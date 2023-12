Concorso Comune di Firenze, 200 Agenti Polizia Municipale: requisiti, domanda, prove

È stato pubblicato sul Portale Inpa il bando di un nuovo Concorso Comune di Firenze per il reclutamento di 200 Agenti di Polizia Municipale a tempo pieno e indeterminato. Le assunzioni saranno così ripartite:

30 unità per l’annualità 2023;

70 unità per l’annualità 2024;

100 unità per l’annualità 2025.

Possono partecipare i candidati fino a 32 anni di età con diploma di scuola secondaria di secondo grado e patente di categoria B. Vediamo nei prossimi paragrafi tutti gli altri requisiti, come fare domanda e come funzionerà la selezione.

Concorso Comune di Firenze, 200 Agenti Polizia Municipale: requisiti Come anticipato, possono partecipare al concorso Comune di Firenze per 200 Agenti di Polizia Municipale i candidati in possesso del diploma. Gli altri requisiti richiesti per la partecipazione sono i seguenti: cittadinanza italiana, secondo quanto disposto dall’art. 2 del D.P.C.M. 174/1994;

età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 32 compiuti al27 dicembre 2023;

idoneità psico-fisica all’attività lavorativa da svolgere;

godimento del diritto di elettorato politico attivo;

non avere riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione;

non aver riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I, Titolo II, Libro II del Codice Penale; non trovarsi nelle condizioni di cui agli artt. 10 e 11 del D. Lgs. 235/2012; non essere sottoposto/a a misura restrittiva della libertà personale;

non essere stati/e destituiti/e o dispensati/e dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; non essere stati/e dichiarati/e decaduti/e da un impiego pubblico, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

non essere incorsi nel mancato superamento del periodo di prova nel medesimo profilo professionale oggetto del bando;

patente di guida di categoria B;

assenza di impedimenti al porto o all’uso delle armi, non essere obiettori di coscienza, ovvero non essere contrari al porto o all’uso delle armi. A questi requisiti si aggiungono quelli psico-fisici di cui al D.M. del 28 aprile 1998 previsti per il porto d’armi e di ulteriori requisiti previsti per l’accesso al profilo che dovranno essere accertati tramite apposita certificazione medica a carico del candidato.

Concorso Comune di Firenze, 200 Agenti Polizia Municipale: domanda La domanda di partecipazione al Concorso Comune di Firenze per 200 Agenti di Polizia Municipale andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il Portale InPA, collegandosi a questo indirizzo e accedendo tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS. Sarò possibile fare domanda fino alle 23.59 del 26 gennaio 2024. Per la partecipazione è richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro effettuabile seguendo le indicazioni che verranno fornite durante l’invio della domanda. Occorrerà inoltre indicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) o un domicilio digitale intestato al candidato.

Concorso Comune di Firenze, 200 Agenti Polizia Municipale: prove La selezione si articolerà nelle seguenti fasi: Prova preselettiva (in base al numero di domande pervenute);

Prova scritta;

Prova di accertamento delle competenze trasversali;

Prova di resistenza fisica. La prova preselettiva consisterà in quiz a risposta multipla di tipo professionale sulle materie previste dal programma di esame. Non è prevista una soglia minima di idoneità. Seguendo l’ordine di graduatoria formata sulla base del punteggio conseguito nella prova, saranno ammessi alle successive prove di esame i primi 700 candidati, ivi compresi gli eventuali candidati ex aequo alla settecentesima posizione. La prova scritta può consistere, a discrezione della Commissione Giudicatrice, nella stesura di un tema, di una relazione, di uno o più pareri, di uno o più quesiti a risposta sintetica, nella redazione di atti tecnici, in più quesiti a risposta multipla, con un minimo di tre fino ad un massimo di cinque alternative di risposta già predisposte. La prova avrà un punteggio massimo di 30 e si considererà superata al conseguimento di un punteggio di almeno 21/30. I candidati che superano la prova scritta sono chiamati a sostenere prove situazionali e/o

test e/o colloqui motivazionali individuali e/o di gruppo, volti all’accertamento delle competenze trasversali nelle seguenti aree, cui verrà attribuito un punteggio massimo di 30 punti : Area cognitiva;

Area realizzativa;

Area relazionale. I candidati che superano la prova di accertamento delle competenze trasversali sono ammessi alla prova di resistenza fisica, che consisterà in tre esercizi: corsa 1000 metri;

salto in alto;

flessioni.

Concorso Comune di Firenze, 200 Agenti Polizia Municipale: come prepararsi Il manuale “Il Vigile Urbano” è un testo completo e approfondito sull’ordinamento e sui servizi di Polizia Locale, in grado di soddisfare tutte le richieste che i vari bandi di concorso possono presentare.

Aggiornatissimo e al contempo innovativo, al passo con i tempi e con le nuove procedure che la normativa richiede, il volume consente al candidato di apprendere tutte le materie e le competenze richieste nei bandi di concorso per le diverse qualifiche dei Corpi di Polizia Locale (Municipale e Provinciale) e rappresenta un prezioso strumento di aggiornamento anche per chi già opera. Il testo è disponibile anche su Amazon.

