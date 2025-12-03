Esame abilitazione Guida Turistica 2025: guida completa alla prova orale e tecnico-pratica

Con la pubblicazione dei risultati della prova scritta è giunto il momento di pensare alle altre prove dell’Esame abilitazione Guida Turistica 2025. I candidati che hanno ottenuto un punteggio di almeno 25/40 saranno convocati a sostenere la prova orale e la successiva prova tecnico-pratica che consisterà in una simulazione di visita guidata in italiano e nella lingua straniera scelta.
Nei prossimi paragrafi cercheremo di presentare una guida completa alla prova orale e alla prova tecnico pratica: dalle materie da studiare ai criteri di valutazione, passando per alcuni consigli su come affrontare al meglio le prove e gli strumenti per arrivare preparati il giorno dell’orale.
Indice
- Come visualizzare il punteggio della prova scritta?
- Come funzionerà la prova orale dell’Esame abilitazione Guida Turistica 2025?
- Quali sono i criteri di valutazione?
- Quali materie studiare? Il programma ufficiale
- Esame abilitazione Guida Turistica: la prova tecnico pratica
- Come prepararsi al meglio alle prove dell’Esame abilitazione guida turistica 2025?
Preparati con la guida per la prova tecnico-pratica
Guida turistica – Esame Abilitazione
Prepararsi alla prova tecnico-pratica dell'Esame di Abilitazione alla Professione di Guida Turistica 2025 significa affrontare una delle sfide più stimolanti e decisive del percorso di studio. Questa prova non si limita a verificare la conoscenza dei siti storico-artistici e paesaggistici italiani: richiede di saperli raccontare, valorizzare e rendere vivi, come si farebbe davanti a un gruppo di visitatori.Per questo motivo è stato realizzato il presente libro: una raccolta organica e completa di schede di approfondimento su tutti i siti ufficiali inseriti nel programma ministeriale.Ogni scheda è strutturata per offrire un duplice livello di preparazione:1. una sezione monografica, ampia e dettagliata, che approfondisce la storia, l'arte, l'archeologia e il contesto culturale del sito;2. una sezione operativa, sintetica e funzionale, pensata come strumento pratico di ripasso e come guida immediata per l'esposizione in sede d'esame.La struttura delle schede segue un modello omogeneo, con alcune costanti che aiutano nello studio:■ Storia e contesto, per collocare il sito nella sua dimensione storica;■ Arte, Architettura e Archeologia, con i monumenti e le opere principali;■ Paesaggio e ambiente, per sottolineare l'interazione tra uomo e natura;■ Curiosità e aneddoti, perché una guida deve anche saper sorprendere e creare empatia;■ Accessibilità e inclusività, tema imprescindibile per la professione moderna;■ Suggerimenti per la prova pratica, con esempi di aperture, punti chiave, collegamenti interdisciplinari e domande da porre al pubblico per stimolare la partecipazione. Questo libro vuole essere un vero compagno di viaggio nello studio. La prova tecnico-pratica, infatti, non è un semplice esame di nozioni, ma una simulazione del lavoro quotidiano della guida turistica. Richiede capacità di sintesi, padronanza espositiva, sensibilità verso i diversi pubblici (italiani e stranieri, adulti e bambini, esperti e curiosi), e soprattutto la capacità di creare un'esperienza attraverso la conoscenza del patrimonio culturale.
Autori Vari | Maggioli Editore 2025
19.95 €
Come visualizzare il punteggio della prova scritta?
Il 25 novembre scorso è stato pubblicato l’avviso sul portale InPA relativo agli esiti della prova scritta che si è svolta il 18 novembre. I candidati potranno visionare il proprio elaborato nonché scaricare l’attestato di partecipazione accedendo alla piattaforma Concorsi Smart nella propria area riservata utilizzando le credenziali SPID.
Per gli ammessi alla prova orale è specificato l’esito “SUPERATA”. L’accesso alla prova orale è garantito a chi ottiene almeno 25/40 allo scritto.
Come funzionerà la prova orale dell’Esame abilitazione Guida Turistica 2025?
La prova orale dell’Esame abilitazione guida turistica consiste in un colloquio, in lingua italiana, sulle materie oggetto della prova scritta, nonché nella verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera scelta dal candidato al momento della presentazione della domanda in un grado non inferiore al livello di competenza B2.
Sono esentati dalla verifica della conoscenza della lingua straniera coloro che hanno conseguito nella suddetta lingua straniera, all’esito di un corso di studi tenuto presso un istituto scolastico o universitario straniero, un diploma di scuola secondaria o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità oppure un titolo di studio superiore riconosciuto ai sensi della normativa vigente.
