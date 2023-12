Concorso infanzia e primaria 2023, i requisiti: chi può partecipare

FORMATO CARTACEO

<p>Il testo è un<strong> indispensabile strumento per la preparazione alla prova scritta del Concorso per docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria.</strong><br /><br />Presenta <strong>un’ampia rassegna di quesiti a risposta multipla con soluzione commentata</strong> sulle seguenti materie:<br />› metodologie didattiche e programmazione per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria;<br />› metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità per la scuola dell’infanzia e primaria;<br />› teorie e metodologie della didattica (ambienti di apprendimento e metodologie, organizzazione e gestione di una lezione efficace, uso delle tecnologie dell’informazione, LIM e sussidi multimediali, CLIL);<br />› sistema di valutazione scolastico (INVALSI, valutazione degli apprendimenti);<br />› scuola dell’inclusione (didattica speciale, disabilità certificata, DSA, BES);<br />› dimensione europea della scuola;<br />› lingua inglese;<br />› competenze digitali.<br /><br />Nella sezione online raggiungibile tramite il codice riportato in fondo al volume, è disponibile un utile <strong>simulatore di quiz</strong> per continuare ad esercitarsi in vista della prova.<br /><br /><strong>Rosanna Calvino</strong><br />Docente di discipline giuridiche ed economiche, specializzata nell’attività didattica del sostegno, docente universitario a contratto. Ha svolto numerosi incarichi nello staff di dirigenza scolastica. Autrice di pubblicazioni di legislazione scolastica e metodologie didattiche</p> <p><strong>Leonilde Barone</strong><br />Docente specializzata per le attività di sostegno didattico presso scuole dell’infanzia statali ed educatrice nido d’infanzia<br /><br /><strong>Paolo Ammendola</strong><br />Giurista e sociologo, studioso delle evoluzioni delle istituzioni educative nel bacino del Mediterraneo, specializzato in relazioni internazionali e analisi di scenario.</p>

Rosanna Calvino, Leonilde Barone, Paolo Ammendola | Maggioli Editore 2023