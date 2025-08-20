Concorso Ministero della Cultura 2025, bando in arrivo per 2200 posti: cosa sapere

In arrivo il tanto atteso Concorso Ministero della Cultura 2025. Il Ministero della Cultura ha annunciato, in un recente post pubblicato sui vari social, un maxi‑piano di reclutamento che porta a oltre 2.700 nuove assunzioni con orizzonte 2025. Nel comunicato si legge che «entro la fine del 2025 è previsto l’ampliamento dell’organico con 550 nuove unità, di cui 300 assistenti e 250 funzionari» e che seguirà «un nuovo importante piano di rafforzamento del personale: 2.200 ulteriori unità a tempo indeterminato per cui è prevista la pubblicazione del bando di concorso entro l’autunno 2025». La ripartizione indicata è la seguente:
- 1.800 assistenti, di cui
- 1.500 per vigilanza e
- 300 profili tecnici
- 400 funzionari di cui
- 300 bibliotecari
- 100 architetti.
L’obiettivo dichiarato è «garantire una gestione sempre più efficace del patrimonio culturale italiano» e «una presenza più capillare nei luoghi della cultura». Vediamo nei prossimi paragrafi cosa sapere sul nuovo concorso in attesa della pubblicazione del bando.
Indice
- Concorso Ministero della Cultura 2025: le prossime assunzioni
- Quando arriverà il bando del Concorso Ministero della Cultura 2025 per 2200 posti?
- Come fare domanda Concorso Ministero della Cultura 2025 per 2200 posti?
- Concorso Ministero della Cultura 2025, le mansioni: cosa faranno i nuovi assunti?
- Concorso Ministero della Cultura 2025: cosa servirà per partecipare?
- Come restare aggiornati sul Concorso Ministero della Cultura 2025
- Concorso Ministero della Cultura 2025: le FAQ
Concorso Ministero della Cultura 2025: le prossime assunzioni
Il piano di reclutamento del Ministero della Cultura si articola in due fasi, per un totale di 2.750 inserimenti:
- Prima fase (entro fine 2025): 550 unità tramite scorrimento di graduatorie per
- 250 Funzionari
- 300 Assistenti
- Seconda fase (nuovo concorso – bando entro l’autunno 2025): 2.200 unità
- 400 Funzionari: 300 bibliotecari, 100 architetti
- 1.800 Assistenti: 1.500 per attività di vigilanza, accoglienza e fruizione; 300 profili tecnici
Quando arriverà il bando del Concorso Ministero della Cultura 2025 per 2200 posti?
Il comunicato specifica l’uscita del bando entro l’autunno 2025 per la seconda fase, ovvero il concorso per 2.200 posti. Il bando sarà pubblicato sul Portale InPa, sul sito di Formez e sul sito istituzionale del Ministero della Cultura. Tutti gli aggiornamenti saranno prontamente comunicati in questo articolo.
Come fare domanda Concorso Ministero della Cultura 2025 per 2200 posti?
La domanda andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il Portale InPa. Occorrerà possedere credenziali SPID/CIE/CNS o eIDAS, nonché un indirizzo di Posta Elettronica Certificata intestata al candidato.
Potrà essere richiesto il pagamento di una tassa di concorso, tutti i dettagli saranno chiariti alla pubblicazione del bando.
Esercitati con quiz di logica e situazionali!
-
FORMATO CARTACEO27.55 € SCONTO 5% 29.00 €
-
FORMATO CARTACEO17.10 € SCONTO 5% 18.00 €
Concorso Ministero della Cultura 2025, le mansioni: cosa faranno i nuovi assunti?
Il PIAO 2025-2027 offre una chiara visione delle responsabilità che i nuovi assunti andranno a ricoprire, in linea con le esigenze strategiche del Ministero.
- Funzionario Architetto: Sarà una figura cruciale per la tutela, programmazione, progettazione e valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico. Tra i suoi compiti rientrano la vigilanza sui beni e il monitoraggio degli interventi di ricostruzione, ad esempio dopo eventi sismici.
