Portale SIISL: aperto a tutti i cittadini dal 18 dicembre. Come registrarsi e trovare impiego

Dal 18 dicembre 2024 tutti i cittadini italiani e stranieri, che sono alla ricerca di un nuovo lavoro, possono registrarsi e accedere al portale SIISL, la piattaforma online, nata per il reinserimento lavorativo di disoccupati, beneficiari di sussidi, e da dicembre di tutti i cittadini e le cittadine in cerca di impiego.



A mettere nero su bianco la cosa è il decreto ministeriale 174/2024 (attuativo del decreto Coesione), che all’articolo 8 spiega i termini dell’iscrizione al portale su base volontaria.



Ecco in dettaglio come funziona il portale, le modalità di iscrizione, e le principali funzionalità di caricamento cv e ricerca di lavoro/formazione.

Cos’è il Portale SIISL Il portale SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa) è un’iniziativa del Ministero del Lavoro, progettata per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, oltre a offrire servizi di formazione e inclusione sociale. La piattaforma nasce con l’obiettivo di supportare i cittadini nella ricerca di un impiego, attraverso una serie di strumenti digitali avanzati, come il caricamento del curriculum vitae e la consultazione delle offerte di lavoro.

Chi può registrarsi al portale SIISL Finora l’accesso al portale era garantito solo ai beneficiari di alcuni strumenti di sostegno al reddito, come l’Assegno di Inclusione, NASpI e DIS-COLL. Dal 18 dicembre prossimo però, la piattaforma sarà aperta a tutti, senza distinzione di categoria. Ciò significa che chiunque sia in cerca di lavoro potrà utilizzare il portale, sia chi percepisce aiuti statali, sia chiunque voglia inserirsi o reinserirsi nel mercato del lavoro. In sostanza si possono iscrivere al portale da mercoledì 18 dicembre: cittadini italiani e stranieri. La piattaforma sarà aperta a tutti coloro che sono impegnati nella ricerca di un lavoro, senza alcuna restrizione legata a benefici sociali o sostegni al reddito.

lavoratori disoccupati. Persone che hanno perso il lavoro e sono alla ricerca di una nuova occupazione.

lavoratori in cerca di un cambio di carriera. Chi vuole cambiare percorso professionale o entrare in un nuovo settore.

tutti coloro che vogliono entrare nel mondo del lavoro. Anche chi cerca la prima occupazione ha la possibilità di registrarsi.

Come funziona la piattaforma La funzionalità principale del portale è quella di permettere agli utenti di creare un profilo, caricare il proprio curriculum vitae e consultare le offerte di lavoro pubblicate dalle aziende.



I cittadini, dopo essersi registrati, potranno accedere a un database di opportunità professionali, filtrando le offerte in base a vari criteri, come la località, il settore e il tipo di contratto.



La piattaforma, inoltre, offre la possibilità di rendere il proprio CV visibile solo a determinate categorie di aziende o addirittura a singole imprese, a seconda delle preferenze personali. Questo livello di personalizzazione rende il processo di candidatura più mirato e meno invadente, consentendo agli utenti di avere il pieno controllo della loro privacy.

Come iscriversi su SIISL Da mercoledì 18 dicembre i cittadini potranno registrarsi utilizzando le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d’Identità Elettronica). L’autenticazione avviene attraverso questi strumenti di identità digitale, che garantiscono la sicurezza e la veridicità dei dati.



Una volta effettuato l’accesso, sarà possibile caricare il proprio CV direttamente sulla piattaforma. Grazie all’integrazione con diverse banche dati, come quelle dell’INPS e del Ministero dell’Interno, alcuni dati del curriculum (ad esempio, la formazione o l’esperienza lavorativa) potranno essere precompilati automaticamente, rendendo il processo di iscrizione ancora più rapido.



Se necessario, gli utenti potranno integrare e modificare le informazioni precompilate per riflettere correttamente le proprie esperienze e competenze.

Registrazione, passo per passo Ecco le istruzioni passo passo per registrarsi al portale SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa) a partire dal 18 dicembre 2024:

Step Cosa fare 1. Preparare le credenziali SPID o CIE Assicurati di avere SPID o CIE. Se non li hai, procedi con la registrazione presso un provider SPID o richiedi la tua CIE. 2. Accedere al portale SIISL Entra sul ufficiale del portale SIISL 3. Selezionare la modalità di accesso Scegli il metodo di accesso (SPID o CIE) per entrare nel portale. 4. Autenticazione con SPID o CIE Accedi con SPID inserendo le tue credenziali o utilizza la CIE collegandola al lettore di smart card. 5. Registrazione al portale Inserisci i tuoi dati personali, come nome, cognome, email e numero di telefono. 6. Caricamento del Curriculum Vitae (CV) Carica il tuo CV in formato PDF o Word. Alcuni dati possono essere precompilati tramite l’integrazione con INPS e ANPR. 7. Impostazioni della visibilità del CV Decidi se rendere visibile il tuo CV a tutte le aziende o solo a specifiche categorie di imprese. 8. Consultazione delle offerte di lavoro Esplora le offerte di lavoro utilizzando i filtri di ricerca per settore, tipo di contratto e località. 9. Candidarsi per un lavoro Candidati alle offerte di lavoro cliccando su ‘Candidati’ o ‘Invia candidatura’. 10. Monitorare le candidature Monitora lo stato delle tue candidature direttamente nell’area personale del portale. 11. Aggiornamenti e modifiche al profilo Modifica e aggiorna il tuo profilo e CV in qualsiasi momento per ottimizzare la tua ricerca di lavoro.

Ricerca lavoro: funzioni avanzate Una delle caratteristiche del portale SIISL è l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per ottimizzare il processo di ricerca del lavoro. La piattaforma, infatti, è dotata di un sistema di abbinamento tra curriculum e offerte di lavoro, che utilizza un algoritmo per calcolare l’affinità tra il profilo di un candidato e le posizioni aperte. Questo processo aiuta a semplificare e rendere più preciso l’abbinamento tra domanda e offerta, aumentando così le possibilità di successo nella ricerca.



Inoltre, il portale permette agli utenti di visualizzare tutte le offerte di lavoro pubblicate dalle imprese e di candidarsi direttamente.



Ogni candidatura inviata viene ricevuta dall’impresa, che poi può decidere di avviare un colloquio con il candidato, comunicando con lui attraverso il sistema stesso. Questo approccio centralizzato semplifica la gestione delle candidature, eliminando la necessità di inviare email o telefonare per avere aggiornamenti sullo stato della propria candidatura.

Utilizzo piattaforma da parte delle aziende Anche le aziende trarranno vantaggio dall’utilizzo del portale SIISL. Le imprese, infatti, potranno pubblicare gratuitamente le proprie offerte di lavoro sulla piattaforma, raggiungendo così un vasto pubblico di candidati. La pubblicazione di annunci di lavoro può riguardare sia contratti di lavoro subordinato che contratti di collaborazione, a seconda delle necessità aziendali.



Le offerte di lavoro pubblicate sono visibili anche ai centri per l’impiego, che collaborano attivamente con il sistema, rendendo il processo di ricerca ancora più efficiente. Inoltre, le imprese potranno ricevere direttamente le candidature attraverso la piattaforma, facilitando così la selezione e il reclutamento del personale.

Formazione Professionale sul portale SIISL Il portale SIISL funge anche da hub per la formazione professionale. Obiettivo è quello di creare una rete che colleghi in modo fluido i cittadini con opportunità di formazione, mettendo online corsi di formazione che potrebbero essere utili per chi cerca lavoro, ma anche per chi desidera specializzarsi in un determinato campo.

