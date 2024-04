A seguito dei recenti chiarimenti forniti dall’Inps con il messaggio dell’11 marzo 2024 numero 1024 il mese di aprile i primi accrediti del Bonus asilo nido e supporto domiciliare si aggiungono ai pagamenti di pensioni, Assegno Unico, ADI ed SFL, oltre che delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL: i pagamenti Inps di aprile sono quindi ricchi di date.



Ecco il calendario degli accrediti Inps post Pasqua.

Pagamenti Inps aprile 2024: le pensioni Sul portale “inps.it – INPS Comunica – Notizie” l’Istituto ha pubblicato la consueta news riguardante il cedolino di pensione mensile di aprile 2024.



Data valuta 2 aprile 2024

I pagamenti Inps degli assegni pensionistici è fissato al 2 aprile, in virtù del fatto che lunedì 1° aprile è festivo (Lunedì dell’Angelo).

Si ricorda infatti, come precisato nella Circolare Inps del 2 gennaio 2024 numero 1, che i pagamenti dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché delle rendite vitalizie dell’Inail “sono effettuati, ordinariamente, il primo giorno bancabile di ciascun mese, o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, con un unico mandato di pagamento” come accade per il mese di aprile 2024.



Il calendario delle pensioni 2024: i prossimi pagamenti Inps

Sempre prendendo a riferimento la Circolare Inps numero 1/2024 ecco le date di accredito delle pensioni con riguardo ai prossimi mesi dell’anno corrente.

Mese Giorno disponibilità valuta Poste Banche Maggio 2 2 Giugno 1 3 Luglio 1 1 Agosto 1 1 Settembre 2 2 Ottobre 1 1 Novembre 2 4 Dicembre 2 2

Poste Italiane

A partire da martedì 2 aprile è inoltre possibile ritirare la pensione in contanti presso gli uffici postali.

Per evitare assembramenti e / o tempi di attesa superiori alla media è opportuno rispettare il calendario di pagamento delle pensioni, per ordine alfabetico, disponibile presso i singoli sportelli postali.



Si consiglia inoltre, ove possibile, di recarsi agli sportelli in tarda mattinata o durante le ore pomeridiane.

Dove si può scaricare il cedolino?

Il cedolino della pensione di aprile è disponibile collegandosi a “inps.it – Pensione e Previdenza – Cedolino della pensione”, in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.

Assegno unico di aprile 2024 Tra i pagamenti Inps di aprile 2024, rientra anche la rata mensile dell’Assegno Unico Universale (AUU) è prevista in pagamento, a beneficio di coloro che sono già destinatari della prestazione ed in assenza di variazioni, nelle giornate del 17, 18 e 19. A comunicarlo l’Inps con il Messaggio del 2 gennaio 2024 numero 15.

Al contrario, in caso di: nuove domande di Assegno Unico;

Indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL A beneficio di quanti perdono involontariamente l’occupazione l’Inps garantisce un sussidio economico che, a seconda dei casi, si concretizza in: NASpI, destinata a lavoratori dipendenti, apprendisti, soci di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni;

DIS-COLL, per soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata Inps, in qualità di collaboratori coordinati e continuativi (anche a progetto) ovvero come assegnisti / dottorandi di ricerca con borsa di studio.

In entrambi i casi la prestazione spetta, previa domanda all’Istituto, in possesso di determinati requisiti contributivi.



Ad aprile NASpI e DIS-COLL saranno liquidate indicativamente entro la metà del mese, posto che le date effettive di pagamento possono variare in base al singolo beneficiario.



Collegandosi alla piattaforma telematica “Fascicolo previdenziale del cittadino” presente sul sito “inps.it” (necessarie le credenziali SPID, CIE o CNS) è possibile conoscere la data esatta di pagamento.

Assegno di inclusione di aprile 2024 I pagamenti Inps di aprile includono anche l’assegno di inclusione -ADI. Introdotto dal 1° gennaio 2024 in sostituzione dell’abrogato Reddito di Cittadinanza, l’Assegno di Inclusione (ADI) si propone come misura di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli della popolazione, grazie alla realizzazione di percorsi di inserimento sociale, di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.



Al pari del RdC / PdC l’ADI viene erogato, previa domanda all’Inps, a mezzo di un contributo mensile, liquidato con ricarica della Carta di Inclusione, strumento di pagamento elettronico rilasciato da Poste Italiane.



Sul portale “inps.it – INPS Comunica – Notizie” è stato pubblicato lo scorso 28 febbraio il calendario dei pagamenti Inps ADI di marzo – luglio.

In particolare, per tutti i nuclei familiari beneficiari che hanno presentato domanda entro gennaio 2024 ed hanno già ricevuto i pagamenti del 26 gennaio o del 15 febbraio, le rate successive alla prima saranno disposte: Venerdì 26 aprile 2024;

Martedì 28 maggio 2024;

Giovedì 27 giugno 2024;

Sabato 27 luglio 2024.

Al contrario, chi ha presentato domanda di ADI entro febbraio 2024, con Patto di attivazione digitale (PAD) sottoscritto nello stesso mese, la mensilità di aprile verrà corrisposta venerdì 26.



A partire dalle domande presentate da febbraio, i pagamenti Inps, all’esito positivo dell’istruttoria, verranno riconosciuti dal mese successivo a quello di sottoscrizione del PAD.

Supporto formazione e lavoro Il Supporto Formazione e Lavoro, introdotto a decorrere dallo scorso 1° settembre dal Decreto Lavoro (D.L. 4 maggio 2023 numero 85) prevede l’erogazione di un contributo economico da parte dell’Inps corrispondente a 350 euro mensili, per l’intera durata delle attività previste a carico del beneficiario e, in ogni caso, entro il limite massimo di 12 mensilità.



Il diritto al SFL è infatti legato alla partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione / riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate.

Come reso noto dall’Inps con il Messaggio del 27 settembre 2023 numero 3379, il pagamento del Supporto Formazione e Lavoro avverrà nel mese di aprile: a partire dal prossimo 15 aprile per le domande pervenute nel corso del mese di marzo, che hanno maturato le condizioni di legge dopo il 15 dello stesso mese;

dal 27 aprile per le istanze presentate entro il 15 di aprile che soddisfano le condizioni di legge entro lo stesso giorno 15.

Bonus asilo nido di aprile 2024 Il Messaggio Inps dell’11 marzo 2024 numero 1024 ha reso noto che è disponibile per l’anno corrente la procedura di inserimento delle domande di accesso al Bonus asilo nido e supporto domiciliare.



La misura, ricordiamolo, si concretizza, in alternativa: in un contributo per il pagamento delle rette asili nido, pubblici e privati autorizzati;

in un contributo per l’utilizzo di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

L’istanza dev’essere presentata all’Inps entro il 31 dicembre 2024 dal genitore o dal soggetto affidatario del minore stesso e, nel caso di contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, dev’essere trasmessa dal genitore / affidatario che ne sostiene l’onere, con l’indicazione delle mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre 2024, fino a un massimo di 11 mensilità.



Nel caso di contributo per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione, la domanda dev’essere trasmessa dal genitore / affidatario convivente con il figlio per il quale è richiesta la prestazione.

Una volta accolta la domanda l’Inps provvede “alla corresponsione del contributo con le modalità di pagamento indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN, conto corrente estero Area SEPA)” (Messaggio Inps numero 1024/2024).



Sempre il messaggio dell’Istituto ha reso noto che i pagamenti Inps avranno luogo a partire dal 2 aprile 2024.



