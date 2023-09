Concorso Comune di Lecce, 35 posti per diplomati e laureati: come partecipare

coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione;

coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.

I requisiti specifici, diversi per ogni profilo, riguardano principalmente il titolo di studio richiesto per la partecipazione. Si ricorda che per i profili da Funzionario (ex Cat. D) è richiesta la Laurea, mentre per i profili di Istruttore (ex Cat. C) basta il diploma. Per l’elenco dei titoli di studio richiesti per ogni profilo si rimanda ai bandi, scaricabili nel box sottostante.