La legge 104, nota come “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate“, rappresenta un importante punto di riferimento normativo in Italia per la tutela e il sostegno delle persone con disabilità.



La legge prevede una serie di agevolazioni sia economiche che non, volte a promuovere l’integrazione sociale, l’autonomia e il benessere delle persone disabili.



Le prestazioni economiche mirano a fornire un supporto concreto a individui e famiglie che affrontano le sfide legate alla disabilità. Hanno lo scopo di alleggerire il carico economico che spesso accompagna la necessità di cure, assistenza e adattamenti specifici.



Ecco una panoramica delle principali agevolazioni previste dalla legge 104/92, suddivise per categorie.

I punti salienti della Legge 104/1992 sulla tutela disabili La Legge 104/92 appresenta un pilastro fondamentale nella legislazione italiana per quanto riguarda i diritti e il sostegno alle persone con disabilità. Questa legge ha introdotto importanti novità e principi nel sistema di assistenza e integrazione sociale, con l’obiettivo di promuovere la piena inclusione delle persone con disabilità nella società.



Per approfondire il tema delle politiche di welfare in ottica disabilità



Di seguito, i punti salienti di questa legge: Riconoscimento dei Diritti Fondamentali La legge 104/92 afferma il diritto delle persone con disabilità a una piena integrazione sociale, lavorativa, e educativa, garantendo l’accesso ai servizi e promuovendo l’eliminazione di ogni barriera.

Integrazione Scolastica Uno dei pilastri della legge 104/92 è l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, attraverso l’assegnazione di insegnanti di sostegno e l’adattamento dei programmi didattici alle esigenze individuali, per garantire il diritto all’istruzione.

Inserimento Lavorativo La legge stabilisce delle quote di riserva per l’assunzione di persone con disabilità nel settore pubblico e incentiva l’occupazione nel settore privato attraverso agevolazioni fiscali e contributive per i datori di lavoro che assumono persone con disabilità.

Agevolazioni Fiscali e Contributi Sono previste varie agevolazioni fiscali per le persone con disabilità e per le loro famiglie, come detrazioni per spese mediche, acquisto di ausili tecnici, eliminazione delle barriere architettoniche e per l’acquisto di veicoli adattati.

Diritto alla Salute La legge 104/92 assicura alle persone con disabilità il diritto all’assistenza sanitaria e alla riabilitazione, promuovendo l’accesso a servizi sanitari adeguati e a programmi di riabilitazione personalizzati.

Assistenza e Sostegno Viene garantito il sostegno attraverso servizi di assistenza domiciliare, diurna e residenziale, per promuovere l’autonomia delle persone con disabilità e supportare le famiglie nel loro compito di assistenza.

Eliminazione delle Barriere Architettoniche La legge pone le basi per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati, migliorando così l’accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità.

Permessi Lavorativi Introduce il diritto per i lavoratori con disabilità o che assistono un familiare con disabilità a usufruire di permessi retribuiti e congedi specifici, per favorire l’equilibrio tra vita lavorativa e necessità personali o familiari.

Tutela della Privacy La legge sottolinea anche l’importanza della tutela della privacy e della dignità delle persone con disabilità, vietando ogni forma di discriminazione e promuovendo una cultura del rispetto e dell’inclusione.

La Legge 104/1992 ha rappresentato una svolta nella politica sociale italiana, ponendo le basi per un approccio più inclusivo e garantista verso le persone con disabilità. Le sue disposizioni sono state integrate e modificate nel corso degli anni, ma i principi fondamentali rimangono un punto di riferimento essenziale per la tutela dei diritti delle persone con disabilità in Italia.

Agevolazioni Economiche della Legge 104/92 Tra i principali strumenti di sostegno economico destinati agli invalidi civili, e quindi anche ai beneficiari della Legge 104, ci sono, L’assegno ordinario di invalidità; la pensione di invalidità e l’assegno di accompagnamento; contributo per i genitori disoccupati o monoreddito con figli disabili. Ma non sono gli unici. Ecco una mappa delle principali misure.



Assegno ordinario di invalidità

Una prestazione economica, erogata a domanda, in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.



Può richiedere l’assegno chi ha una capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo e che abbia maturato almeno cinque anni di assicurazione e 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione) di cui 156 (tre anni di contribuzione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.



