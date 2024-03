Il Messaggio Inps del 23 febbraio 2024 numero 812 ha fornito le indicazioni necessarie per presentare, entro il prossimo 1° maggio, la domanda di riconoscimento dello svolgimento di lavori usuranti (particolarmente faticosi e pesanti) da parte di coloro che maturano nel corso del 2025 i requisiti per l’accesso anticipato alla pensione, ai sensi del Decreto legislativo numero 67/2011.



Il beneficio interessa i dipendenti che hanno svolto nell’arco della propria vita lavorativa una serie di attività tassativamente individuate dall’articolo 1 del D.Lgs. numero 67/2011.



In dettaglio chi può inviare domanda di lavori usuranti, le scadenze e modalità per farlo nel 2024.



Lavoratori impegnati in mansioni usuranti I lavoratori, in alternativa: Impegnati in mansioni particolarmente pesanti e faticose (i cosiddetti lavori usuranti);

Addetti alla cosiddetta linea catena;

Conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo; che totalizzano i requisiti dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 possono ottenere il trattamento pensionistico in possesso: Di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni;

Di un’età minima, in alternativa: 1) Di 61 anni e 7 mesi, se lavoratori dipendenti, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6 (quale somma di età anagrafica ed anzianità contributiva); 2) Di 62 anni e 7 mesi, se lavoratori autonomi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6 (anche in tal caso quale risultato della somma età anagrafica + anzianità contributiva).



Maturazione dei requisiti dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 Dipendenti Autonomi Anzianità contributiva Requisito anagrafico Età + anzianità contributiva Anzianità contributiva Requisito anagrafico Età + anzianità contributiva Almeno 35 anni Minimo 61 anni e 7 mesi* 97,6* Almeno 35 anni Minimo 62 anni e 7 mesi* 98,6* *Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita

Lavori usuranti: i lavoratori notturni a turni Un’ulteriore categoria di lavoratori interessata dalla normativa in parola è rappresentata dai dipendenti a turni, intendendo come tali quelli il cui orario di lavoro è inserito nel quadro del lavoro a turni, che prestano la loro attività per almeno 6 ore, comprendenti il periodo di tempo dalla mezzanotte alle cinque del mattino, per un periodo minimo di giorni lavorativi (all’anno) non inferiore a 64.

Lavoratori occupati per almeno 64 giorni lavorativi

I dipendenti occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno, i quali maturano i requisiti dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 possono ottenere la pensione se in possesso dei requisiti descritti in tabella:

Maturazione dei requisiti dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 Dipendenti Autonomi Anzianità contributiva Requisito anagrafico Età + anzianità contributiva Anzianità contributiva Requisito anagrafico Età + anzianità contributiva Almeno 35 anni Minimo 63 anni e 7 mesi* 99,6* Almeno 35 anni Minimo 64 anni e 7 mesi* 100,6* *Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita

Lavoratori occupati da 72 a 77 giorni lavorativi all’anno

I dipendenti che totalizzano un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno accedono al trattamento pensionistico in presenza dei seguenti requisiti:

Maturazione dei requisiti dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 Dipendenti Autonomi Anzianità contributiva Requisito anagrafico Età + anzianità contributiva Anzianità contributiva Requisito anagrafico Età + anzianità contributiva Almeno 35 anni Minimo 62 anni e 7 mesi* 98,6* Almeno 35 anni Minimo 63 anni e 7 mesi* 99,6* *Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita

Dipendenti occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiore a 78 all’anno

I lavoratori in argomento, occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 all’anno, i quali maturano i requisiti dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, possono ottenere il trattamento pensionistico con gli stessi requisiti descritti nel paragrafo precedente, con riguardo a quanti svolgono attività usuranti.

Lavori usuranti notturni I lavoratori notturni, intendendo come tali coloro che: Prestano l’attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino;

Per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo; che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, possono ottenere il trattamento pensionistico alle stesse condizioni di quanti sono impegnati in mansioni usuranti, di cui al primo paragrafo.

Domanda lavori usuranti: scadenza 1° maggio 2024 La domanda di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, dev’essere presentata telematicamente, collegandosi al portale “inps.it”, entro il 1° maggio 2024, per coloro che perfezionano i requisiti dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.

L’istanza in parola, ai fini della procedibilità della stessa, dev’essere corredata dal modulo AP45 e dalla documentazione riportata nella tabella A allegata al Decreto ministeriale del 20 settembre 2011.

Domanda in ritardo: cosa succede? Nei confronti di quanti presentano la domanda di riconoscimento del beneficio oltre la scadenza del 1° maggio 2024, la decorrenza del trattamento pensionistico slitta per: Un mese, a fronte di un ritardo della presentazione inferiore o pari a un mese;

Due mesi, per un ritardo della presentazione superiore a un mese e inferiore a tre mesi;

Tre mesi, in caos di ritardo della presentazione dell’istanza pari o superiore a tre mesi.

Domanda lavori usuranti: istruttoria Inps A conclusione delle verifiche dell’Istituto, lo stesso comunica al lavoratore interessato: L’accoglimento della domanda, con indicazione della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico;

L’accertamento del possesso dei requisiti riguardanti lo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell’insufficiente copertura finanziaria;

Il rigetto della domanda, qualora si accertato il mancato possesso dei requisiti sullo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

Presentazione della domanda di pensione L’accesso anticipato alla pensione è riconosciuto a seguito di trasmissione all’Inps dell’apposita istanza online.



In sede di lavorazione di quest’ultima “e ai fini dell’accoglimento della stessa, verranno esaminate le domande di accesso al beneficio il cui accoglimento è avvenuto con riserva di accertamento del perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2025” (Messaggio Inps).

