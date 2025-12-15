Libretto di famiglia: versamenti entro il 18 dicembre, per evitare ritardi. Chi deve farlo e istruzioni

Chi utilizza il Libretto di famiglia per pagare lavori occasionali – come baby-sitting, assistenza agli anziani o piccoli lavori domestici – deve prestare attenzione alle scadenze di dicembre.



L’INPS ha infatti segnalato che i versamenti effettuati troppo a ridosso della fine dell’anno potrebbero causare ritardi nei pagamenti ai prestatori, soprattutto se si utilizza il modello F24. Per garantire accrediti regolari tra fine dicembre e inizio gennaio, è fondamentale ricaricare il portafoglio elettronico entro il 18 dicembre.



Vediamo cosa fare e chi è coinvolto.



Le prestazioni occasionali con i privati I soggetti privati, al di fuori dell’esercizio dell’attività professionale o di impresa, possono ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionali di seguito indicate, utilizzando il Libretto famiglia: piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, pulizia o manutenzione ;

; assistenza domiciliare a bambini e persone anziane (ammalate o con disabilità);

insegnamento privato supplementare.

Cosa deve fare il prestatore Colui che è incaricato di svolgere le prestazioni occasionali è tenuto a registrarsi sull’apposita piattaforma INPS, disponibile collegandosi a “inps.it – Lavoro – Prestazioni di lavoro occasionale: Libretto famiglia” in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.



Una volta effettuato l’accesso è necessario selezionare il profilo “Prestatore”.



A partire dal 1° luglio 2024 i prestatori devono registrarsi prima sul servizio “MyINPS” del sito istituzionale, così da inserire e convalidare i dati di contatto: indirizzo e-mail / PEC;

numero di telefono.

Cosa deve fare il privato utilizzatore Il privato che ricorre a prestazioni occasionali deve anch’egli registrarsi sulla piattaforma INPS sopra indicata, selezionando tuttavia, dopo aver inserito la propria identità digitale, il profilo “Utilizzatore – Libretto famiglia”.



Per procedere al pagamento delle prestazioni l’utilizzatore alimenta il proprio portafoglio virtuale, versando le somme necessarie alla retribuzione e agli oneri assicurativi.

Procedure alternative di registrazione Tanto il prestatore quanto l’utilizzatore, in alternativa all’invio telematico delle pratiche di iscrizione, possono rivolgersi al Contact Center INPS o avvalersi dell’assistenza di patronati e intermediari dell’Istituto muniti di apposita delega.

Cos’è il Libretto famiglia e come finanziarlo? Il Libretto famiglia è uno strumento nominativo prefinanziato il cui obiettivo è permettere il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionali e degli oneri assicurativi connessi.



Il Libretto è formato da titoli di pagamento del valore nominale di 10,00 euro necessari a retribuire le attività lavorative di durata non superiore a un’ora.



Per finanziare il Libretto l’utilizzatore versa le somme a mezzo: modello F24 Elide , con causale LIFA;

, con causale LIFA; portale dei pagamenti. Del valore nominale di 10,00 euro di ogni titolo di pagamento (per prestazioni di durata fino a un’ora): 8 euro costituiscono il compenso del prestatore;

1,65 euro vengono accantonati per la contribuzione IVS alla Gestione Separata;

0,25 euro per il premio assicurativo INAIL;

0,10 euro per il finanziamento degli oneri gestionali.

Diritti e tutele del prestatore Il prestatore ha diritto: al rispetto dei riposi previsti in materia di orario di lavoro ;

; all’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) con iscrizione alla Gestione separata INPS;

all’assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Cosa fare una volta effettuata la prestazione Al termine della prestazione lavorativa e non oltre il terzo giorno del mese successivo allo svolgimento della prestazione stessa, l’utilizzatore è tenuto a comunicare (attraverso l’apposita piattaforma INPS): i dati identificativi del prestatore;

il compenso pattuito;

il luogo di svolgimento della prestazione;

la durata;

l’ambito di svolgimento;

altre informazioni per la gestione del rapporto. L’Istituto, entro il giorno 15 del mese successivo quello di svolgimento della prestazione, eroga direttamente i compensi pattuiti al soggetto prestatore, a seconda delle modalità di pagamento scelte da quest’ultimo in fase di registrazione.

Possibili ritardi negli accrediti di dicembre 2025 Con apposita news del 3 dicembre 2025 pubblicata sul portale “inps.it – INPS Comunica – Notizie”, l’Istituto avvisa gli utilizzatori del Libretto famiglia di possibili ritardi negli accrediti sul portafoglio elettronico, con riguardo ai versamenti effettuati tramite modello F24, nella seconda metà di dicembre.



A causa delle normative sul versamento dell’acconto IVA, rende noto INPS, i pagamenti F24 effettuati a fine anno vengono ripartiti agli enti percettori solo a “gennaio dell’anno successivo, come stabilito annualmente dall’Agenzia delle Entrate, d’intesa con la Banca d’Italia e la Ragioneria Generale dello Stato”. Di conseguenza, per garantire “la regolare comunicazione e consuntivazione delle prestazioni lavorative previste tra la seconda metà di dicembre 2025 e i primi giorni di gennaio 2026” l’Istituto raccomanda agli utilizzatori di ricaricare il portafoglio elettronico (tramite F24) entro il 18 dicembre 2025.

In alternativa, resta sempre disponibile il canale di pagamento a mezzo PagoPa.



Senza disponibilità (importi insufficienti) sul portafoglio elettronico "non sarà possibile utilizzare questi strumenti e i datori di lavoro dovranno ricorrere ad altre forme di regolarizzazione del rapporto di lavoro", conclude l'INPS.

