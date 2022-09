Concorso Corte dei Conti, 70 referendari: rinvio diario prove

*aggiornamento del 28/09/2022: ulteriore rinvio della pubblicazione del diario delle prove relativo alper l’assunzione di 70 referendari. L’avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri, 27 settembre, e segnala che il calendario delle prove scritte della selezione verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del

*aggiornamento del 14/06/2022: rinviata la pubblicazione del diario delle prove del concorso Corte dei Conti, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 77 del 27 settembre 2022.

*aggiornamento del 15/03/2022: nessuna buona notizia per i candidati al Concorso Corte dei Conti per il reclutamento di 70 referendari. Nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 15 marzo 2022, il nuovo rinvio della pubblicazione del diario delle prove del concorso. Nuovi aggiornamenti verranno resi noti nella Gazzetta Ufficiale, serie concorsi, n. 47 del 14 giugno 2022.

***aggiornamento del 15/02/2022: nuovo rinvio del diario delle prove nella Gazzetta Ufficiale numero 13 del 15 febbraio 2022. Nuovi aggiornamenti arriveranno nella GU n. 21 del 15 marzo 2022.

**aggiornamento del 18/01/2022: nuovo rinvio del diario delle prove nella Gazzetta Ufficiale numero 5 del 18 gennaio 2022. Nuovi aggiornamenti arriveranno nella GU n. 13 del 15 febbraio 2022.

*aggiornamento del 02/11/2021: pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.87 del 2 novembre 2021 il rinvio del diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a settanta posti di referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti, il quale verrà pubblicato nella GU n. 5 del 18 gennaio 2022.

In Gazzetta il bando di un nuovo concorso Corte dei Conti. Con avviso nella pubblicazione n.51 del 29 giugno 2021 è indetta una nuova procedura, per titoli ed esami, per l’assunzione di 70 referendari. Quattordici posti sono riservati ai candidati appartenenti alle categorie indicate nell’art. 2, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza e in aggiunta del diploma di laurea in scienze economico-aziendali, in scienze dell’economia o equipollenti. I posti non utilizzati verranno conferiti agli idonei del concorso. La nomina dei vincitori sarà presso le sezioni e le procure regionali della Corte dei Conti, con esclusione di quelle con sede a Roma. La permanenza minima è di 3 anni. Vediamo assieme come partecipare e cosa sapere sul nuovo concorso referendari.

Concorso Corte dei Conti: requisiti di ammissione

Al concorso Corte dei Conti possono partecipare i candidati appartenenti alle seguenti categorie:

magistrati ordinari nominati a seguito di concorso, per esame, che abbiano superato il prescritto tirocinio conseguendo una valutazione positiva di idoneità;

nominati a seguito di concorso, per esame, che abbiano superato il prescritto tirocinio conseguendo una valutazione positiva di idoneità; procuratori dello Stato alla seconda classe di stipendio e avvocati dello Stato;

alla seconda classe di stipendio e avvocati dello Stato; magistrati militari di tribunale e magistrati amministrativi;

militari di tribunale e magistrati amministrativi; avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno cinque anni;

iscritti nel relativo albo professionale da almeno cinque anni; dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i dipendenti dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, i funzionari degli organismi comunitari, i militari appartenenti al ruolo ufficiali (comunque assunti con concorso e muniti della laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un percorso universitario non inferiore a 4 anni, con qualifica dirigenziale o appartenenti alle posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea con almeno cinque anni di anzianità di servizio a tempo indeterminato);

di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i dipendenti dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, i funzionari degli organismi comunitari, i militari appartenenti al ruolo ufficiali (comunque assunti con concorso e muniti della laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un percorso universitario non inferiore a 4 anni, con qualifica dirigenziale o appartenenti alle posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea con almeno cinque anni di anzianità di servizio a tempo indeterminato); personale docente di ruolo in materie giuridiche nonché ricercatori, confermati o con abilitazione scientifica nazionale, con almeno 3 anni di anzianità.

I requisiti devono essere posseduti entro il termine ultimo per l’invio delle domande.

Domanda Concorso Corte dei Conti

La domanda di partecipazione deve essere trasmessa telematicamente entro il 90° giorno successivo alla pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale su concorsi.corteconti.it. Il termine è fissato al 27 settembre 2021. Per l’iscrizione è necessario:

un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale;

un’identità digitale SPID.

I candidati devono versare la quota di 50,00 euro per la copertura delle spese relative all’organizzazione e allo svolgimento del concorso.

Concorso Corte dei Conti: prove di selezione

La selezione consiste in 4 prove scritte e una prova orale. Gli interessati possono scegliere di affrontare anche una prova orale facoltativa in lingua. Le prove scritte:

diritto civile e diritto commerciale, con riferimenti al diritto processuale civile;

diritto costituzionale e diritto amministrativo;

contabilità pubblica, scienza delle finanze e diritto finanziario;

prova pratica consistente nella redazione di un provvedimento giurisdizionale o di un parere afferente le funzioni della Corte dei conti.

La prova orale verte sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti:

diritto internazionale e diritto dell’Unione Europea;

diritto regionale e degli enti locali;

diritto tributario e diritto pubblico dell’economia;

diritto penale e diritto processuale penale;

politica economica;

controllo delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

statistica economica;

lingua straniera a scelta tra inglese, francese, tedesco, spagnolo.

La prova orale facoltativa sarà in una lingua diversa da quella scelta per l’orale obbligatorio. Nella Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2021 verranno date indicazioni sul programma delle prove.