Pensione di invalidità – invalidi civili totali

Anche questa è una prestazione economica erogata previa domanda da parte degli aventi diritto. La possono chiedere tutti coloro a cui sia riconosciuta una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali), e che si trovano in stato di bisogno economico.

Il beneficio è corrisposto agli invalidi totali di età compresa tra i 18 e i 67 anni.

Nel 2024 occorre un reddito annuo non oltre i 19.461,12 euro per invalidi totali;

L’importo 2024 a titolo di pensione di invalidità sono è di 333,33 euro.



La pensione degli invalidi civili totali riconosciuti al 100% (prestazione assistenziale) può essere incrementata fino a un importo massimo di maggiorazione pari a €401,72 mensili. Ovviamente le cifre della maggiorazione variano in base al reddito dichiarato.

I limiti di reddito fissati per il 2024 per accedere all’incremento della pensione sono:

– pensionato solo – reddito massimo € 9.555,65

– pensionato coniugato – reddito massimo € 16.502,98



Assegno mensile invalidi parziali e Indennità Frequenza minori

Per gli invalidi civili parziali invece il limite di reddito annuo 2024 si attesta a 5.725,46. E l’Importo previsto per l’anno corrente è di 333,33 euro



Maggiorazione Assegno unico

I genitori di figli disabili con La Legge 104 beneficiano di una maggiorazione dell’Assegno Unico Universale. In particolare:

>> maggiorazione figli non autosufficienti

>> maggiorazione figli con disabilità grave

>> maggiorazione figli con disabilità media

>> maggiorazione figli 18-20 anni disabili



Leggi anche



Detrazioni Fiscali

Sono previste detrazioni fiscali per le spese mediche e assistenziali sostenute, inclusi l’acquisto di ausili tecnici e informatici, le spese per l’assistenza personale e i trattamenti riabilitativi.



Le detrazioni fiscali per le spese sanitarie e assistenziali possono raggiungere il 19% delle spese sostenute nell’anno, con un limite minimo di spesa che varia annualmente. Inoltre, per l’acquisto di ausili tecnologici e veicoli, possono essere applicate detrazioni o IVA ridotta al 4%.



Esenzioni

La legge 104/92 contempla l’esenzione dal pagamento del canone RAI e riduzioni o esenzioni da bolli e tasse automobilistiche, nonché agevolazioni per l’acquisto di veicoli adattati. Esenzione dal pagamento del canone RAI per gli utenti con disabilità grave.

per gli utenti con disabilità grave. Riduzione o esenzione totale del bollo auto, a seconda della regione di residenza e delle specifiche normative locali.

Agevolazioni IVA al 4% e detrazioni fiscali per l’acquisto di auto nuove adattate.

Agevolazioni Non Economiche della Legge 104/92

Diritto al Lavoro

La legge garantisce specifiche tutele lavorative, come l’obbligo di quote di riserva nella pubblica amministrazione e nelle aziende private con più di 15 dipendenti, oltre a incentivi per l’assunzione.



Le quote di riserva variano: per la pubblica amministrazione, è previsto che il 7% dei posti sia riservato a persone con disabilità; per le aziende private con più di 15 dipendenti, la percentuale varia in base alla dimensione aziendale.



Congedi e Permessi

I lavoratori che assistono un familiare con disabilità in situazione di gravità, riconosciuta ai sensi dell’articolo 3 comma 3, hanno diritto a:

– permessi lavorativi retribuiti per un totale di 3 giorni al mese >> I famosi Permessi 104

– periodi di congedo straordinario fino a 2 anni, anch’essi retribuiti.



I lavoratori che assistono un familiare con disabilità grave hanno diritto a 3 giorni di permesso retribuito al mese, oltre a congedi straordinari fino a 2 anni, con una retribuzione che può arrivare fino all’80% dello stipendio, a seconda delle specifiche contrattuali e delle normative vigenti.



Integrazione Scolastica

La legge 104/92 promuove l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità attraverso l’assegnazione di risorse didattiche e il supporto di personale specializzato, come insegnanti di sostegno e assistenti alla comunicazione.



Supporto attraverso insegnanti di sostegno e assistenti alla comunicazione, finanziati dallo Stato. Il numero di ore e il tipo di supporto variano in base alle esigenze individuali dell’alunno.



Eliminazione delle Barriere Architettoniche

Prevede interventi per promuovere l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati, per garantire l’accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità.



