Concorso Comune di Foggia 2024, bandi per 97 posti: requisiti, domanda, prove

Importante occasione per accedere a un posto nella Pubblica Amministrazione in Puglia con il nuovo Concorso Comune di Foggia 2024. Sono stati pubblicati diversi bandi per un totale di 97 posti a tempo indeterminato per diversi uffici del Comune di Foggia. In particolare sono previsti:

15 posti per il profilo di “Operatore Esperto” (di cui 4 riservati ai volontari delle Forze Armate e 2 riservati agli operatori del servizio civile universale);

16 posti per il profilo di “Istruttore Amministrativo” (di cui 4 riservati ai volontari delle Forze Armate e 2 riservati agli operatori del servizio civile universale);

9 posti per il profilo di “Istruttore Tecnico – Geometra”;

17 posti per il profilo di “Istruttore Contabile”;

6 posti per il profilo di “Istruttore Informatico”;

18 posti per il profilo di “Istruttore Agente di Polizia Locale”;

16 posti per il profilo di “Funzionario Assistente Sociale”.

La selezione prevede una prova scritta unica con materie diversificate per i vari profili. Vediamo nei prossimi paragrafi cosa serve per partecipare, come fare domanda e come prepararsi alla prova scritta per i diversi profili del Concorso Comune di Foggia 2024.

Concorso Comune di Foggia 2024, 97 posti: requisiti Per la partecipazione al Concorso Comune di Foggia 2024 è innanzitutto necessario possedere i seguenti requisiti generali, comuni a tutti i bandi: Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea. Sono ammessi anche i familiari di cittadini UE con diritto di soggiorno o i titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, status di rifugiato o protezione sussidiaria.

Età minima di 18 anni e non superiore all’età massima prevista per il collocamento a riposo.

Idoneità psico-fisica e attitudinale alla mansione, con eventuali tutele previste per candidati con disabilità compatibili con le mansioni del profilo ricercato.

Godimento dei diritti civili e politici.

Non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale;

non essere stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato, non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli enti locali;

non essere stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione né dispensati per persistente insufficiente rendimento, né essere stati dichiarati decaduti.

Posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985. Oltre ai requisiti generali, ogni profilo prevede specifici titoli di studio: Operatori Esperti: licenza della scuola dell’obbligo (scuola secondaria di I grado) e attestato di qualificazione professionale nel settore amministrativo oppure diploma di scuola secondaria di II grado.

Istruttori: diploma di scuola secondaria di secondo grado, che permette l’accesso all’Università, o titolo superiore.

Istruttore tecnico – geometra : diploma tecnico di: “Costruzioni, Ambiente e Territorio” o titolo equivalente (Geometra) e lauree assorbenti.

Funzionari Assistenti Sociali: laurea in Servizio Sociale e abilitazione professionale per l’esercizio della professione di assistente sociale. Infine, per il profilo di Agente di Polizia Locale, sono richiesti anche i seguenti requisiti: essere in possesso di patente di categoria B in corso di validità;

non essere destinatari di provvedimenti o atti attestanti l’impossibilità o la rinuncia all’utilizzo dell’arma;

Concorso Comune di Foggia 2024, 97 posti: prova scritta unica Il Concorso Comune di Foggia 2024 prevede un’unica prova scritta, che sarà svolta in modalità informatizzata. La prova includerà una serie di quesiti a risposta multipla su diverse aree tematiche e comprenderà anche l’accertamento delle conoscenze di lingua inglese e competenze informatiche. In particolare la prova sarà così strutturata: Lingua Inglese: 3 domande a risposta multipla.

Applicazioni Informatiche: 3 domande a risposta multipla.

Conoscenze specifiche e attitudinali: 40 domande a risposta multipla, suddivise in materie teoriche specifiche per il profilo (30 quesiti) e domande psico-attitudinali (10 quesiti). Per superare la prova, i candidati dovranno ottenere un punteggio minimo di 21/30 nelle domande di contenuto teorico e superare almeno 2 domande di inglese e 2 domande di informatica.

