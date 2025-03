Concorso Docenti PNRR 2, prova orale: come funziona e come prepararsi

La prova scritta del Concorso Docenti PNRR 2 si è svolta nella seconda metà di febbraio sia per la scuola secondaria che per infanzia e primaria. Mentre iniziano le convocazioni per infanzia e primaria, in seguito ad alcune problematiche riscontrate si attendono ancora informazioni sulla prova orale per la scuola secondaria.

Nei prossimi paragrafi vedremo come funzionerà la prova orale: chi vi accede, come sarà strutturata e come prepararsi al meglio anche con l’aiuto dell’Intelligenza Artificiale.

Concorso Docenti PNRR 2, prova orale: chi la può sostenere Rispetto al precedente concorso PNRR, la selezione di quest’anno prevede un’importante novità per la quale potrebbe non bastare aver ottenuto il punteggio minimo di 70/100 alla prova scritta per poter accedere alla prova orale. Sarà infatti ammesso alla prova orale un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100.

Concorso Docenti PNRR 2, prova orale: quando si svolgerà Il bando specifica che “i candidati ammessi alla prova orale ricevono comunicazione da parte del competente USR attraverso apposita pubblicazione sul Portale Unico del Reclutamento e a mezzo di posta elettronica all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nella prova scritta, della sede, della data e dell’ora di svolgimento della loro prova orale almeno quindici giorni prima dello svolgimento della medesima.” Le convocazioni saranno diverse per classe di concorso e Regione. Si invita quindi a consultare, il Portale InPA, il sito dell’USR di riferimento e la casella di posta elettronica indicata durante la presentazione della domanda. A questo indirizzo è disponibile l’elenco dei link di tutti gli USR.

Concorso Docenti PNRR 2, prova orale: come funziona La prova orale per i posti comuni è volta ad accertare in particolare le conoscenze e le competenze del candidato sulla specifica tipologia di posto per la quale partecipa, secondo quanto previsto dall’Allegato A al Decreto ministeriale, e le competenze didattiche generali, nonché la relativa capacità di progettazione didattica efficace – anche con riferimento all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti; a tal fine, nel corso della prova orale si svolge altresì un test didattico specifico, consistente in una lezione simulata. La prova orale per i posti di sostegno verte sempre sul programma del già citato Allegato A e valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno all’alunno con disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l’inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l’impiego didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali. Anche in questo caso è prevista la lezione simulata. La prova avrà una durata differenziata: Fino a 30 minuti per infanzia e primaria;

Fino a 45 minuti per scuola secondaria. I candidati estrarranno, prima dell’inizio della propria prova, le domande disciplinari. La traccia della lezione simulata sarà invece estratta dai candidati 24 ore prima dell’orario programmato per la propria prova. La prova si intende superata con un punteggio di almeno 71/100. Scarica il programma per la scuola secondaria;

Scarica il programma per infanzia e primaria.

Concorso Docenti PNRR 2, prova orale: come prepararsi

Concorso Docenti PNRR 2, come prepararsi alla prova orale con l’Intelligenza Artificiale. Il webinar Nel box in basso è disponibile un webinar gratuito nel quale l’autrice del manuale per la preparazione, Prof.ssa Jessica Rivi e l’avv. Giovanna Panucci mostrano come sviluppare UdA e lezioni simulate con l’aiuto dell’Intelligenza Artificiale con il Tutor Digitale di Maggioli Editore.