Per approfondire il tema del bonus al 75% barriere

Altre agevolazioni della Legge 104/1992 La legge 104/1992 contempla anche una serie di altri diritti e agevolazioni, come l’accesso a servizi sociali e sanitari dedicati, il diritto alla salute e alla riabilitazione, e l’assistenza domiciliare. Inoltre, prevede misure per favorire lo sport e il tempo libero, il turismo accessibile e la cultura.



In particolare: Accesso prioritario a servizi sanitari e sociali , con piani personalizzati di assistenza.

, con piani personalizzati di assistenza. Diritti e protezioni specifiche in ambito sanitario , come il diritto alla continuità assistenziale e alla riabilitazione.

, come il diritto alla continuità assistenziale e alla riabilitazione. Incentivi per l’acquisto di tecnologie assistive e per l’adattamento dell’abitazione alle esigenze della persona con disabilità;

e per l’adattamento dell’abitazione alle esigenze della persona con disabilità; Contributi per l’assistenza personale: in alcuni casi, le persone con disabilità possono ricevere contributi economici destinati a coprire i costi dell’assistenza personale, necessaria per garantire una maggiore autonomia nella vita quotidiana.

Agevolazioni 2024 per disabili e anziani Al di fuori della legge 104, esistono tutta una serie di ulteriori prestazioni economiche e non, a favore di soggetti disabili e persone anziani, alcuni dei quali novità del 2024. L ’ indennità di accompagnamento : un sussidio economico mensile che spetta ai disabili gravi con impossibilità a deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore ovvero incapaci di compiere gli atti quotidiani della vita, senza l’aiuto di una persona. Nel 2024 l’importo è di 531,76 euro, senza limiti di reddito.

: un sussidio economico mensile che spetta ai disabili gravi con impossibilità a deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore ovvero incapaci di compiere gli atti quotidiani della vita, senza l’aiuto di una persona. Nel 2024 l’importo è di 531,76 euro, senza limiti di reddito. Contributo per genitori disoccupati o monoreddito con figli disabili : un contributo mensile, erogato su richiesta, per genitori con figli con disabilità. Spetta a uno dei genitori disoccupati o monoreddito: parte di nuclei familiari monoparentali; con figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%; indipendentemente dalla proprietà della casa di abitazione. Gli importi mensili: 150 euro per l’intera annualità; 300 euro e 500 euro rispettivamente nel caso di due figli o più di due con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%.

: un contributo mensile, erogato su richiesta, per genitori con figli con disabilità. Spetta a uno dei genitori disoccupati o monoreddito: parte di nuclei familiari monoparentali; con figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%; indipendentemente dalla proprietà della casa di abitazione. Scelta sede di lavoro . I lavoratori maggiorenni con handicap in situazione di gravità hanno diritto di scegliere ove possibile (art. 33 c. 5-6 L. 104/92) la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. La misura interessa anche i lavoratori familiari del disabile (non ricoverato a tempo pieno) che gli prestano assistenza: Coniugi (o parti dell’unione civile), conviventi, parenti o affini entro il 2° grado; Parenti o affini entro il 3° grado, se i genitori o il coniuge (o la parte dell’unione civile) del disabile hanno compiuto i 65 anni oppure sono anch’essi affetti da patologie invalidanti o sono deceduti o mancanti).

. I lavoratori maggiorenni con handicap in situazione di gravità hanno diritto di scegliere ove possibile (art. 33 c. 5-6 L. 104/92) la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. La misura interessa anche i lavoratori familiari del disabile (non ricoverato a tempo pieno) che gli prestano assistenza: Rifiuto del trasferimento e del lavoro notturno .

. Bonus bollette elettriche. Manovra di bilancio ha esteso per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024, di un contributo straordinario ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico per disagio fisico. Questo è destinato ai clienti domestici affetti da grave malattia o i clienti domestici titolari di fornitura elettrica utilizzata anche da un soggetto affetto da grave malattia, costretti ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita.

Inoltre per il 2025 è previsto un assegno di accompagnamento ad hoc per anziani fragili. Nell’ambito del Decreto Anziani approvato da governo, è stato introdotto un Assegno di accompagnamento maggiorato, che si potrà ottenere dal 2025 seguendo alcune precise regole. L’importo può arrivare a 1.380 euro in presenza di questi requisiti.

Per restare aggiornato in tema di welfare e sussidi ai disabili

