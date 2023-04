Concorso infermieri Sardegna 2023: l’ARES offre 118 posti

Concorso infermieri Sardegna 2023, l’ARES ha indetto un concorso unificato finalizzato al reclutamento di 118 lavoratori area salute. La selezione pubblica prevede l’assunzione mediante contratto a tempo indeterminato. È possibile presentare la domanda di ammissione entro il 18 maggio 2023. Ecco a seguire tutte le informazioni utili inerenti alle sedi, i requisiti richiesti, come presentare la domanda di ammissione e il bando da scaricare.

Concorso infermieri Sardegna 2023 ARES: il bando

Concorso infermieri Sardegna 2023 ARES: le sedi

All’atto della presentazione della domanda, i candidati potranno indicare tre aziende per le quali intendono concorrere e questa scelta non potrà essere modificata. All’esito della procedura concorsuale verrà stilata una graduatoria per ciascuna azienda aderente. Una volta soddisfatto il fabbisogno dell’Azienda interessata, tali graduatorie saranno rese disponibili anche alle altre Aziende del SSR.



LE SEDI