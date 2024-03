Concorso Polizia Penitenziaria 2024, firmato il bando per 2568 allievi agenti: tutte le novità

In arrivo il bando del Concorso Polizia Penitenziaria 2024 per il reclutamento di 2568 allievi agenti. A confermarlo, in una nota, il sottosegretario al Ministero della Giustizia Andrea Delmastro. Il bando arriva a meno di un anno dal precedente concorso per 1713 allievi agenti, che nei prossimi giorni si appresterà a concludersi con lo svolgimento degli accertamenti psicofisici.

Solitamente, i concorsi per allievi agenti in Polizia Penitenziaria prevedono una suddivisione di posti per uomini e donne. Una frazione dei 2568 posti a concorso, inoltre, sarà riservata ai volontari in ferma prefissata (VFP1 o VFP4) mentre gli altri posti sono destinati ai civili. I posti destinati ai volontari delle Forze Armate che non saranno coperti saranno comunque aperti ai civili.

In attesa della pubblicazione del bando, vediamo chi potrà partecipare, come si svolgerà la selezione e come prepararsi al meglio.

Concorso Polizia Penitenziaria 2024, 2568 allievi agenti: requisiti Per poter partecipare al concorso è necessario possedere i seguenti requisiti entro la scadenza del termine per l’invio delle domande: cittadinanza italiana

godimento dei diritti civili e politici

età compresa tra 18 anni e 28 non compiuti . Per i volontari delle Forze Armate, il limite di età è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato e comunque non superiore a tre anni, ai sensi dell’art. 2049 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

. Per i volontari delle Forze Armate, il limite di età è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato e comunque non superiore a tre anni, ai sensi dell’art. 2049 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; diploma di scuola secondaria di secondo grado che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, fatta salva la possibilità di conseguirlo entro la data di svolgimento della prova di esame;

essere in possesso delle qualità morali e di condotta previste dall’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

efficienza fisica e idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia penitenziaria, in conformità alle disposizioni contenute negli articoli 122, 123, 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive integrazioni e modificazioni nonché nel decreto del Capo del Dipartimento 22 aprile 2020.

Concorso Polizia Penitenziaria 2024, 2568 allievi agenti: domanda La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica. Si attende la pubblicazione del bando per conoscere tempistiche, scadenze e modalità di invio. Tutte le informazioni saranno pubblicate sul Portale InPA. Per la partecipazione sarà richiesto il possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata intestata al candidato. Qui una guida alla creazione di un indirizzo PEC.

Concorso Polizia Penitenziaria 2024, 2568 allievi agenti: prove La selezione si articola nelle seguenti fasi: prova scritta d’esame;

prove di efficienza fisica;

accertamenti psico-fisici;

accertamenti attitudinali. La prova scritta consisterà in una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, relative ad argomenti di cultura generale e a materie oggetto dei programmi della scuola dell’obbligo. Sarà la Commissione esaminatrice a stabilire i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio, nonché la durata e le modalità di svolgimento della prova.

Le prove di efficienza fisica consisteranno in una serie di esercizi ginnici da superare in sequenza, in base ai criteri stabiliti nella tabella sottostante.

PROVA UOMINI DONNE NOTE CORSA 1000 M. TEMPO MAX 3’55” TEMPO MAX 4’55” / SALTO IN ALTO 1,20 M. 1,00 M. MASSIMO TRE TENTATIVI PIEGAMENTI SULLE BRACCIA N. 15 N. 10 TEMPO MAX 2’ SENZA INTERRUZIONI

I candidati che supereranno le prove di efficienza fisica passeranno poi agli accertamenti psico-fisici e attitudinali.

