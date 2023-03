È stato approvato durante il CdM del 28 marzo 2023 un nuovo Decreto bollette, un Decreto-legge recante “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali“.



Il provvedimento, con una dotazione di circa 5 miliardi di euro, dispone innanzitutto la proroga di alcune misure contro il caro energia in vigore dall’anno scorso e il cui termine era stato spostato dalla Legge di Bilancio 2023 al 31 marzo. Tra queste figura il Bonus sociale bollette, prorogato per il secondo trimestre 2023 sempre con la soglia ISEE estesa a 15mila euro.



Per il gas, prevista la proroga del taglio dell’Iva al 5% e la riduzione degli oneri di sistema. Prorogati i crediti di imposta per le imprese ma con un nuovo meccanismo.



La novità più significativa del decreto riguarda l’introduzione di un nuovo meccanismo per incentivare il risparmio energetico nei mesi invernali. Questo Bonus riscaldamento sarà rivolto a tutti i cittadini a prescindere dal reddito e sarà attivo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023. Il bonus consiste in un contributo mensile erogato in quota fissa e con importo differenziato in base alla zona climatica, nel caso in cui il prezzo del gas superi specifiche soglie.



Vediamo in sintesi le misure in arrivo in attesa dei provvedimenti attuativi.

Nuovo Decreto bollette: proroga sconti per il gas Come anticipato, il Decreto bollette prevede la proroga di alcune misure in scadenza a marzo, in particolare il taglio dell’Iva per il gas che resta al 5% e degli oneri di sistema per il secondo trimestre 2023.

Nuovo Decreto bollette: proroga bonus sociale Per il secondo trimestre 2023, quindi fino al 30 giugno, viene prorogato il bonus sociale bollette per i nuclei familiari con ISEE fino a 15mila euro. Le agevolazioni saranno inoltre “rideterminate dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), tenendo conto dei risparmi derivanti dall’effettivo utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale per l’anno 2022.”

Nuovo decreto Bollette: Bonus riscaldamento La grande novità del Decreto-legge approvato il 28 marzo riguarda l’introduzione del bonus riscaldamento. Si tratta di un contributo mensile che sarà erogato, in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche, a tutti i clienti domestici residenti indipendentemente dal reddito, dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2023.



Il bonus servirà appunto a compensare le spese del riscaldamento, nei casi in cui il prezzo del gas dovesse superare una determinata soglia. Spetta a un decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione dei criteri di assegnazione del contributo. Le modalità applicative della misura e la definizione dell’importo spetteranno invece ad ARERA.

Decreto bollette: proroga crediti d’imposta Tra le altre misure arriva la proroga al 30 giugno 2023 dei crediti di imposta per le imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. In particolare, le imprese potranno continuare a usufruire dei crediti d’imposta del 40 e del 45% se nel primo trimestre 2023 hanno riscontrato un aumento dei prezzi di energia elettrica e gas di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.

I crediti d’imposta, si legge nel comunicato stampa del governo, “sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2023, non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.”

i crediti possono inoltre essere cedute a banche o altri intermediari finanziari.

Vecchio Decreto bollette: le misure Il 30 giugno 2022 era stato approvato dal governo un decreto bollette da 3 miliardi di aiuti, per arginare il caro energia e gas. Si tratta del Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 recante “misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali“. Tra le misure l’azzeramento degli oneri di sistema per le utenze elettriche e per il gas e la riduzione dell’Iva per il settore del gas per il secondo semestre del 2022;

istituzione della Strategia nazionale contro la povertà energetica, il cui decreto attuativo viene affidato al Ministro della transizione ecologica;

snellite le procedure per l’installazione di impianti fotovoltaici;

L’aliquota Iva per le somministrazioni di gas metano viene ridotta al 5% sia per gli usi civili che per quelli industriali per i mesi di aprile, maggio e giugno 2022;

riduzione accise sui carburanti (anche questa non più in vigore) Inoltre, con il decreto-legge n. 21/2022, dal 1° aprile la soglia ISEE per poter accedere al bonus sociale bollette era stata portata da 8.265 euro a 12mila euro: questo ha permesso in linea teorica a oltre 3 milioni di famiglie nel 2022 di ottenere uno sconto in bolletta, in base ai dati forniti da ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Aiuti contro il caro energia e gas in Legge di bilancio 2023 Al di là delle misure nel primo provvedimento di aiuti, scadute e per cui si rende necessario un nuovo decreto, la Legge di Bilancio 2023 ha prorogato al prossimo 31 marzo i tagli in bolletta sugli oneri di sistema per le famiglie e i crediti d’imposta per le imprese.



Inoltre, la soglia ISEE per accedere al bonus sociale bollette è stata estesa per il 2023 a 15.000 euro.