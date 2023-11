Concorso scuola 2023 infanzia e primaria, bando in arrivo: requisiti, posti, prove

In arrivo, oltre al concorso straordinario ter per la scuola secondaria, il concorso scuola 2023 infanzia e primaria per un totale di 9641 posti, di cui:

3570 su posto comune ;

; 6071 su posto di sostegno.

Questi dati, oltre alla notizia dell’imminente pubblicazione dei bandi, sono emersi durante un’informativa del Ministero dell’Istruzione e del Merito presentata ai sindacati il 15 novembre 2023. I posti potrebbero aumentare a seguito della richiesta presentata al MEF per un’implementazione dei posti residuati dalle immissioni in ruolo di questo anno scolastico. Solo con la pubblicazione del bando si conosceranno quindi eventuali modificazioni al numero di posti già autorizzati.

In attesa della pubblicazione del bando vediamo come funzionerà il concorso scuola 2023 infanzia e primaria, la suddivisione dei posti e quali saranno le prove.

Concorso scuola 2023 infanzia e primaria: suddivisione posti Nella tabella sottostante la suddivisione dei posti nelle varie regioni, per Infanzia e Primaria, posti comuni e di sostegno:

REGIONE INFANZIA PRIMARIA COMUNE SOSTEGNO TOTALE COMUNE SOSTEGNO TOTALE ABRUZZO 15 2 17 28 9 37 BASILICATA 4 2 6 10 10 20 CALABRIA 7 6 13 43 12 55 CAMPANIA 68 11 79 121 35 156 EMILIA-ROMAGNA 52 26 78 123 445 568 FRIULI V.G. 8 2 10 156 101 257 LAZIO 77 77 154 240 303 543 LIGURIA 19 21 40 112 241 353 LOMBARDIA 85 257 342 1.339 2.402 3.741 MARCHE 20 3 23 45 7 52 MOLISE 3 1 4 5 1 6 PIEMONTE 53 136 189 98 793 891 PUGLIA 147 9 156 83 41 124 SARDEGNA 17 4 21 46 54 100 SICILIA 46 9 55 75 30 105 TOSCANA 49 12 61 79 154 233 UMBRIA 8 1 9 12 5 17 VENETO 29 29 58 248 820 1.068 TOTALE 707 608 1.315 2.863 5.463 8.326

Concorso scuola 2023 infanzia e primaria: requisiti Possono partecipare al concorso scuola 2023 Infanzia e Primaria i candidati in possesso di: titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002;

per i posti di sostegno è richiesto, oltre a uno dei sopraccitati titoli, il possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente. Saranno ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all’estero, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle domande di partecipazione. La domanda andrà inviata tramite il Portale InPA.

Concorso scuola 2023 infanzia e primaria: prove La selezione si articolerà nelle seguenti fasi: prova scritta;

prova orale;

valutazione dei titoli. La prova scritta è unica e consiste in un test a risposta multipla volto ad accertare le seguenti competenze: pedagogiche,

psicopedagogiche,

didattico-metodologiche,

informatiche,

linguistiche, con riferimento alla lingua inglese. La prova orale è volta ad accertare le competenze dei candidati riguardo alla specifica classe di concorso o tipologia di posto. La prova orale per i posti comuni, distinta per i posti relativi alla scuola dell’infanzia e

primaria, valuta la padronanza delle discipline in relazione alle competenze metodologiche e di progettazione didattica e curricolare, anche mediante l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. La prova orale per i posti di sostegno valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno agli allievi con disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l’inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

