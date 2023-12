Il Disegno di legge di bilancio 2024 si occupa all’articolo 35 di “Incremento della misura di supporto per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido” detto anche Bonus nido.



Introdotto per i nati a decorrere dal 1° gennaio 2016, ad opera della Legge 11 dicembre 2016 numero 232 (articolo 1, comma 355) il bonus si concretizza in un sussidio economico erogato dall’Inps per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche.



La bozza di Manovra per il prossimo anno prevede, con riguardo ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i nuclei familiari con un Isee fino a 40 mila euro, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni, l’incremento del buono in misura pari a 2.100,00 euro.



Dal momento che la somma – base, come disposto dall’articolo 1, comma 355, è di 1.500 euro su base annua a decorrere dal 2019, le disposizioni, se confermate, del DDL bilancio porteranno il sussidio per il nido 2024 a 3.600,00 euro (1.500,00 + 2.100,00 di incremento).



In attesa degli sviluppi parlamentari e delle successive (consuete) indicazioni dell’Inps possiamo ipotizzare che un eventuale bonus nido 2024 maggiorato a 3.600 euro annui potrà essere richiesto all’Istituto con modalità simili a quelle attualmente previste. Analizziamole in dettaglio.

Bonus nido: gli importi 2023 Per comprendere appieno la portata della modifica prevista dal DDL bilancio riepiloghiamo in tabella gli importi massimi attualmente concessi ai beneficiari del bonus nido ed i relativi valori mensili.

Isee minorenni Valore massimo annuo Importo massimo mensile (per 11 mesi) Fino a 25 mila euro 3.000 euro 272,73 euro (*) Da 25.001 a 40 mila euro 2.500 euro 227,27 euro (**) Da 40.001 euro 1.500 euro 136,37 euro (***) (*) Per non superare il tetto annuo di 3.000 euro per minore, le prime dieci mensilità vengono erogate al massimo dell’importo concedibile (272,73 euro) mentre l’undicesima mensilità si attesta a 272,70 euro

(**) Per non superare il tetto annuo di 2.500 euro per minore, le prime dieci mensilità vengono riconosciute in misura corrispondente all’importo massimo concedibile (227,27 euro) mentre l’undicesima mensilità è pari a 227,30 euro

(***) Per non superare il tetto annuo di 1.500 euro le prime dieci mensilità vengono erogate al massimo dell’importo concedibile (136,37 euro). L’undicesima mensilità è al contrario pari a 136,30 euro

Domanda Bonus nido: la piattaforma Inps Per accedere al bonus nido è necessario trasmettere apposita domanda all’Inps in via telematica, collegandosi al portale “inps.it – Sostegni, Sussidi e Indennità – Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”, in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.



In alternativa è possibile inoltrare la domanda avvalendosi dei servizi offerti dagli enti di patronato.

Da notare che, in caso di più figli, è necessario presentare la domanda per ciascuno di essi. Non è pertanto possibile trasmettere una richiesta cumulativa.

Domanda Bonus nido: scelta del contributo All’interno della piattaforma online è necessario indicare il tipo di contributo che si vuole ottenere: contributo asilo nido, per il pagamento delle rette di frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati. Questi ultimi sono strutture autorizzate allo svolgimento del servizio educativo di asilo nido dall’ente locale competente, nel rispetto dei requisiti tecnico-strutturali, igienico-sanitari, pedagogici e di qualità previsti dalle vigenti normative nazionali e locali;

contributo per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione, per il pagamento delle forme di assistenza domiciliare in favore dei bambini di età inferiore a tre anni, affetti da gravi patologie croniche.

Con riguardo al primo punto sono esclusi dal rimborso i servizi all’infanzia diversi dagli asili nido (ad esempio spazi gioco, ludoteche, etc.).

Come compilare la domanda di Bonus nido La domanda di contributo dev’essere trasmessa dal genitore che si fa carico del pagamento della retta. Nell’istanza il richiedente dovrà indicare: se trattasi di asilo nido pubblicato o privato autorizzato;

la denominazione ed il codice fiscale della struttura;

gli estremi del provvedimento autorizzativo;

le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica per le quali intende ottenere il beneficio (gennaio – dicembre).

Posto che la piattaforma non permette di allegare i documenti relativi a mensilità non specificate, per richiedere il bonus per ulteriori mesi, rispetto a quelli già indicati, è necessario ripresentare una nuova domanda che sarà sottoposta alla verifica della disponibilità del budget stanziato.



Tra i documenti da allegare alla domanda figurano: la documentazione a riprova del pagamento di almeno una retta relativa a un mese di frequenza;

di almeno una retta relativa a un mese di frequenza; l’iscrizione o l’avvenuto inserimento in graduatoria del bambino in caso di asili nido pubblici (in cui si prevede il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza);

le ricevute delle rette relative ai mesi di frequenza successivi, entro la fine del mese di riferimento e, comunque, non oltre il 31 luglio dell’anno successivo.

Come fare con le rette pagate dall’altro genitore?

In presenza di rette pagate dall’altro genitore, quest’ultimo potrà presentare apposita domanda indicando le mensilità già pagate. Ad esempio: da gennaio a luglio, il pagamento è stato effettuato dalla madre;

da agosto a dicembre, il pagamento è stato effettuato dal padre.

In questa situazione la madre potrà trasmettere la domanda per i mesi da gennaio a luglio, mentre il padre per i periodi da agosto a dicembre.

Avvenuto pagamento

Per provare l’avvenuto pagamento delle rette è possibile fornire come documenti: ricevuta;

fattura con quietanza;

bollettino bancario o postale;

attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido, del pagamento della retta o trattenuta in busta paga.

Nella documentazione di avvenuto pagamento è necessario che siano indicati: la partita Iva della struttura e la sua denominazione;

il codice fiscale del figlio;

il mese di riferimento del documento;

gli estremi del pagamento o la quietanza di pagamento;

il nominativo del genitore che si fa carico della retta.

