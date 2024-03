Concorso Comune di Udine, 7 istruttori tecnici: requisiti, domanda, prove

È stato pubblicato il bando del Concorso Comune di Udine per la copertura di 7 posti di Istruttore tecnico (categoria C1), da assegnare al Servizio Viabilità, al Servizio Opere Pubbliche, al Servizio Verde Pubblico e Impianti Sportivi, al Servizio Sostenibilità Ambientale e Transizione Energetica e al Servizio Edilizia Privata e pianificazione territoriale.

Per la partecipazione è richiesto il diploma in Geometra o Perito edile o analogo diploma di Istituto tecnico in settori Costruzioni, ambiente e territorio o Meccanica, Meccatronica ed Energia o Elettronica ed Elettrotecnica.

Vediamo nei prossimi paragrafi tutti gli altri requisiti per la partecipazione, come fare domanda e come preparasi alle prove del Concorso Comune di Udine per 7 istruttori tecnici.

Concorso Comune di Udine, 7 istruttori tecnici: requisiti Come anticipato, per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma in Geometra;

diploma in Perito edile;

Diploma di Istituto tecnico in: Costruzioni, ambiente e territorio; Meccanica, Meccatronica ed Energia; Elettronica ed Elettrotecnica;

Diplomi professionali equipollenti.

Lauree considerate assorbenti. I requisiti generali richiesti per la partecipazione sono invece i seguenti: Essere titolari di uno dei seguenti status: cittadino italiano; cittadino di uno degli stati membri dell’UE; cittadino di stato terzo, familiare di cittadino di uno Stato membro UE in possesso del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2 DPR 487/1994; Rifugiato ovvero titolare dello status di protezione sussidiaria;

Maggiore età e comunque età non superiore a quella di collocamento a riposo previsto dalle disposizioni vigenti per i dipendenti degli enti locali;

godimento dei diritti civili e politici;

immunità da condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive che escludano, ai sensi delle disposizioni vigenti, l’assunzione nel pubblico impiego;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

idoneità fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale al quale la selezione si riferisce. I requisiti devono essere posseduti dai candidati entro la scadenza del termine per l’invio delle domande.

Concorso Comune di Udine, 7 istruttori tecnici: domanda La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il portale concorsi del Comune di Udine, raggiungibile all’indirizzo comuneudine.iscrizioneconcorsi.it, accedendo tramite SPID. Per la partecipazione è richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro da effettuarsi tramite PagoPA seguendo le indicazioni che saranno fornite durante la presentazione della domanda. Il termine per l’invio delle domande scade il 25 marzo 2024.

Concorso Comune di Udine, 7 istruttori tecnici: prove La selezione si articolerà nelle seguenti prove: Prova scritta teorico-pratica;

Prova orale. La prova scritta teorico-pratica consisterà in una serie di quesiti, a risposta multipla e predefinita e/o a risposta sintetica, da risolvere in un tempo predeterminato, sulle materie d’esame. Lo svolgimento della prova avverrà mediante ausili informatici, verranno pubblicate apposite istruzioni sul sito istituzionale almeno tre giorni prima della prova. La prova orale consisterà in un colloquio individuale sulle materie di esame, diretto a verificare il grado di preparazione del candidato, la sua capacità espositiva e gli aspetti relazionali che lo contraddistinguono e sarà finalizzata alla valutazione delle attitudini attinenti al ruolo da ricoprire e delle competenze professionali possedute. Le prove si svolgeranno a Udine con il seguente calendario e nelle sedi indicate: Prova scritta: giovedì, 18 aprile 2024 , alle ore 10.00 presso il Pala-indoor O. Bernes di Udine – via del Maglio 6/D;

, alle ore 10.00 presso il Pala-indoor O. Bernes di Udine – via del Maglio 6/D; Prova orale: giovedì, 02 maggio 2024, dalle ore 10.00 presso la Sala Valle di Palazzo Morpurgo in via Savorgnana n. 12 previa comunicazione ai candidati ammessi sul sito internet istituzionale. Qualora si rendesse necessario in relazione al numero degli ammessi, la prova orale proseguirà nei giorni seguenti.

Concorso Comune di Udine, 7 istruttori tecnici: come prepararsi Le prove verteranno sulle seguenti materie:

Ordinamento degli enti locali con particolare riferimento all’ordinamento degli Enti Locali della Regione Friuli Venezia Giulia;

Normativa statale e regionale in materia di lavori pubblici, espropriazione e di pubblica utilità, pianificazione territoriale e urbanistica, edilizia privata, patrimonio, ambiente;

Elementi di diritto civile;

Nozioni di economia ed estimo;

Nozioni in materia di Catasto terreni, Catasto edilizio Urbano, Conservatoria dei registri immobiliari e degli atti e procedure ad essi inerenti;

Legislazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

Legislazione in materia di lavori, servizi e forniture e relative gare d’appalto; Legislazione in materia di procedimenti amministrativi e attività contrattuale della pubblica amministrazione;

Nozioni in materia di rapporto di lavoro nel pubblico impiego;

Tutela della riservatezza (Regolamento U.E. 679/2016);

Fondamenti del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005);

Nozioni di reati contro la Pubblica amministrazione (Libro II, Titolo II del Codice penale);

Nozioni di reati informatici (L. n. 547/1993);

Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (pacchetto office, posta elettronica, navigazione in internet);

Conoscenza della lingua inglese.

