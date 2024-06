Pubblicato da Inps il nuovo calendario dei pagamenti dell’Assegno unico universale 2024 per i restanti sei mesi dell’anno: da luglio a dicembre 2024.

Ricordiamo che nei mesi scorsi erano state diffuse le date di accredito riferite al primo semestre. Decisione voluta da Inps per assicurare certezza sulle tempistiche di pagamento, vista l’enorme platea dei beneficiari.



Leggi anche >> Assegno Unico e Universale: requisiti, importi e maggiorazioni 2024



Ora abbiamo la seconda parte del calendario, che le famiglie possono consultare sia sul messaggio Inps del 20 giugno sia in questo articolo.

L’Assegno unico e universale 2024

Ricordiamo in breve di cosa stiamo parlando. L’Assegno Unico Universale (AUU) è stato introdotto nel 2022 dal Decreto legislativo 29 dicembre 2021 numero 230, con lo scopo di riordinare le misure a sostegno dei nuclei familiari con figli a carico.



Previa domanda all’Inps, la prestazione spetta in 12 quote mensili, da marzo a febbraio dell’anno successivo, calcolate secondo un importo – base, parametrato all’ISEE del nucleo familiare, cui si sommano una serie di maggiorazioni, queste ultime legate al numero e alle caratteristiche dei componenti il nucleo stesso.

Il sussidio per famiglie con figli viene erogato anche in assenza di ISEE, ma con gli importi minimi. Il Decreto legislativo 230, prevede espressamente all’articolo 4, comma 9, che, data la natura universalistica della prestazione, la stessa è garantita anche in ISEE.



Ovviamente l’assenza di ISEE, se da un lato non ostacola la legittima fruizione dell’Assegno, dall’altro ha un impatto sull’ammontare della prestazione.



Al tempo stesso, il sussidio è riconosciuto a prescindere dalla condizione lavorativa di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.