Anche la prova orale dell’esame abilitazione guida turistica, per essere superata, prevede un punteggio di almeno 25/40.
Quali sono i criteri di valutazione?
Ecco come sono ripartiti i 40 punti disponibili:
- Conoscenza (fino a 15 punti): La padronanza delle discipline.
- Comunicazione (fino a 14 punti): Viene valutata la capacità di esposizione in pubblico e lo sviluppo logico del ragionamento. Non basta ripetere a memoria, occorre saper raccontare.
- Attitudine professionale (fino a 5 punti): La Commissione cerca di capire se il candidato è portato a fare la guida turistica.
- Lingua Straniera (fino a 6 punti): Si valuta vocabolario, grammatica e scioltezza nella conversazione su temi turistici.
Nel caso di esonero dalla lingua straniera, i punti vengono ridistribuiti: la Conoscenza sale a 17 punti, la Comunicazione a 16 e l’Attitudine professionale a 7.
Quali materie studiare? Il programma ufficiale
La prova verte sulle stesse materie della prova scritta:
- storia dell’arte;
- geografia;
- storia;
- archeologia;
- diritto del turismo, accessibilità e inclusività dell’offerta turistica;
- disciplina dei beni culturali e del paesaggio.
a cui si aggiunge la conoscenza della lingua straniera di livello B2.
Il programma ufficiale pubblicato dal ministero è suddiviso in 4 sezioni. Il programma della prova orale (lo stesso della prova scritta) riguarderà le sezioni 1, 2 e 4 del programma. In particolare, i contenuti delle sezioni 1 e 2 dovranno essere trattati a livello di: storia dell’arte; geografia; storia; archeologia. La sezione 4 riguarda invece le norme da studiare per diritto del turismo, accessibilità e inclusività dell’offerta turistica e la disciplina dei beni culturali e del paesaggio.
Esame abilitazione Guida Turistica: la prova tecnico pratica
La prova tecnico-pratica è il gradino finale per il superamento dell’esame abilitazione guida turistica. La prova si terrà lo stesso giorno della prova orale, per i candidati che hanno ottenuto almeno 25/40 in quest’ultima.
La prova, si legge nel bando, valuterà le competenze pratiche della guida turistica, la capacità di condurre visite guidate e fornire informazioni pertinenti. Consisterà nella simulazione di una visita guidata in
lingua italiana e nella lingua straniera scelta per la prova orale. Non si potrà scegliere l’argomento: la destinazione verrà estratta a sorte dall’ elenco specifico contenuto nella Sezione 3 del programma.
Anche in questo caso la Commissione ha già reso noti i criteri di valutazione, che sono i seguenti:
- Conoscenza del sito (0-10 punti): accertamento della conoscenza approfondita della destinazione estratta e capacita di collegamento interdisciplinare
- Storytelling (0-10 punti): accertamento della capacita di condurre la visita guidata in modo chiaro, conciso e coinvolgente.
- Focus sui punti chiave (0-10 punti): accertamento della capacita di evidenziare le caratteristiche e gli aspetti più significativi della destinazione estratta.
- Lingua straniera (0-10 punti): accertamento della capacita di condurre con proprietà di linguaggio e disinvoltura la visita guidata nella lingua straniera scelta.
I punteggi cambiano per chi è esonerato dalla conoscenza della lingua straniera, in questo caso i primi tre criteri avranno un punteggio massimo, rispettivamente, di 13, 14 e 13.
La prova sì intende superata se è raggiunto il punteggio minimo di 25/40.
Come prepararsi al meglio alle prove dell’Esame abilitazione guida turistica 2025?
Il Volume Concorso Guida turistica Esame di abilitazione 2025 – TEORIA e TEST offre una trattazione completa e aggiornata su tutte le materie richieste dal bando. L’ultima parte del libro sarà dedicata alla prova tecnico-pratica con alcuni suggerimenti per la preparazione del candidato e una selezione di simulazioni di visita guidata. Il testo è disponibile anche su Amazon.
Il Volume Guida turistica – Esame Abilitazione è invece una raccolta organica e completa di schede di approfondimento su tutti i siti ufficiali inseriti nella sezione III del programma ministeriale per la prova tecnico pratica. Ogni scheda è strutturata per offrire un duplice livello di preparazione:
1. una sezione monografica, ampia e dettagliata, che approfondisce la storia, l’arte, l’archeologia e il contesto culturale del sito;
2. una sezione operativa, sintetica e funzionale, pensata come strumento pratico di ripasso e come guida immediata per l’esposizione in sede d’esame.
Anche questo volume è disponibile su Amazon.