Concorso Comune di Foggia 2024, 97 posti: calendario prove Le prove si terranno presso la Città del Cinema, Piazzale Anna De Lauro Matera, 71122 Foggia, nel mese di dicembre, secondo il seguente calendario: Operatori Esperti: 11 e 12 dicembre 2024​

Istruttori Contabili: 13 dicembre 2024;

Istruttori Amministrativi: 16 e 17 dicembre 2024

Istruttori Tecnici – Geometri: 18 dicembre 2024

Istruttori Informatici: 18 dicembre 2024

Agenti Polizia Locale: 9 e 10 dicembre 2024

Assistenti Sociali: 19 dicembre 2024 La suddivisione dei candidati sulla fascia oraria sarà pubblicata, con successiva comunicazione, sul sito istituzionale dell’Ente – sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Procedure Aperte” e nel portale “InPA”.

Concorso Comune di Foggia 2024, 97 posti: materie e come prepararsi Nella tabella sottostante sono elencate le materie richieste per ogni profilo. Si rimanda ai rispettivi bandi per tutti i dettagli.

Profilo Conoscenze Richieste Operatore Esperto – Organi del Comune: funzioni e compiti

– Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Foggia

– Reati contro la PA

– Principi, fasi ed elementi del procedimento amministrativo

– Diritto di accesso agli atti

– Affidamento di beni, forniture e servizi

– Trattamento dei dati personali

– Conoscenza della lingua inglese

– Uso di apparecchiature e applicazioni informatiche Istruttore Amministrativo – Organi del Comune: funzioni e compiti

– Codice di comportamento dei dipendenti

– Reati contro la PA

– Principi, fasi ed elementi del procedimento amministrativo

– Diritto di accesso agli atti

– Affidamento di beni e servizi

– Trattamento dei dati personali

– Conoscenza della lingua inglese

– Applicazioni informatiche Istruttore Tecnico – Geometra – Organi del Comune

– Codice di comportamento

– Reati contro la PA

– Principi e fasi del procedimento amministrativo

– Diritto di accesso agli atti

– Affidamento di beni e servizi

– Trattamento dei dati personali

– Espropriazioni

– Piano di Governo del Territorio e urbanistica

– Legislazione edilizia e urbanistica

– Conoscenza della lingua inglese

– Informatica e applicazioni Istruttore Contabile – Organi comunali

– Codice di comportamento

– Reati contro la PA

– Procedimento amministrativo: principi e fasi

– Diritto di accesso agli atti

– Modalità di affidamento di beni e servizi

– Trattamento dei dati personali

– Contabilità pubblica e bilancio degli enti locali

– Tributi e fiscalità locale

– Normativa sugli appalti e codice dei contratti pubblici

– Conoscenza della lingua inglese

– Informatica e applicazioni Istruttore Informatico – Organi del Comune: funzioni e compiti

– Codice di comportamento dei dipendenti

– Reati contro la PA

– Principi e fasi del procedimento amministrativo

– Diritto di accesso agli atti

– Affidamento di beni e servizi

– Trattamento dei dati personali

– Conoscenza della lingua inglese

– Uso di apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse Istruttore Agente P.L. – Codice della strada e norme di sicurezza stradale

– Codice penale e procedura penale

– Normativa di pubblica sicurezza e polizia amministrativa

– Ordinamento degli enti locali

– Norme di polizia ambientale

– Normativa sulla protezione dei dati personali

– Conoscenza della lingua inglese

– Informatica e uso di applicazioni Funzionario Assistente Sociale – Normativa in ambito sociale e assistenziale

– Programmazione e gestione dei servizi sociali

– Contabilità pubblica e bilancio degli enti locali

– Normativa sui contratti pubblici

– Trattamento dei dati personali

– Conoscenza della lingua inglese

– Informatica e uso di applicazioni

