E’ in arrivo il pagamento Inps delle pensioni di aprile 2024. Come ogni mese, anche in questo l’istituto ha pubblicato una news online sul portale, per comunicare a tutti i pensionati e le pensionate che il 2 aprile 2024 riceveranno l’accredito del quarto rateo dell’anno.



Non solo chi riceve la pensione di vecchiaia, ma anche i percettori degli altri trattamenti previdenziali, comprese le pensioni e assegni di invalidità.



Sarà possibile visualizzare l’intero percorso, che porta dal lordo al netto pensione, sul proprio cedolino online, già caricato da Inps, assieme alla disposizione di pagamento.



Ricordiamo che proseguono le regole di tassazione in base alle nuove aliquote Irpef 2024, che prevedono l’applicazione dei soli 3 scaglioni.



Ecco la data di accredito, le trattenute che incidono sugli importi e come visualizzare il cedolino dell’assegno di aprile 2024.

Pensioni di Aprile 2024: la data di pagamento Prima notizia su tutte è il giorno di accredito degli assegni pensione di questo mese, che sarà effettuato con valuta martedì 2 aprile 2024. Niente pesce d’aprile il giorno 1, ma solo la corrispondenza con la festa di Pasquetta (il lunedì dell’Angelo). Ecco perché il pagamento slitta a martedì.

Le trattenute sulle pensioni di aprile 2024 Non tutti sono interessati, ma solo che ha una somma importante da restituire o ricevere a titolo di conguaglio 2023. Come spiegato da Inps infatti, a fine anno 2023 è stato effettuato il ricalcolo a consuntivo delle ritenute erariali applicate nel corso del medesimo anno di imposta (IRPEF e addizionali regionali e comunali a saldo) sulla base dell’ammontare complessivo delle sole prestazioni pensionistiche erogate dall’INPS.

Se nel corso del 2023 sulla pensione sono state applicate mensilmente ritenute erariali in misura inferiore a quanto dovuto su base annua, l’INPS ha provveduto a recuperare le differenze a debito sulle rate di pensione di gennaio e di febbraio 2024, trattenendo il debito anche fino alla capienza totale dell’importo del rateo pensionistico in pagamento.



Qualora i ratei di pensione di gennaio e di febbraio 2024 siano risultati insufficienti per il recupero totale prosegue con le trattenute sui ratei mensili successivi fino ad estinzione del debito. In alcuni casi quindi anche il mese di aprile può essere interessato dal recupero delle somme.



Nel solo caso di pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro, per il quali il ricalcolo delle ritenute erariali ha determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione viene comunque estesa fino alla mensilità di novembre.



Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili, anche sul rateo di aprile, oltre all’IRPEF mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2023.



Pensioni escluse dalle trattenute Le prestazioni di invalidità civile, le pensioni o gli assegni sociali, le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo) non subiscono trattenute fiscali.



Pensioni di Aprile 2024: come visualizzare il cedolino online Il cedolino della pensione, può essere visualizzato tramite servizio online, direttamente sul sito Inps. Si tratta del documento che consente ai pensionati di verificare l’importo erogato ogni mese dall’INPS e di conoscere le ragioni per cui questo importo può variare. I pensionati lo ricevono verso il 20 di ogni mese.



Ad esempio, dal 20 di marzo viene pubblicato sull’area riservata dei pensionati e delle pensionate il cedolino riferito alle pensioni di aprile.