- Funzionario Bibliotecario: Avrà il compito di promuovere la tutela e conservazione dei beni librari e bibliografici, garantendo al contempo la gestione e la valorizzazione delle biblioteche e del loro patrimonio, sia materiale che digitale.
- Assistente alla Vigilanza: La sua mansione principale sarà quella di assicurare l’attività di vigilanza, accoglienza e custodia dei beni culturali all’interno dei numerosi musei, parchi archeologici e luoghi della cultura statali.
- Assistente Tecnico: Fornirà un supporto operativo indispensabile alle attività di tutela, eseguendo controlli, misurazioni, analisi e rilievi durante gli interventi di conservazione e di scavo.
Concorso Ministero della Cultura 2025: cosa servirà per partecipare?
In attesa del bando non sono ancora noti con esattezza i requisiti che saranno richiesti per le diverse figure interessate dal concorso. Sarà sicuramente necessario possedere i requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego, ovvero:
- cittadinanza italiana, cittadinanza in uno degli Stati membri dell’Unione Europea e loro familiari in possesso di un regolare titolo di soggiorno oppure cittadini di Paesi Terzi titolari del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;
- età non inferiore a 18 anni e non aver superato il limite massimo per il collocamento a riposo d’ufficio;
- idoneità fisica all’impiego, con accertamento dall’Amministrazione competente in linea con quanto stabilito dalla normativa vigente;
- godimento di diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza;
- non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;
- non essere stati destituiti, dispensati per insufficiente rendimento o dichiarati decaduti da un impiego pubblico;
- non aver riportato condanne penali o procedimenti penali che impediscano la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;
- per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985, essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva.
Per i posti da Assistente, inoltre, sappiamo che è possibile partecipare con il Diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità). Per il profilo di assistente tecnico potrebbe essere richiesto un diploma di un istituto tecnico.
Per i posti da Funzionario, nel concorso da 518 posti bandito nel 2022 è stata richiesta una Laurea Magistrale specifica accompagnata da un titolo post-laurea:
- Funzionario Architetto: Laurea Magistrale in Architettura (LM-4), Architettura del Paesaggio (LM-3), Conservazione dei beni architettonici e ambientali (LM-10) o equiparate , più un diploma di specializzazione, dottorato di ricerca o master universitario di II livello in materie attinenti.
- Funzionario Bibliotecario: Laurea Magistrale in Archivistica e Biblioteconomia (LM-5) o equiparate , più un diploma di specializzazione, dottorato di ricerca o master universitario di II livello attinente.
Si attende il bando per sapere con certezza chi potrà partecipare al nuovo maxi-concorso del Ministero della Cultura.
Come restare aggiornati sul Concorso Ministero della Cultura 2025
Tutti gli aggiornamenti sul concorso verranno pubblicati su questo articolo. Per confrontarsi con gli altri candidati è inoltre disponibile il gruppo telegram dedicato al concorso.
Concorso Ministero della Cultura 2025: le FAQ
Quanti posti prevede il Concorso MiC 2025?
Il comunicato stampa ufficiale parla di oltre 2.700 nuove assunzioni entro il 2025. La ripartizione è in due fasi: 550 unità (250 funzionari e 300 assistenti) e un nuovo concorso per 2.200 posti atteso entro l’autunno 2025, con 1.800 assistenti (1.500 vigilanza, 300 tecnici) e 400 funzionari (300 bibliotecari e 100 architetti).
2. Quando uscirà il bando?
La pubblicazione del bando è prevista entro l’autunno 2025. Come per tutti i concorsi, questo sarà disponibile sul Portale inPA e sul sito del Ministero.
3. Quali titoli di studio serviranno?
Per gli Assistenti sarà sufficiente il diploma di scuola secondaria superiore, con possibile diploma a indirizzo tecnico per gli assistenti tecnici. Per i Funzionari, nei concorsi recenti sono state richieste lauree magistrali specifiche a seconda del profilo, spesso con titoli aggiuntivi (master, specializzazioni o dottorato). I requisiti precisi saranno confermati solo dal bando 2025.
Per restare aggiornato su tutte le novità in tema di concorsi pubblici iscriviti gratuitamente al canale Whatsapp e alla nostra Newsletter concorsi compilando il form qui in basso:
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento