Concorso Scuola 2024, prova orale Secondaria: esempi di lezione simulata

Le prove scritte del Concorso Scuola 2024 per la secondaria di primo e secondo grado si sono svolte dal 13 al 19 marzo 2024. Sia per la secondaria che per la primaria si è registrato un alto tasso di candidati che hanno superato la prova scritta, si tratta di circa l’86% di chi l’ha sostenuta, con oltre 197mila candidati ammessi alla prova orale.

Come funzionerà il prossimo step? Quanto durerà la prova orale? E come prepararsi? Lo vediamo nei prossimi paragrafi, insieme ad alcuni esempi di lezione simulata.

Concorso scuola 2024, prova orale Secondaria: com’è fatta La prova orale per i posti comuni è volta ad accertare in particolare le conoscenze e le competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso per la quale partecipa, secondo quanto previsto dall’Allegato A al Decreto ministeriale 205/2023, e le competenze didattiche generali, nonché la relativa capacità di progettazione didattica efficace – anche con riferimento all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti. A tal fine, nel corso della prova orale si svolge altresì un test didattico specifico, consistente in una lezione simulata. La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma di cui al medesimo Allegato A e valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno all’alunno con disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l’inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l’impiego didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali. Anche in questo caso si dovrà svolgere una lezione simulata. Per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02, la prova orale è condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento.

Concorso scuola 2024, prova orale Secondaria: come funziona La prova orale per il concorso scuola secondaria ha una durata di 45 minuti, la durata della lezione simulata non può essere superiore alla metà dell’effettiva durata della prova orale. Questa è così composta: Lezione simulata;

Domanda o domande disciplinari;

Prova pratica (solo per determinate classi di concorso descritte nell’Allegato A);

Domande sulla conoscenza della lingua inglese almeno al livello B2, ad eccezione dei candidati per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 per la lingua inglese. Per conoscere la lettera estratta per la prova orale occorrerà controllare il sito dell’USR responsabile della procedura. La traccia della lezione simulata verrà estratta dal candidato 24 ore prima dell’orario programmato per la propria prova. Nel caso in cui il candidato non dovesse essere presente all’ora prevista per l’estrazione, la commissione procede all’estrazione della traccia e ne dà comunicazione al candidato per mezzo di posta elettronica all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso. All’inizio della prova saranno estratte le tracce delle domande disciplinari. La prova di lingua inglese valuterà sia la capacità di comprensione che la capacità di conversazione. La commissione assegna alla prova orale un punteggio massimo complessivo di 100 punti, e si intende superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 70 punti.

Concorso scuola 2024, prova orale Secondaria: come prepararsi

Il Manuale Concorso Scuola Straordinario Ter 2023 – Manuale per la prova scritta e orale con teoria e SIMULAZIONI è un ottimo strumento di preparazione per affrontare il nuovo programma di studio del concorso scuola per tutte le classi di concorso. Con riferimento alle disposizioni sul reclutamento del personale scolastico connesse al PNRR (Legge n. 79/2022) il volume fornisce ai candidati una preparazione completa che va dall’ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico a quello normativo, con riferimento alle riforme ordinamentali. >> Link Amazon

Il volume Concorso Scuola Straordinario Ter 2023 – Insegnante di Sostegno è invece stato pensato e creato per chi affronterà le prove del concorso straordinario ter per insegnante di sostegno nelle scuole secondarie. Il testo è aggiornato alla recente Riforma del sostegno (D. Interm. 153/2023), ed è disponibile su Amazon.

Il Manuale Educazione fisica per tutti contiene nella parte iniziale cinque capitoli generali di didattica: la progettazione didattica, i modelli didattici, il curricolo, la valutazione e le tecnologie specifiche per l’educazione fisica. Nella seconda parte del testo sono presenti diverse progettazioni didattiche che possono essere viste come simulazioni di lezioni. >> Link Amazon

Concorso scuola 2024, prova orale Secondaria: esempi lezioni simulate

Di seguito un esempio di lezione simulata di Italiano tratta dal volume Concorso a cattedra – Italiano, Storia, Geografia e Discipline letterarie – Classi A22 – A12 – A11 – A13 e rivolta ad alunni della secondaria di primo grado (secondo anno), il cui obiettivo è quello di riconoscere gli elementi della struttura di un testo narrativo e di produrne uno.

Nel box sottostante è invece possibile scaricare un esempio di lezione simulata di Filosofia tratta dal volume Concorso a cattedra – Filosofia e Scienze umane Classe A18

Nel box sottostante è invece possibile scaricare un esempio di lezione simulata di Filosofia tratta dal volume Concorso a cattedra – Filosofia e Scienze umane Classe A18



