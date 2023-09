Concorso Scuola straordinario Ter 2023, le Faq: quanti posti, cosa studiare, quando arriva il bando

Il 9 settembre 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpcm che autorizza l’avvio del Concorso Scuola straordinario ter per il reclutamento di 30.216 docenti riservato ai precari della scuola che hanno svolto servizio nelle istituzioni scolastiche statali per almeno tre anni anche non consecutivi.

C’è ancora attesa per il bando, in arrivo entro la fine di settembre, ma sono molti gli interrogativi che riguardano la selezione, dalle classi di concorso ai posti di sostegno. Inoltre, i posti potrebbero salire a circa 40mila: ai 30.216 posti già autorizzati si dovrebbero aggiungere 10mila posti residuati dalle immissioni in ruolo.

In attesa della pubblicazione del bando cerchiamo quindi nei prossimi paragrafi di rispondere alla domande più comuni sul Concorso scuola straordinario ter.

Quanti saranno i posti del Concorso scuola straordinario ter? Come anticipato, il Dpcm del 9 settembre scorso ha autorizzato l’avvio di procedure concorsuali volte al reclutamento di 30.216 posti di docente, di cui: 21.101 su posto comune;

9.115 su posto di sostegno. Il DPR 7 agosto 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 15 settembre, autorizza ad assumere per l’anno scolastico corrente 50.807 unità di personale docente, posti che tuttavia non sono stati completamente coperti. Mancherebbero infatti circa 10mila posti, che potrebbero quindi essere aggiunti al contingente già approvato portando il totale a circa 40mila posti. Si attende comunque il bando per capire con esattezza il numero dei posti da coprire con la procedura straordinaria.

Chi può partecipare al Concorso scuola straordinario ter? La procedura straordinaria, così come quelle che sono state indette gli scorsi anni, prevede che i candidati siano in possesso dei seguenti requisiti: Per i posti comuni : abilitazione specifica sulla classe di concorso; laurea (magistrale, a ciclo unico o diploma di II livello di alta formazione artistica, musicale o coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato riconosciuto e coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, conseguiti entro il 31 ottobre 2022; servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi . Occorrerà aver svolto almeno un anno di servizio nella specifica classe di concorso per la quale si concorre.

:

Ci saranno tutte le classi di concorso? Purtroppo questa informazione non è ancora nota. Occorrerà aspettare la pubblicazione del bando che dovrebbe arrivare entro la fine di settembre e che attende l’approvazione della Commissione Europea.

Quali saranno le prove del Concorso scuola straordinario ter? La procedura di selezione del prossimo Concorso Scuola straordinario ter si articolerà in due fasi, organizzate come di seguito: Prova scritta consistente in un test a risposta multipla volto ad accertare le seguenti competenze: pedagogiche Non è prevista una prova preselettiva.

consistente in un test a risposta multipla volto ad accertare le seguenti competenze:

Preparati al meglio con il manuale dedicato! FORMATO CARTACEO Concorso Scuola Straordinario Ter 2023 – Manuale per la prova scritta e orale con teoria e SIMULAZIONI Il volume si presenta come ottimo strumento di studio per la preparazione alla prova scritta (e in parte anche alla prova orale) del Concorso Straordinario Ter per tutte le classi di concorso.Il manuale fornisce ai candidati una preparazione completa sull’ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico.Il testo, aggiornato al PNRR scuola, alle nuove Linee guida sull’orientamento scolastico 2023 e alla Riforma del sostegno, illustra in maniera chiara e completa tutti gli argomenti richiesti nelle seguenti Parti:› teorie e metodologie della didattica (ambienti di apprendimento e metodologie, organizzazione e gestione di una lezione efficace, uso delle tecnologie dell’informazione, LIM e sussidi multimediali, CLIL);› sistema di valutazione scolastico (INVALSI, valutazione degli apprendimenti);› scuola dell’inclusione (didattica speciale, disabilità certificata, DSA, BES);› dimensione europea della scuola.La seconda parte del manuale contiene una sezione di quiz commentati suddivisi per materia e una selezione di simulazioni della prova scritta che aiutano il candidato a cimentarsi con il test, verificando la propria preparazione e ripassando così gli argomenti di studio.Disponibili nella sezione online collegata al volume:- simulatore di quiz.GLI AUTORI:Leonilde Barone, Docente specializzata per le attività di sostegno didattico presso scuole dell’infanzia statali ed educatrice nido d’infanziaIlaria Billi, Docente di tecnologia, laureata in Architettura e specializzata nell’attività didattica di sostegno nella scuola secondaria di primo gradoRosanna Calvino, Docente di discipline giuridiche ed economiche, specializzata nell’attività didattica del sostegno, docente universitario a contratto. Ha svolto numerosi incarichi nello staff di dirigenza scolastica. Autrice di pubblicazioni di legislazione scolastica e metodologie didattiche. Rosanna Calvino, Leonilde Barone, Ilaria Billi | Maggioli Editore 2023 30.40 € Scopri di più

Come funzionerà la prova scritta? La prova scritta sarà computer based e prevede la somministrazione di un questionario composto da 50 domande da svolgere in 100 minuti. Il questionario sarà così composto: 10 domande in ambito pedagogico

10 domande in ambito psicopedagogico, inclusi gli aspetti legati all’inclusione

20 domande in ambito didattico-metodologico, inclusi gli aspetti relativi alla valutazione

5 domande sulla conoscenza della lingua inglese, al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue

5 domande a scelta multipla sulle competenze digitali.

Come si svolgerà la prova orale? La prova scritta, come abbiamo visto, verte sulle materie generali e quindi sarà uguale per ogni classe di concorso. Sarà nella prova orale che verranno accertate le competenze specifiche dei candidati nella classe di concorso prescelta. Inoltre, sempre durante la prova orale, verranno accertate le competenze didattiche e l’abilità nell’insegnamento.

Come prepararsi alle prove del Concorso straordinario scuola ter? Il manuale “Concorso Scuola Straordinario Ter 2023 – Manuale per la prova scritta e orale con teoria e SIMULAZIONI” è un ottimo strumento di preparazione per affrontare il nuovo programma di studio del concorso scuola per tutte le classi di concorso.



Con riferimento alle disposizioni sul reclutamento del personale scolastico connesse al PNRR (Legge n. 79/2022) il volume fornisce ai candidati una preparazione completa che va dall’ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico a quello normativo, con riferimento alle riforme ordinamentali. La seconda parte del manuale contiene una sezione di quiz commentati suddivisi per materia e una selezione di simulazioni della prova scritta che aiutano il candidato a cimentarsi con il test, verificando la propria preparazione e ripassando così gli argomenti di studio. Il volume è disponibile anche su Amazon.

Quando arriva il bando del Concorso Scuola straordinario ter? Come anticipato, il bando del concorso è in attesa dell’approvazione da parte della Commissione Europea e dovrebbe essere pubblicato entro la fine di settembre. Non si escludono ritardi che possono dipendere da vari fattori, come ad esempio la possibile rimodulazione dei posti disponibili. Per restare aggiornato iscriviti gratuitamente alla nostra Newsletter concorsi, compilando il form qui in basso: