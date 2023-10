Potrebbe davvero essere ricordata come la Manovra delle tasse e dei bonus saltati, quella a firma Meloni per il 2024. Dalle bozze in circolazione e delle voci sul braccio di ferro all’interno della maggioranza di governo, sembra ormai una corsa a cancellare a colpi di spugna alcuni degli rimasti attivi finora, oltre all’aumento dell’Iva su prodotti necessari e importanti per donne e mamme, quella sui pannolini e sugli assorbenti.



Saltano poi altri sussidi come il voucher trasporti, che non verrà rinnovato, così come il bonus idrico e la App 18.



Ecco cosa salta e cosa resta nel 2024.

Salta il bonus acqua nel 2024 Il credito d’imposta del 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano – cosiddetto buono acqua o idrico – non ci sarà più nel 2024.



Va in soffitta e non darà più la possibilità di usufruire del credito. L’importo massimo delle spese su cui calcolare l’agevolazione era fissato a

– 1.000 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche;

– 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.

Salta il bonus trasporti nel 2024 Salta tutto anche per il voucher trasporti di 60 euro per l‘acquisto di abbonamenti mensili per i mezzi di trasporto pubblico locale, regionale, interregionale e nazionale. Erogato per tutti il 2023 ai cittadini con Isee fino a 20 mila euro, non sarà più rinnovato nel 2024.



Resterà in parte solo per i beneficiari della Carta risparmio Dedicata a Te, con la quale, oltre ai beni alimentari di prima necessità, si potrà anche fare rifornimenti di carburante e pagare gli abbonamenti Traporto locale. Ma la platea è solo quella dei destinatari della card, e non tutti i cittadini con Isee basso.



Intanto per il 2023 le domande verranno riattivate il 1° novembre fino all’esaurimento delle risorse. Per l’invio dell’istanza si può accedere alla piattaforma online: la procedura per richiedere il voucher sarà sempre la stessa.

Stop ad App 18 Dal 2024 va in soffitta App18 o Bonus cultura. Al suo posto arrivano due carte cumulabili tra loro, ma non per tutti. la Carta cultura di 500 euro, legata al reddito (si avrà con Isee massimo di 35 mila euro)

la Carta del Merito, legata al raggiungimento del voto massimo, 100, all’esame di maturità.

Tredicesima esclusa dal taglio al cuneo fiscale Sembra proprio che la riduzione del cuneo fiscale in busta paga non si applicherà sulle tredicesime dei lavoratori. Dal prossimo anno nessuna aliquota di taglio verrà applicata sulla mensilità aggiuntiva: non solo non si applicherà il 4%, ma neanche il precedente 2/3% previsto dai precedenti tagli degli scorsi anni (che invece è finora rientrato nel cedolino aggiuntivo di fine anno).

Salta il bonus Iva sulle case green Nel disegno di legge di bilancio pare sia anche saltato il credito d’imposta per le case green. La detrazione Irpef del 50% sull’Iva per l’acquisto di case di classe A e B non sarà rifinanziata, quindi dal 2024 decadrà.



Ridotto il Bonus mobili 2024 Restando in tema di casa sarà poi depotenziato il bonus mobili. La detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per arredare un immobile in fase di ristrutturazione, scenderà dagli attuali 8 mila euro a 5 mila euro.

Il Superbonus scende al 70% In cascata è anche il Superbonus, che attualmente è già al 90%, ma che scenderà ancora fino al 70%.

