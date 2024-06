L’Inps ha pubblicato il messaggio n. 2243 del 17 giugno, introducendo una nuova procedura online per l’inoltro delle domande di riscatto TFS/TFR (trattamento di fine servizio e trattamento di fine rapporto). Iniziativa inserita nell’ambito dei servizi online offerti dall’istituto, per semplificare e digitalizzare i processi amministrativi per i lavoratori e le amministrazioni statali.

Vediamo nel dettaglio cosa prevede questa nuova procedura, come funziona e quali vantaggi offre agli utenti.

Cos’è il riscatto TFS/TFR

Il riscatto del TFS/TFR (Trattamento di Fine Rapporto e Trattamento di Fine Servizio) è una procedura che consente ai lavoratori del settore pubblico di valorizzare periodi contributivi non coperti da contribuzione utile ai fini della pensione. Questo riscatto permette di aumentare l’importo della liquidazione finale o della pensione, colmando eventuali lacune contributive.



E’ quindi un servizio rivolto ai dipendenti dello Stato in regime TFS. In sostanza, come spiegato da Inps, i dipendenti in regime TFR che, alla data di entrata in vigore del dpcm 20 dicembre 1999, era in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, possono chiedere il riscatto di periodi di servizio a tempo determinato, svolto prima del 30 maggio 2000, che non abbiano fatto sorgere il diritto all’iscrizione né abbiano dato luogo ad alcun tipo di liquidazione.



Vediamo in dettaglio le differenze tra TFR e TFS:



– Trattamento di fine rapporto (TFR): si applica ai dipendenti del settore privato e, dal 2001, anche a quelli del settore pubblico. È una somma accantonata annualmente dal datore di lavoro e corrisposta al dipendente alla cessazione del rapporto di lavoro.

– Trattamento di fine servizio (TFS): è riservato ai dipendenti pubblici assunti prima del 2001. Consiste in una liquidazione che si basa sull’anzianità di servizio e sull’ultima retribuzione percepita.

Per ottenere il riscatto il richiedente deve pagare un contributo a proprio carico, utilizzando un coefficiente basato su alcune variabili, tra cui:



– retribuzione annua percepita alla presentazione della domanda;

– età del dipendente;

– età del collocamento a riposo per limiti di età o di servizio prevista per la qualifica o per il grado rivestito;

– periodo di riscatto concesso.