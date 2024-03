Entra nel vivo il Bonus nido 2024. E’ infatti attiva online la procedura di invio istanze per il contributo di frequenza degli asili nido. A comunicarlo il messaggio Inps 1024 datato 11 marzo.



Il documento riguarda appunto le agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati e per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione per l’anno 2024 e mette nero su bianco l’apertura delle domande per quest’anno.



Le domande di contributo devono essere presentate entro il 31 dicembre 2024 dal genitore o dal soggetto affidatario del minore. Esistono specifiche modalità di presentazione della domanda e di allegazione della documentazione richiesta, che deve essere effettuata esclusivamente in via telematica attraverso il portale web dell’Istituto o tramite Istituti di Patronato.



All’interno del messaggio anche un riepilogo sui requisiti ISEE, e le modalità di erogazione del contributo. Inoltre, sono fornite informazioni su novità sull’importo del contributo per i nuclei familiari con figli successivi al primo di età inferiore a dieci anni.



In breve le regole base del Bonus nido 2024, le scadenze e come fare domanda per le rette di quest’anno.

Bonus nido 2024: cos’è e come funziona E’ figlio delle legge 2016 che introduce un contributo, comunemente noto come Bonus asilo nido, destinato alle famiglie per supportare le spese relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati. Questo contributo è stato istituito per aiutare le famiglie con bambini di età inferiore ai tre anni a coprire una parte delle spese di retta degli asili nido, al fine di favorire la conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro dei genitori.

Il bonus è poi stato rinnovato tutti gli anni fino ad oggi, con la Legge di bilancio 2024 che ne ha confermato la validità fino al prossimo 31 dicembre.

Il sussidio per l’asilo nido copre: il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati dagli enti locali;

autorizzati dagli enti locali; l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione, in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

Nel messaggio Inps 1024/2024 viene precisato che la prestazione spetta per ciascun figlio di età inferiore ai 36 mesi e nell’ipotesi in cui il minore per il quale si vuole presentare la domanda compie i tre anni d’età nel corso del 2024 è possibile richiedere soltanto le mensilità comprese tra gennaio e agosto 2024.

Importi del Bonus nido 2024 L’importo del contributo a titolo di bonus nido 2024 è stato gradualmente elevato, e per il corrente anno, nel caso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE minorenni) un massimo di 3 mila euro (dieci rate da 272,73 euro e una da 272,70 euro) con ISEE minorenni in corso di validità fino a 25.000,99 euro;

(dieci rate da 272,73 euro e una da 272,70 euro) con minorenni in corso di validità un massimo di 2.500 euro (dieci rate da 227,27 euro e una da 227,30 euro) con ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro ;

(dieci rate da 227,27 euro e una da 227,30 euro) con ISEE minorenni da ; un massimo di 1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) nelle seguenti ipotesi: ISEE minorenni oltre la predetta soglia di 40 mila euro, assenza di ISEE minorenni, ISEE con omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati, ISEE discordante, ISEE minorenni non calcolabile.

La novità 2024 sul Bonus nido Leggendo la legge di bilancio si trova la novità di quest’anno: “con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i nuclei familiari con un valore dell’ISEE fino a 40.000 euro (…) nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni, l’incremento del buono di cui al secondo periodo è elevato a 2.100 euro”.



Le modifiche al bonus nido 2024 riguardano solo i nuclei familiari per i quali risultano queste condizioni: nuovi nati a decorrere dal 1° gennaio 2024;

presenza di almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni e un ISEE minorenni regolare fino a 40 mila euro. In tali casi, il contributo sia per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati che per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione è elevato di un importo pari a 2.100 euro e si hanno, pertanto, i seguenti importi massimi: 3.600 euro (dieci rate da 327,27 euro e una da 327,30 euro) con ISEE minorenni in corso di validità fino a 40.000 euro;

1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) con ISEE minorenni superiore a 40.000 euro.

L’importo massimo di 1.500 euro spetta, altresì, nelle ipotesi di assenza di ISEE minorenni, ISEE recante omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati, ISEE discordante.

