrà acquistare il libretto di famiglia (ex voucher) riferito alle prestazioni occasionali: sulla piattaforma informatica Inps ;

; negli uffici postali ;

; nelle rivendite di generi di monopolio: quindi dai tabaccai.

Sempre dal tabaccaio il lavoratore può ricevere il pagamento dei compensi per le prestazioni di lavoro occasionale svolte, “decorsi quindici giorni dal momento in cui la dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è divenuta irrevocabile a fronte della presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS.”

Come acquistare i voucher in tabaccheria Al momento ricordiamo in breve come funzionava l’acquisto dei voucher lavoro in tabaccheria. Il committente poteva acquistare i voucher Inps dal tabaccaio abilitato, mostrandogli la tessera sanitaria e la carta d’identità elettronica;

una volta comprati i voucher in tabaccheria, prima dell’inizio della prestazione di lavoro occasionale, il committente doveva comunicare: il proprio codice fiscale (riportato sul voucher); la tipologia di committente/tipologia di attività; i dati del prestatore (nome, cognome, codice fiscale); il luogo di lavoro; la data di inizio e di fine della prestazione.

Per quanto riguarda le nuove regole sull’acquisto presso gli uffici di Poste e in tabaccheria, si attendono istruzioni Inps.

Prestazioni occasionali 2023: libretto di famiglia Ricordiamo che quello che chiamiamo voucher in realtà è diventato il libretto di famiglia. L’utilizzo delle prestazioni occasionali passa infatti ormai da qui: le famiglie che si avvalgono di prestatori occasionali hanno il libretto di famiglia ;

; le aziende che si avvalgono di prestatori occasionali dispongono dei contratto di prestazione occasionale.

Il Libretto di Famiglia è uno strumento, nominativo e prefinanziato, composto da titoli di pagamento del valore di 10 euro. Ogni titolo serve a compensare attività lavorative di durata non superiore a un’ora.



E’ rivolto alle persone fisiche non nell’esercizio di attività professionale o d’impresa. Può essere utilizzato per il pagamento di attività occasionali, tipo: piccoli lavori domestici , inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;

, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane , ammalate o con disabilità;

, ammalate o con disabilità; insegnamento privato supplementare.

Per avere una panoramica di tutte le novità e misure introdotte con il Decreto Lavoro, consigliamo l’E-book “Decreto Lavoro 2023.

