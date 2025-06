Esame Commercialista 2025, tre prove scritte e una orale: come prepararsi

È stata pubblicata l’Ordinanza numero 426 del 19 giugno 2025 che indice le due sessioni dell’Esame Commercialista 2025. Queste si terranno nei mesi di luglio e novembre. Una novità rilevante introdotta dall’Ordinanza è il pieno ritorno alle modalità ordinarie di svolgimento dell’esame, secondo quanto previsto dal D.lgs. 28 giugno 2005, n. 139.

L’esame si articolerà in tre prove scritte e una prova orale, tutte da svolgersi in presenza. Solo dopo aver superato l’esame di Stato si è abilitati all’esercizio della professione e si può procedere all’iscrizione al corrispondente Albo professionale. La fine dello stato di emergenza e la cessazione delle deroghe introdotte durante la pandemia sono state confermate anche dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, tramite l’Informativa n. 92/2025 dell’11 giugno 2025.

Alla luce della pubblicazione dell’Ordinanza ministeriale, vediamo quindi le date dell’Esame Commercialista 2025, gli Atenei che saranno sede d’esame e come prepararsi al meglio.

Esame Commercialista 2025: sessione estiva e invernale Come previsto dall’Ordinanza, per l’Esame Commercialista 2025 sono fissate due sessioni: Date sessione estiva:

25 luglio 2025 per chi intende iscriversi alla Sezione A dell’Albo;

31 luglio 2025 per chi intende iscriversi alla Sezione B dell’Albo;

14 novembre 2025 per la Sezione A;

20 novembre 2025 per la Sezione B. Coloro che avranno presentato domanda per la prima sessione ma saranno stati impossibilitati a partecipare potranno accedere alla seconda sessione presentando una nuova domanda entro i termini previsti.

Esame Commercialista 2025: requisiti Per sostenere l’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista, è necessario possedere uno dei seguenti titoli: Laurea specialistica classe 64/S o magistrale classe LM-56 (Scienze dell’economia);

o magistrale (Scienze dell’economia); Laurea specialistica classe 84/S o magistrale classe LM-77 (Scienze economico-aziendali);

o magistrale (Scienze economico-aziendali); Laurea in economia conseguita secondo l’ordinamento previgente;

Titolo conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. È inoltre obbligatorio aver completato il tirocinio professionale, che deve concludersi entro la data di inizio degli esami. In alternativa, è possibile dichiararne il completamento entro tale data e consegnare l’attestato prima dello svolgimento delle prove.

Esame Commercialista 2025: domanda La domanda va presentata: entro il 30 giugno 2025 per la prima sessione;

per la prima sessione; entro il 21 ottobre 2025 per la seconda sessione; presso la segreteria dell’università o dell’istituto universitario presso cui si intende sostenere l’esame. Alla domanda dovranno essere allegati: ricevuta di versamento della tassa di ammissione agli esami (49,58 euro);

eventuale documentazione sul tirocinio;

attestazioni sostitutive (D.P.R. 445/2000), se previste. Si rimanda ai bandi dei singoli Atenei per le modalità operative di invio della domanda.

Esame Commercialista 2025: sedi I candidati possono presentare domanda in una sola sede tra quelle indicate nell’Ordinanza. I residenti in Trentino-Alto Adige che intendano sostenere l’esame in lingua tedesca devono presentare domanda presso la sede di Trento. L’elenco delle sedi comprende moltissimi atenei italiani:

ANCONA – Università Politecnica delle Marche LECCE – Università del Salento RIMINI – Campus di Rimini – Università di Bologna BARI – Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” MACERATA – Università degli Studi di Macerata ROMA – Università degli Studi di Roma “La Sapienza” BENEVENTO – Università degli Studi del Sannio MESSINA – Università degli Studi di Messina ROMA – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” BERGAMO – Università degli Studi di Bergamo MILANO – Università Cattolica del Sacro Cuore ROMA – Università degli Studi “Roma Tre” BOLOGNA – Università degli Studi di Bologna “Alma Mater Studiorum” MILANO – Università degli Studi di Milano Bicocca ROMA – LUISS Guido Carli BRESCIA – Università degli Studi di Brescia MILANO – Università Bocconi ROMA – Link Campus University CAGLIARI – Università degli Studi di Cagliari MODENA – Università degli Studi UNIMORE SALERNO – Università degli Studi di Salerno CAMERINO – Università di Camerino NAPOLI – Università degli Studi di Napoli “Federico II” SASSARI – Università degli Studi di Sassari CAMPOBASSO – Università degli Studi del Molise NAPOLI – Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” SIENA – Università di Siena CASSINO – Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale NAPOLI – Università degli Studi di Napoli “Parthenope” TERAMO – Università degli Studi di Teramo CASTELLANZA (VA) – Università Carlo Cattaneo – LIUC PADOVA – Università degli Studi di Padova TORINO – Università degli Studi di Torino CATANIA – Università degli Studi di Catania PALERMO – Università degli Studi di Palermo TRENTO – Università degli Studi di Trento CATANZARO – Università degli Studi di Catanzaro “Magna Graecia” PARMA – Università degli Studi di Parma TRIESTE – Università degli Studi di Trieste COSENZA – Università della Calabria PAVIA – Università degli Studi di Pavia UDINE – Università degli Studi di Udine FERRARA – Università degli Studi di Ferrara PERUGIA – Università degli Studi di Perugia URBINO – Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” FIRENZE – Università degli Studi di Firenze PESCARA – Università “Gabriele d’Annunzio” Chieti-Pescara VARESE – Università degli Studi dell’Insubria FOGGIA – Università degli Studi di Foggia PIACENZA – Università Cattolica del Sacro Cuore VENEZIA – Università Ca’ Foscari di Venezia FORLÌ – Campus di Forlì – Università di Bologna PISA – Università di Pisa VERCELLI – Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” GENOVA – Università degli Studi di Genova POTENZA – Università degli Studi della Basilicata VERONA – Università degli Studi di Verona L’AQUILA – Università degli Studi dell’Aquila REGGIO CALABRIA – Università Mediterranea di Reggio Calabria VITERBO – Università degli Studi della Tuscia

Esame Commercialista 2025: prove A differenza di quanto avvenuto nelle precedenti sessioni, nel 2025 si torna pienamente alle modalità ordinarie previste dal D.lgs. 139/2005. L’esame sarà articolato come segue: Prima prova scritta : ragioneria, revisione, tecnica industriale e bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale;

: ragioneria, revisione, tecnica industriale e bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale; Seconda prova scritta : materie giuridiche (privato, commerciale, fallimentare, tributario, processuale civile, lavoro, previdenza);

: materie giuridiche (privato, commerciale, fallimentare, tributario, processuale civile, lavoro, previdenza); Terza prova scritta : caso pratico;

: caso pratico; Prova orale: su tutte le materie scritte, con aggiunta di informatica, sistemi informativi, economia politica, matematica, statistica, legislazione e deontologia.

Esame Commercialista 2025: materie d’esame Le prove verteranno sulle seguenti materie: Ragioneria generale e applicata

Revisione aziendale

Tecnica industriale, bancaria e professionale

Finanza aziendale

Diritto privato, commerciale, fallimentare

Diritto tributario e contenzioso

Diritto del lavoro e previdenza

Procedura civile

Informatica e sistemi informativi

Economia politica

Matematica e statistica

Legislazione e deontologia professionale

Foto di copertina: iStock/AndreyPopov