Bonus nido 2024: domande fino al 31 dicembre Con il sopracitato messaggio 1024 dell’11 marzo, Inps ha confermato che è disponibile per il 2024 la procedura di inserimento delle domande di bonus nido per quest’anno.

La domanda di contributo deve essere presentata entro il 31 dicembre 2024,dal genitore o dal soggetto affidatario del minore stesso e, nel caso di contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, deve essere inviata dal genitore/affidatario che ne sostiene l’onere con l’indicazione delle mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre 2024, fino a un massimo di 11 mensilità, per le quali si intende ottenere il contributo; mentre, nel caso di contributo per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione, dal genitore/affidatario convivente con il figlio per il quale è richiesta la prestazione.

Bonus Nido 2024: come inviare domanda Assodato che si piò richiedere fino al prossimo 31 dicembre, vediamo ora cosa deve fare il genitore che intende richiedere il contributo: Requisiti : Prima di tutto, assicurarsi di soddisfare i requisiti per accedere al bonus: figli, Isee e frequenza nido.

: Prima di tutto, assicurarsi di soddisfare i requisiti per accedere al bonus: figli, Isee e frequenza nido. Documentazione necessaria : Preparare tutta la documentazione necessaria per la domanda. Questo potrebbe includere l’ISEE in corso di validità, documentazione che attesta la frequenza dell’asilo nido o, nel caso di assistenza domiciliare per patologie, la documentazione medica necessaria.

: Preparare tutta la documentazione necessaria per la domanda. Questo potrebbe includere l’ISEE in corso di validità, documentazione che attesta la frequenza dell’asilo nido o, nel caso di assistenza domiciliare per patologie, la documentazione medica necessaria. Accesso ai portali dedicati : La domanda deve essere presentata online , occorre accedere al sito web dell’INPS ; Per farlo occorrono le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), Carta di Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

: La domanda deve essere , Compilazione della domanda : Una volta effettuato l’accesso, cercare il servizio dedicato al bonus asilo nido, denominato “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione “; seguire le istruzioni per compilare la domanda online, inserendo tutti i dati richiesti e allegando la documentazione necessaria.

: Una volta effettuato l’accesso, cercare il servizio dedicato al bonus asilo nido, denominato “; seguire le istruzioni per compilare la domanda online, inserendo tutti i dati richiesti e allegando la documentazione necessaria. Invio della domanda : Dopo aver compilato la domanda e allegato tutti i documenti necessari, inviarla telematicamente tramite il portale dell’INPS. Salvare o stampare la conferma di invio o un numero di protocollo che attestano la corretta presentazione della domanda.

: Dopo aver compilato la domanda e allegato tutti i documenti necessari, inviarla telematicamente tramite il portale dell’INPS. Salvare o stampare la conferma di invio o un numero di protocollo che attestano la corretta presentazione della domanda. Attesa dell’esito : Dopo aver inviato la domanda, occorrerà attendere che l’INPS valuti la richiesta e comunichi l’esito.

: Dopo aver inviato la domanda, occorrerà attendere che l’INPS valuti la richiesta e comunichi l’esito. L’INPS potrebbe richiedere documentazione aggiuntiva o chiarimenti, quindi è importante controllare regolarmente l’area riservata sul sito dell’INPS o la tua casella di posta elettronica per eventuali comunicazioni. Se non si vuole fare tutto online in autonomia, è sempre possibile rivolgersi a un ente di patronato.

Domanda già inviata per il 2023: cosa fare Inps spiega che per i genitori/soggetti affidatari di minori che abbiano già presentato domanda di bonus nido nel 2023 e per i quali sia disponibile la documentazione di spesa valida riferibile ad almeno una delle mensilità comprese tra settembre e dicembre 2023, tenuto conto che è disponibile in procedura la domanda per l’anno 2024 precompilata sulla base delle informazioni contenute nella richiesta preesistente, è possibile procedere alla compilazione della domanda stessa confermando o modificando i dati precaricati, avendo cura di verificare se l’IBAN indicato è ancora valido e, relativamente al contributo asilo nido, le mensilità per le quali si intende richiedere il contributo per l’anno 2024.