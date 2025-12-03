Esame abilitazione Guida Turistica 2025: guida completa alla prova orale e tecnico-pratica

VOLUME

Prepararsi alla prova tecnico-pratica dell’Esame di Abilitazione alla Professione di Guida Turistica 2025 significa affrontare una delle sfide più stimolanti e decisive del percorso di studio. Questa prova non si limita a verificare la conoscenza dei siti storico-artistici e paesaggistici italiani: richiede di saperli raccontare, valorizzare e rendere vivi, come si farebbe davanti a un gruppo di visitatori.Per questo motivo è stato realizzato il presente libro: una raccolta organica e completa di schede di approfondimento su tutti i siti ufficiali inseriti nel programma ministeriale.Ogni scheda è strutturata per offrire un duplice livello di preparazione:1. una sezione monografica, ampia e dettagliata, che approfondisce la storia, l’arte, l’archeologia e il contesto culturale del sito;2. una sezione operativa, sintetica e funzionale, pensata come strumento pratico di ripasso e come guida immediata per l’esposizione in sede d’esame.La struttura delle schede segue un modello omogeneo, con alcune costanti che aiutano nello studio:■ Storia e contesto, per collocare il sito nella sua dimensione storica;■ Arte, Architettura e Archeologia, con i monumenti e le opere principali;■ Paesaggio e ambiente, per sottolineare l’interazione tra uomo e natura;■ Curiosità e aneddoti, perché una guida deve anche saper sorprendere e creare empatia;■ Accessibilità e inclusività, tema imprescindibile per la professione moderna;■ Suggerimenti per la prova pratica, con esempi di aperture, punti chiave, collegamenti interdisciplinari e domande da porre al pubblico per stimolare la partecipazione. Questo libro vuole essere un vero compagno di viaggio nello studio. La prova tecnico-pratica, infatti, non è un semplice esame di nozioni, ma una simulazione del lavoro quotidiano della guida turistica. Richiede capacità di sintesi, padronanza espositiva, sensibilità verso i diversi pubblici (italiani e stranieri, adulti e bambini, esperti e curiosi), e soprattutto la capacità di creare un’esperienza attraverso la conoscenza del patrimonio culturale.Nella sezione online collegata al libro sarà disponibile anche il Tutor digitale che permette di simulare la visita guidata.

Autori Vari | Maggioli Editore 2025