Concorso scuola 2023 Infanzia e Primaria: come fare domanda. Guida completa

Sarà possibile fare domanda per il Concorso scuola 2023 Infanzia e primaria fino alle 23.59 del 9 gennaio 2024. Il bando del concorso, pubblicato l’11 dicembre 2023, prevede la possibilità di fare domanda in una sola regione per tutte le tipologie di posto di cui si ha titolo.

Si ricorda che i posti messi a concorso sono attualmente 9.641, di cui:

3570 su posto comune;

6071 su posto di sostegno.

È stato tuttavia approvato l’ampliamento dei posti, per cui potrebbero arrivare a breve delle integrazioni. In questo articolo abbiamo trattato tutti i dettagli del Concorso scuola 2023 Infanzia e Primaria, dal numero dei posti a come funzioneranno le prove.



Nei prossimi paragrafi ci concentreremo invece su come fare domanda, vedendo nel dettaglio tutti i passi per l’invio e per il pagamento dei diritti di segreteria.

Concorso scuola 2023 Infanzia e Primaria: chi può partecipare Possono partecipare al concorso scuola 2023 Infanzia e Primaria per i posti comuni i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli: titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

diploma magistrale con valore di abilitazione o diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali, o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002 e, in particolare: per i posti comuni della scuola primaria, il candidato in possesso del titolo di studio conseguito entro l’anno scolastico 2001- 2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27; per i posti comuni della scuola dell’infanzia, il candidato in possesso del titolo di studio conseguito entro l’anno scolastico 2001- 2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997- 1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27.

Per i posti di sostegno è richiesto, oltre a uno dei sopraccitati titoli, dello specifico titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità conseguito ai sensi della normativa vigente o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente. Saranno ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all’estero, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle domande di partecipazione.

Libro consigliato

Concorso scuola 2023 Infanzia e Primaria: come fare domanda I candidati possono fare domanda, a pena di esclusione, in un’unica regione per tutte le tipologie di posto cui hanno titolo. Il candidato concorre per più procedure concorsuali mediante la presentazione di un’unica istanza con l’indicazione delle procedure concorsuali cui intenda partecipare. La procedura è esclusivamente telematica e vi si può accedere in due modi: collegandosi al Portale InPA, all’indirizzo inpa.gov.it e cercando la pagina del concorso;

collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio”. Per accedere occorreranno le credenziali digitali SPID o CIE e l’abilitazione al servizio “Istanze online” del MIM.

Pagina dedicata al concorso sul Portale InPA

Pagina di accesso alla Piattaforma concorsi

Una volta effettuato l’accesso, nella homepage del portale concorsi, saranno presenti i due concorsi scuola PNRR. In questo caso la procedura di riferimento del concorso straordinario ter è “Concorso per titoli ed esami personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno di cui al D.M. 206/2023“. Nella scheda del concorso sono disponibili diversi approfondimenti su cui è possibile cliccare come: riferimenti normativi;

assistenza web;

istruzioni alla compilazione (scaricale qui);

pulsante “Compila la domanda”.

Homepage piattaforma concorsi dopo l’accesso

Cliccando proprio sull’ultimo pulsante si potrà partire con la procedura. Dopo aver completato ogni sezione della domanda il sistema salverà i dati in automatico, in modo da non dover ricominciare da capo in caso di interruzioni. I candidati potranno modificare tutti i campi fino al momento dell’invio della domanda. Dopo l’invio della domanda, in caso di errori, sarà necessario annullare la domanda inviata e provvedere a un nuovo invio con i dati modificati. La prima pagina che si aprirà sarà l’informativa, in cui viene spiegato il funzionamento della procedura e il trattamento dei dati. Dopo aver letto quanto riportato, occorrerà cliccare sul tasto “Presa visione” in fondo alla pagina e poi sul pulsante “avanti”.

Prima scheda dell’istanza con l’informativa del concorso

Il prossimo passo è quello delle scelta della regione nella quale concorrere. Come anticipato, sarà possibile partecipare al concorso scuola 2023 infanzia e primaria per una sola regione.

La lista delle Regioni tra cui scegliere. Una volta selezionata la Regione di interesse, questa sarà evidenziata in verde e il nome della Regione comparirà nel box in basso.

A questo punto sarà la volta della scheda anagrafica, dei dati di contatto e della residenza. Le prime due schede non possono essere modificare dalla procedura, per farlo occorrerà accedere all’area riservata del portale, cliccando in alto a destra cliccando sul proprio nome, e poi aprire la sezione “Gestione profilo”. I dati relativi alla residenza sono invece modificabili direttamente dalla procedura.

