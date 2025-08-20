Concorso Ministero della Cultura 2025, bando in arrivo per 2200 posti: cosa sapere

In arrivo il tanto atteso Concorso Ministero della Cultura 2025. Il Ministero della Cultura ha annunciato, in un recente post pubblicato sui vari social, un maxi‑piano di reclutamento che porta a oltre 2.700 nuove assunzioni con orizzonte 2025. Nel comunicato si legge che «entro la fine del 2025 è previsto l’ampliamento dell’organico con 550 nuove unità, di cui 300 assistenti e 250 funzionari» e che seguirà «un nuovo importante piano di rafforzamento del personale: 2.200 ulteriori unità a tempo indeterminato per cui è prevista la pubblicazione del bando di concorso entro l’autunno 2025». La ripartizione indicata è la seguente:

L’obiettivo dichiarato è «garantire una gestione sempre più efficace del patrimonio culturale italiano» e «una presenza più capillare nei luoghi della cultura». Vediamo nei prossimi paragrafi cosa sapere sul nuovo concorso in attesa della pubblicazione del bando.

Il comunicato specifica l’ uscita del bando entro l’autunno 2025 per la seconda fase, ovvero il concorso per 2.200 posti. Il bando sarà pubblicato sul Portale InPa , sul sito di Formez e sul sito istituzionale del Ministero della Cultura. Tutti gli aggiornamenti saranno prontamente comunicati in questo articolo.

In attesa del bando non sono ancora noti con esattezza i requisiti che saranno richiesti per le diverse figure interessate dal concorso. Sarà sicuramente necessario possedere i requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego, ovvero:

Concorso Ministero della Cultura 2025: le FAQ

Quanti posti prevede il Concorso MiC 2025?

Il comunicato stampa ufficiale parla di oltre 2.700 nuove assunzioni entro il 2025. La ripartizione è in due fasi: 550 unità (250 funzionari e 300 assistenti) e un nuovo concorso per 2.200 posti atteso entro l’autunno 2025, con 1.800 assistenti (1.500 vigilanza, 300 tecnici) e 400 funzionari (300 bibliotecari e 100 architetti).

2. Quando uscirà il bando?

La pubblicazione del bando è prevista entro l’autunno 2025. Come per tutti i concorsi, questo sarà disponibile sul Portale inPA e sul sito del Ministero.

3. Quali titoli di studio serviranno?

Per gli Assistenti sarà sufficiente il diploma di scuola secondaria superiore, con possibile diploma a indirizzo tecnico per gli assistenti tecnici. Per i Funzionari, nei concorsi recenti sono state richieste lauree magistrali specifiche a seconda del profilo, spesso con titoli aggiuntivi (master, specializzazioni o dottorato). I requisiti precisi saranno confermati solo dal bando 2025.