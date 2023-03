FORMATO CARTACEO

Il manuale si indirizza a quanti partecipano al concorso pubblico per 1713 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria.Il testo presenta con una trattazione chiara e completa le nozioni essenziali per prepararsi alla prova scritta d’esame, vertente su una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla su argomenti di cultura generale e sulle materie previste nei programmi della scuola dell’obbligo (Letteratura italiana, Grammatica italiana, Storia, Storia dell’arte, Geografia, Educazione civica, Matematica, Geometria, Discipline scientifiche).Per ciascuna materia, oltre a una sintesi dei principali argomenti d’esame, il testo propone una raccolta di quesiti per verificare il grado di preparazione raggiunto e allenarsi alla prova scritta.Il volume offre anche una parte di Informatica con una trattazione schematica ma esauriente e una selezione di quesiti per attestare il livello di preparazione nell’uso di apparecchiature e applicazioni.Nel testo sono presenti batterie di quesiti a risposta multipla in lingua inglese e francese: attraverso il commento alle risposte esatte si ripercorrono le principali regole delle due lingue.Nella sezione online raggiungibile tramite il codice riportato in fondo al volume, e sono disponibili:- un capitolo dedicato ai principali test di personalità, con indicazioni su come affrontarli in vista della prova attitudinale;- un simulatore di quiz.

AA.VV. | Maggioli Editore 2023