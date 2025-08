Concorso Comune di Milano 2025, 15 posti per Agenti di Polizia Locale: come partecipare

Arriva un nuovo Concorso Comune di Milano 2025. Il Comune di Milano ha indetto una selezione pubblica per esami finalizzata alla copertura di 15 posti a tempo indeterminato nel profilo di Agente di Polizia Locale – Area degli Istruttori. L’opportunità è rivolta a candidati in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e con specifici requisiti psico-fisici richiesti per il ruolo.

Le prima prova si terrà da remoto in autunno, mentre tutta la procedura sarà completata entro la fine del 2025. La domanda di partecipazione deve essere presentata entro le ore 12:00 del 15 settembre 2025, esclusivamente tramite il portale inPA. Vediamo nei prossimi paragrafi chi può partecipare, come fare domanda e come prepararsi al meglio alle prove con il Manuale dedicato.

Concorso Comune di Milano 2025, 15 Agenti Polizia Locale: riserve di posti Il bando prevede specifiche riserve: 3 posti riservati ai volontari delle Forze Armate , ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e art. 678, comma 9, D.lgs. 66/2010;

3 posti riservati a volontari che hanno concluso il servizio civile universale o nazionale senza demerito. In assenza di candidati idonei appartenenti alle categorie riservatarie, i posti saranno assegnati ad altri candidati utilmente collocati in graduatoria.

Concorso Comune di Milano 2025, 15 Agenti Polizia Locale: requisiti Per partecipare al concorso è necessario: Cittadinanza italiana ;

; Età compresa tra 18 anni e il limite previsto per la permanenza in servizio;

Diploma di scuola secondaria di secondo grado;

Patente di guida di categoria B;

Idoneità psico-fisica, comprendente requisiti specifici di vista, udito e integrità fisica;

Godimento dei diritti civili e politici e assenza di condanne o procedimenti penali che impediscano l’accesso agli impieghi pubblici;

Disponibilità al porto e all’uso dell’arma e alla conduzione dei veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Locale. Sono inoltre richiesti i requisiti per il conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Concorso Comune di Milano 2025, 15 Agenti Polizia Locale: domanda La candidatura al concorso deve essere presentata esclusivamente online tramite autenticazione con SPID, CIE, CNS o eIDAS sul portale inPA, collegandosi alla pagina dedicata al bando e disponibile cliccando qui.

Periodo di invio: dal 1° agosto 2025 fino alle ore 12:00 del 15 settembre 2025.

È previsto il pagamento di una tassa di concorso di € 10,00 tramite PagoPA. Ogni candidato riceverà un codice ID della domanda, da conservare per le successive comunicazioni. Per la partecipazione occorrerà inoltre essere in possesso di indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale.

Concorso Comune di Milano 2025, 15 Agenti Polizia Locale: prove Il concorso si articola in tre fasi: Prova scritta – In modalità digitale da remoto, con quesiti a risposta multipla e/o domande a risposta sintetica. Superamento con almeno 21/30.

– In modalità digitale da remoto, con quesiti a risposta multipla e/o domande a risposta sintetica. Superamento con almeno 21/30. Prova di efficienza fisica – In presenza, con tre esercizi: corsa piana 1000 mt, piegamenti sulle braccia e salto in alto. La prova è valutata come idoneità/inidoneità e non attribuisce punteggio.

– In presenza, con tre esercizi: corsa piana 1000 mt, piegamenti sulle braccia e salto in alto. La prova è valutata come idoneità/inidoneità e non attribuisce punteggio. Prova orale – In presenza, verterà sulle stesse materie della prova scritta. Superamento con almeno 21/30.

Concorso Comune di Milano 2025, 15 Agenti Polizia Locale: materie d’esame e come prepararsi La prova scritta e quella orale riguarderanno le seguenti materie: Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione;

Codice penale, limitatamente a: Libro Primo (Titoli da I a VI), Libro Secondo (Titoli II, III, XI, XII e XIII)

e Libro Terzo (Titolo I);

Codice di Procedura penale, limitatamente a: Parte I (Libro I, III e IV) e Parte II (Libro V);

Normativa nazionale e regionale in materia di Polizia Locale;

Nozioni di Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

Nozioni in materia di depenalizzazione (Legge n. 689/1981 e s.m.i.);

Nozioni di diritto amministrativo, con particolare riguardo all’attività della Pubblica

Amministrazione;

Nozioni di Legislazione in materia di tutela della privacy (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.);

Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.),

limitatamente a: Titolo III e Titolo IV;

Conoscenza della lingua inglese;

Conoscenza e uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; Saranno inoltre accertate le seguenti capacità e abilità: Problem solving;

Gestione dello stress;

Capacità di lavorare in gruppo in un’organizzazione complessa;

Gestione dei rapporti con il pubblico;

Capacità logica induttiva e deduttiva, numerica e di ragionamento.

Concorso Comune di Milano 2025, 15 Agenti Polizia Locale: calendario prove All’interno del bando è già contenuto il calendario delle prove, riportato di seguito: Prova scritta: dal 22 settembre 2025 , in modalità digitale da remoto;

dal , in modalità digitale da remoto; Prova di efficienza fisica: dal 13 ottobre 2025 , in presenza;

dal , in presenza; Prova orale: dal 17 novembre 2025, in presenza. Le date definitive, con orari e modalità, saranno pubblicate sul portale inPA e sul sito del Comune di Milano almeno 72 ore prima di ciascuna prova.

Concorso Comune di Milano 2025, 15 Agenti Polizia Locale: mansioni L’Agente di Polizia Locale svolge attività di: Prevenzione, accertamento e repressione delle infrazioni al Codice della Strada e ad altre norme;

Servizio di vigilanza di quartiere e pronto intervento;

Funzioni di polizia giudiziaria, stradale e ausiliarie di pubblica sicurezza;

Regolazione del traffico, servizi d’ordine e rappresentanza;

Redazione di atti e relazioni per autorità giudiziarie e amministrative.

Concorso Comune di Milano 2025, 15 Agenti Polizia Locale: stipendio e benefit Il trattamento economico previsto è di € 21.392,87 annui lordi per l’Area degli Istruttori, oltre a indennità di comparto, tredicesima mensilità ed eventuali altri emolumenti previsti dal CCNL. Il Comune di Milano garantisce inoltre: Gratuità del trasporto pubblico cittadino;

Agevolazioni per trasporto regionale e nazionale;

Pasto in convenzione;

Biglietti gratuiti o scontati per eventi culturali;

Convenzioni sanitarie a tariffe agevolate.

Concorso Comune di Milano 2025, 15 Agenti Polizia Locale: le FAQ Quando scade la domanda per il concorso Comune di Milano 2025?

La scadenza è fissata alle ore 12:00 del 15 settembre 2025.

Quante sono le prove del concorso per agenti di Polizia Locale a Milano?

Tre: prova scritta da remoto, prova di efficienza fisica e prova orale in presenza.

È previsto un limite di età per partecipare?

Sì, occorre avere almeno 18 anni e non superare il limite massimo previsto dalla normativa per la permanenza in servizio.