Scheda anagrafica presente all’interno dell’istanza

Dopo aver cliccato nuovamente su “avanti” si entra nel cuore della procedura. Si aprirà infatti la sezione nella quale andrà indicato il possesso di tutti i requisiti obbligatori, nonché i titoli facoltativi da far valutare. Si parte con la scelta dell’insegnamento richiesto e del titolo di accesso o in alternativa la selezione della tipologia del posto di sostegno richiesto con relativi titoli di accesso. Come è possibile vedere, le sezioni obbligatorie sono quelle che riguardano i titoli di accesso, mentre nella sezione “Altre dichiarazioni” occorrerà dichiarare di essere in possesso dei requisiti generali, di eventuali disabilità e necessità di tempi aggiuntivi, e si dovrà allegare la ricevuta di pagamento della tassa di concorso.

Scheda del concorso con tutte le sezioni da compilare

Tutti i campi obbligatori sono evidenziati con un asterisco (*) rosso. Nella sezione “Insegnamento richiesto e Titolo di accesso” sarà possibile indicare la classe l’insegnamento per cui si intende concorrere tra: Scuola dell’infanzia;

Scuola primaria. Dopo aver cliccato su “Aggiungi” verrà chiesto di specificare il titolo di accesso, tra i vari tipi di abilitazione con cui si può concorrere e che sono descritti nel paragrafo dedicato, con ulteriori dettagli circa l’Ateneo, la votazione e la data di conseguimento. Lo stesso vale nel caso in cui si intenda concorrere per i posti di sostegno.

Sezione “Altre dichiarazioni”, in cui andrà dichiarato il possesso dei requisiti generali per la partecipazione e dove andrà allegata la ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria

È possibile scegliere un insegnamento per la scuola dell’infanzia e/o uno per la scuola primaria. Dopo la compilazione di almeno una tra le sezioni: Insegnamento richiesto e Titolo di accesso

Posto di sostegno richiesto e Titolo di accesso Il sistema prospetterà un apposito pulsante attraverso il quale è possibile effettuare il pagamento dei diritti di segreteria richiesti per poter partecipare al concorso scuola 2023 infanzia e primaria.

Il pulsante per generare il bollettino di pagamento apparirà solo dopo aver compilato correttamente almeno una delle sezioni tra insegnamento e posto di sostegno

Concorso scuola 2023 Infanzia e Primaria: come pagare i diritti di segreteria Dopo aver cliccato sul pulsante che si è generato, si verrà reindirizzati al sistema “Pago in rete“, al quale si dovrà accedere tramite SPID o CIE. Dopo l’accesso si aprirà la pagina con il riepilogo dei dati del pagamento, tra cui il nominativo e il codice fiscale dei candidato.

Il candidato potrà muoversi in due modi: Cliccando su “ Conferma pagamento ” si aprirà la finestra per pagare direttamente online tramite PagoPA;

” si aprirà la finestra per pagare tramite PagoPA; Cliccando su “Scarica documento di pagamento” sarà possibile scaricare in pdf l’avviso di pagamento da pagare poi nelle ricevitorie, banche, uffici postali, ATM e tutti i prestatori che offrono il servizio di pagamento. Si ricorda che è necessario allegare la ricevuta di pagamento della tassa di concorso alla domanda prima dell’invio, nella sezione “Altre dichiarazioni”.

Concorso scuola 2023 Infanzia e Primaria: invio e annullamento domanda È importante che tutti i documenti da allegare vengano caricati prima di effettuare l’inoltro della domanda. Dopo l’inoltro, anche per aggiungere o cancellare documenti allegati, si deve procedere prima con l’annullamento dell’inoltro, operare e poi effettuare nuovamente l’inoltro. Per completare l’invio della domanda, dopo aver cliccato su “Inoltra”, il candidato dovrà rendere la seguente dichiarazione: “Sono consapevole di rilasciare le dichiarazioni presenti nella domanda sotto la mia responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e di essere consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci e che formare atti falsi, farne uso nei casi previsti dal richiamato DPR o esibire un atto contenente dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”. Infine è necessario cliccare sul tasto “Inoltra”.

Una volta inviata la domanda, saranno resi disponibili i pulsanti per scaricare la domanda in pdf e per annullare la domanda inviata.

Concorso scuola 2023 Infanzia e Primaria: come prepararsi Il volume "Concorso Scuola Infanzia e Primaria – Prova scritta" è un indispensabile strumento per la preparazione alla prova scritta del Concorso per docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.

Presenta un'ampia rassegna di quesiti a risposta multipla con soluzione commentata sulle materie d'esame, mentre nella sezione online raggiungibile tramite il codice riportato in fondo al volume, è disponibile un utile simulatore di quiz per continuare ad esercitarsi in vista della prova.

