Concorso educazione motoria Valle d’Aosta 2023, bando scuola primaria: come partecipare

È stato indetto il Concorso educazione motoria Valle d’Aosta per l’accesso ai ruoli del personale docente relativi all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, per la copertura di 2 posti comuni, vacanti e disponibili nell’anno scolastico 2023/2024 per le classi quarte e quinte della scuola primaria.

La procedura è analoga a quella bandita lo scorso agosto su base nazionale per 1740 posti: il concorso è infatti abilitante, e per la partecipazione sono richiesti gli stessi requisiti della procedura nazionale. In aggiunta, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 861, i candidati ai concorsi devono sostenere apposito accertamento volto a dimostrare la piena conoscenza della lingua francese.

Vediamo nei prossimi paragrafi come si svolgerà la selezione, come fare domanda e come prepararsi al meglio.

Concorso educazione motoria Valle d’Aosta: chi può partecipare Come anticipato, i requisiti per poter partecipare al Concorso educazione motoria Valle d’Aosta sono i medesimi della procedura nazionale. In particolare i candidati dovranno essere in possesso di: laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate» o nella classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport» o nella classe LM-47 «Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie» oppure di titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 luglio 2009 o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

conseguita nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate» o nella classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport» o nella classe LM-47 «Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie» oppure di titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 luglio 2009 o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extracurricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli di accesso alla selezione, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento, ai sensi della normativa vigente, entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura nazionale, quindi entro il 6 settembre 2023. Per la partecipazione è altresì richiesto il possesso dei requisiti generali per l’accesso ai concorsi pubblici.

Concorso educazione motoria Valle d’Aosta: chi non può partecipare Non possono presentare domanda di ammissione al concorso educazione motoria Valle d’Aosta coloro che hanno presentato domanda per il corrispondente concorso nazionale indetto dal Ministero dell’Istruzione con decreto n. 1330/2023, o analoga procedura indetta dalla Provincia autonoma di Trento o di Bolzano.

Concorso educazione motoria Valle d’Aosta: domanda La domanda di partecipazione andrà presentata tramite il portale ISON dalle ore 9.00 del 31 ottobre 2023 fino alle ore 23.59 del 14 novembre 2023. Occorrerà collegarsi al portale a questo indirizzo e accedere tramite SPID. Per la partecipazione è richiesto il pagamento di un contributo di segreteria, non rimborsabile, dell’importo di 50 euro, da effettuarsi seguendo le indicazioni riportate nel bando. È inoltre disponibile una guida al pagamento, scaricabile nel box sottostante.

Concorso educazione motoria Valle d’Aosta: accertamento lingua francese Come anticipato, i candidati al concorso dovranno sostenere, oltre alle prove previste dalla selezione, anche un accertamento della conoscenza della lingua francese. Solo chi supera l’accertamento sarà inserito nella graduatoria finale. L’accertamento consiste in: una prova scritta su argomenti attinenti alla società contemporanea, con particolare riferimento ai problemi relativi alla scuola e all’educazione;

su argomenti attinenti alla società contemporanea, con particolare riferimento ai problemi relativi alla scuola e all’educazione; una prova orale, nel corso della quale saranno sollecitati gli opportuni collegamenti con le caratteristiche culturali della comunità valdostana, il suo particolarismo linguistico, la sua storia, le specificità dell’ordinamento scolastico valdostano e la configurazione geografica della regione. Per coloro che sono in possesso dell’abilitazione all’insegnamento della lingua francese nelle scuole secondarie non conseguita nella Regione autonoma Valle d’Aosta, l’accertamento consisterà in una prova scritta ed in una prova orale, finalizzate a dimostrare la conoscenza delle caratteristiche culturali della comunità valdostana, del suo particolarismo linguistico, della sua storia, delle specificità dell’ordinamento scolastico valdostano e della configurazione geografica della regione. Sono esonerati dall’accertamento: i candidati in possesso dell’abilitazione all’insegnamento della lingua francese nelle scuole secondarie conseguito nella Regione autonoma Valle d’Aosta;

i candidati in possesso dell’attestato di piena conoscenza della lingua francese, in corso di validità, rilasciato a seguito dell’accertamento di cui alla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12, e successive modificazioni;

i candidati in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 25;

i candidati in possesso della certificazione di cui all’articolo 10 della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 11, limitatamente alle fattispecie previste dall’articolo 11 della legge medesima;

i candidati che appartengono ai ruoli regionali in qualità di docente con contratto a tempo indeterminato.

Iscriviti al canale Telegram del concorso educazione motoria Per info utili su bando, come fare domanda, prove, suggerimenti per la preparazione ISCRIVITI QUI!

Concorso educazione motoria Valle d’Aosta: prove La selezione sarà articolata nelle seguenti fasi: una prova scritta,

una prova orale,

valutazione dei titoli. La tabella con tutti i titoli valutabili è contenuta all’interno dell’Allegato B del Decreto numero 80/2022. La prova scritta sarà computer based e sarà composta da 50 quesiti da risolvere in 100 minuti. La commissione assegna alla prova scritta un punteggio massimo di 100 punti. La prova è superata dai candidati che conseguono il punteggio complessivo di almeno 70 punti. Superata la prova scritta si procede con la prova orale.

La prova orale valuta la padronanza della disciplina, nonché la relativa capacità di progettazione didattica efficace, anche con riferimento all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti. La prova orale valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese. Ha una durata massima complessiva di 30 minuti. La commissione assegna alla prova orale un punteggio massimo complessivo di 100 punti. La prova è superata dai candidati che conseguono il punteggio complessivo di almeno 70 punti. Il programma d’esame è contenuto nell’Allegato A del Decreto numero 80/2022.

Concorso educazione motoria Valle d’Aosta: come prepararsi Per la preparazione si consiglia il volume “Concorso Scuola primaria Educazione motoria – Manuale completo per tutte le prove” che contiene, oltre a tutte le nozioni teoriche necessarie per affrontare le prove, anche una selezione di quiz a risposta multipla, simulatore di quiz online, immagini anatomiche a colori e una selezione di mappe concettuali utili per memorizzare i concetti più importanti.

Per la prova orale, dove viene richiesta la simulazione di una lezione, è invece disponibile il volume “Concorso Scuola Educazione Fisica – Lezioni simulate per la prova orale“.

Per restare aggiornato su tutte le novità che riguardano i concorsi pubblici iscriviti gratuitamente alla nostra Newsletter concorsi compilando il form qui in basso: