Il Decreto 230/2021 con cui è stato istituito, a partire dal 1° marzo 2022, l’Assegno Unico Universale (AUU), ha messo in chiaro che l’importo dell’assegno stesso e le relative soglie Isee (utili per determinare il diritto al sussidio e la somma mensile spettante agli aventi diritto) sono “adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita”.



Come chiarito dall’Inps con la Circolare del 7 aprile 2023 numero 41, si prende a riferimento, per la rivalutazione degli importi e delle soglie Isee, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, rilevata dall’Istat.



Pur in considerazione del fatto che ad oggi è disponibile, per l’anno corrente, il solo indice provvisorio di rivalutazione, analizziamo in dettaglio di quanto potrebbero variare gli importi e le soglie Isee utili per il calcolo dell’AUU 2024.

A chi spetta l’Assegno Unico? L’Assegno Unico si caratterizza per essere una misura di sostegno economico a beneficio di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale: in presenza di figli ;

; a prescindere dalla loro condizione lavorativa.

La prestazione, previa domanda dell’interessato, è riconosciuta: per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, a partire dal settimo mese di gravidanza;

per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei ventuno anni di età, al ricorrere di determinate condizioni soggettive del figlio;

per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Importo dell’Assegno unico Il sussidio è riconosciuto sotto forma di un importo mensile, da marzo a febbraio dell’anno successivo, ed è formato da una somma base, parametrata all’Isee del nucleo familiare cui appartiene il figlio beneficiario, cui si aggiungono una serie di maggiorazioni legate al numero e alle caratteristiche dei componenti il nucleo familiare stesso.



Anche le maggiorazioni, al pari della somma base, possono essere suscettibili di rivalutazione.



Assegno unico 2024 >> qui il nuovo calendario dei pagamenti

Assegno unico 2024: rivalutazione provvisoria Il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, del 20 novembre 2023 ha reso noto che, dalla comunicazione dell’Istat del 7 novembre 2023 si evince che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio – dicembre 2022 ed il periodo gennaio – dicembre 2023 è risultata “pari a +5,4”.



Il valore in questione è provvisorio posto che è stata ipotizzata, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 una variazione dell’indice pari, rispettivamente, a -0,1, -0,2 e +0,1.

Di conseguenza, per sapere con certezza gli importi mensili dell’Assegno Unico e le soglie Isee in vigore per l’anno 2024, è necessario attendere l’apposita circolare Inps, pubblicata una volta noto l’indice di rivalutazione definitivo per l’anno corrente. Al pari di quanto accaduto per il 2023.

Rivalutazione definitiva 2023 La citata Circolare Inps del 7 aprile 2023 numero 41 ha comunicato gli importi mensili dell’Assegno Unico Universale e le soglie Isee aggiornati in ragione della variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, registrata dall’Istat tra il periodo gennaio – dicembre 2021 ed il periodo gennaio – dicembre 2022.



La suddetta variazione, pari a +8,1%, ha determinato l’aumento da 175,00 a 189,20 euro mensili, dell’Assegno Unico per i figli minori e disabili, spettante ai nuclei con Isee pari o inferiore a 16.215,00 euro, valore ugualmente rivalutato rispetto alla precedente soglia di 15 mila euro.



Al contrario, per i nuclei con Isee superiore a 43.240,00 euro (nel 2022 la soglia era pari ad euro 40 mila) la somma minima mensile a titolo di AUU è passata ad euro 54,01 rispetto ai precedenti 50,00 euro.

Assegno unico 2024: esempi importi e fasce ISEE In ragione di quanto appena descritto, ipotizziamo in tabella la somma base mensile, minima e massima, oltre alle soglie Isee previste per l’Assegno Unico Universale, annualità 2024, con riguardo a ciascun figlio minore o disabile.

Per conoscere le regole su ISEE e DSU consigliamo l’e-book “ISEE 2024: guida alle novità“, con tutte le istruzioni per ottenere la certificazione ISEE con 100 risposte a quesiti.

Il simulatore Inps per l’Assegno unico L’Inps ha messo a disposizione un’apposita piattaforma online che permette di simulare l’importo mensile dell’Assegno Unico.



Il servizio, accessibile senza credenziali SPID, CNS oppure Carta di identità elettronica CIE, è disponibile collegandosi a “inps.it – Tutti i servizi – Simulazione Importo Assegno Unico”.



Da notare che, come evidenziato sulla piattaforma, la simulazione disponibile ha un valore puramente indicativo e “si basa sui dati inseriti dall’utente, senza un confronto con quanto risulta nelle banche dati dell’Istituto”.



Al momento in cui quest’articolo viene scritto il servizio fornisce ancora l’importo dell’AUU basato sulle tabelle 2023. Per poter avere una simulazione aggiornata è quindi necessario attendere i dovuti aggiornamenti dell’Istituto.

Per restare aggiornato in tema di welfare e sussidi Inps puoi iscriverti gratis alla Newsletter di LeggiOggi, compilando il form qui sotto: