Concorso Comune di Firenze 2024, 28 Educatori Asilo nido: chi partecipa e prove

FORMATO CARTACEO

Il Manuale è stato pensato e realizzato per chi si appresta ad affrontare le prove dei concorsi pubblici per diventare insegnante/educatore dei nuovi nidi d’infanzia. In particolare, le prove tendono a valutare la preparazione dei candidati sulle seguenti tematiche: – legislazione e aspetti istituzionali della normativa nazionale che disciplina i servizi rivolti all’infanzia; – elementi di psicologia dell’età evolutiva, con particolare riferimento alla prima e seconda infanzia; – processi comunicativi e relazionali; – competenze pedagogiche e didattiche; – elementi di puericultura e pediatria, con particolare riferimento alla dietetica del bambino e alle malattie esantematiche, epidemiche e contagiose nel primo anno; – carta dei servizi e regolamento dell’asilo comunale della Regione in cui è bandito il concorso. Questo manuale si focalizza pienamente su questi argomenti, per poi allargare lo sguardo sulle più recenti teorie di neuro-didattica e le strategie educative nei nuovi nidi d’infanzia; i programmi di studio riprendono le formulazioni di diversi pedagogisti sugli itinerari formativi, onde fornire ai candidati una preparazione adeguata e complessiva circa l’azione educativo-didattica. La seconda parte del testo presenta una sezione dedicata al diritto amministrativo, al pubblico impiego a all’organizzazione degli enti locali. Segue una parte dedicata alla prova scritta con una selezione di temi svolti, di utilità per il candidato, un’appendice dedicata alla normativa per i nidi d’infanzia a seguito del Covid-19 e la bibliografia. Nella sezione online collegata al libro sono disponibili: – quiz di lingua inglese; – teoria e quiz di informatica; – aggiornamenti normativi; – simulatore di quiz. Il testo è aggiornato alle Linee pedagogiche per il Sistema integrato «zerosei» (D.M. 334/2021) e ai recenti Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l’infanzia (D.M. 43/2022). Paolo Ammendola Giurista e sociologo, studioso delle evoluzioni delle istituzioni educative nel bacino del Mediterraneo, specializzato in relazioni internazionali e analisi di scenario. Carmela Cotrufo Docente specializzata per le attività di sostegno didattico presso scuole dell’infanzia statali ed educatrice nido d’infanzia.

Paolo Ammendola, Carmela Cotrufo | Maggioli Editore 2022