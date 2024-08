Gestione dipendenti pubblici Inps (ex Inpdap): cos’è, iscrizione e come funziona

L’Inpdap (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica) istituito con il Decreto legislativo del 30 giugno 1994 numero 479 ha riunito una serie di enti che in precedenza gestivano le pensioni e le altre prestazioni previdenziali e assistenziali a beneficio dei dipendenti dello Stato e degli Enti Locali.



Tra questi rientrano ENPAS (Ente nazionale previdenza assistenza dipendenti statali); INADEL (Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali); ENPDEP (Ente nazionale previdenza dipendenti enti diritto pubblico).

L’INPDAP si è poi occupato della gestione delle seguenti casse previdenziali:

Nella seconda metà dello scorso decennio è stato avvertito come inevitabile un intervento legislativo teso ad accelerare e rendere più incisivo il processo di riforma della Pubblica amministrazione, al fine di migliorare la qualità dei servizi ai cittadini, oltre che assicurare una riduzione dei costi della macchina statale.



Per le ragioni descritte è iniziato nel 2010 un percorso di soppressione di enti pubblici e istituzioni di dimensioni minori con successiva incorporazione degli stessi in altre strutture con dimensione e struttura organizzativa più articolate, secondo criteri di concentrazione, uniformità di azione e maggiore efficienza nell’utilizzo delle risorse umane e strumentali.



In tutto questo si inserisce la soppressione dell’INPDAP decisa dall’esecutivo Monti con il Decreto Salva Italia e il trasferimento delle funzioni in Inps.



Analizziamo la questione in dettaglio.