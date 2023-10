Concorso CNR 2023: come prepararsi alla prova scritta per 138 amministrativi

Il bando del concorso CNR 2023 per il reclutamento di 138 amministrativi è scaduto il 26 settembre 2023. Non sono ancora note le date delle prove, ma nel bando è indicato che il diario sarà pubblicato con almeno quindici giorni di preavviso rispetto alla data stabilita per l’espletamento delle prove stesse, sul Portale InPA e sui siti istituzionali del CNR.

La selezione, ricordiamo, si svolgerà attraverso:

una prova scritta;

una prova orale;

valutazione dei titoli.

Per tutti i dettagli sulla selezione rimandiamo all’approfondimento dedicato. Nei prossimi paragrafi vedremo un approfondimento sulla prova scritta, sulle materie d’esame, alcuni quiz per esercitarsi e come prepararsi al meglio alle prove.

Concorso CNR 2023, 138 amministrativi: come funzionerà la prova scritta La prova scritta del Concorso CNR 2023 per 138 amministrativi, si legge nel bando, consisterà in un test, composto da quesiti a risposta multipla diretto a verificare la conoscenza e competenza nelle materie d’esame. Nel corso della prova scritta, “ai candidati è fatto divieto di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di dati, supporti cartacei, pubblicazioni e stampe, codici giuridici e testi di legge commentati con la dottrina e/o la giurisprudenza, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura.” La durata della prova sarà stabilita dalla commissione esaminatrice e la correzione verrà effettuata attraverso procedimenti automatizzati/informatizzati. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 21/30 nella prova scritta. Si ricorda infine che al concorso si applicano le seguenti riserve: riserva di posti in favore del personale interno di cui al d.lgs. n. 165/2001;

riserva in favore dei militari volontari delle Forze Armate, ai sensi dell’art. 1014 comma 4 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, e successive modifiche e integrazioni;

riserva prevista dall’art. 18 comma 4 del d.lgs. n. 40/2017, come modificato dal d.l. 22 aprile 2023 n. 44, convertito con modificazioni con legge 21 giugno 2023 n. 74, ovvero la riserva in favore dei volontari che hanno concluso il Servizio Civile Universale senza demerito.

Concorso CNR 2023, 138 amministrativi: materie della prova scritta Il test a risposta multipla verterà sulle seguenti materie: Nozioni di diritto amministrativo;

Nozioni sulla disciplina del rapporto di lavoro pubblico;

Nozioni di contabilità degli enti pubblici non economici;

CCNL del comparto istruzioni e ricerca per il triennio 2016-2018;

Statuto e Regolamenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche. A queste si aggiungeranno, per la prova orale: Conoscenza di elementi di informatica di base e dei principali pacchetti applicativi;

Conoscenza della lingua inglese;

Competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche e comportamentali;

Lingua italiana per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana.

Concorso CNR 2023, 138 amministrativi: esempi di quiz Nel box sottostante sarà possibile scaricare una batteria di 20 quiz sul Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del CNR. La risposta esatta è evidenziata in verde. I quiz sono tratti dal volume “Concorso CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche – 138 Collaboratori di amministrazione – Teoria e test”

Concorso CNR 2023, 138 amministrativi: come prepararsi Per la preparazione si consiglia il volume “Concorso CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche – 138 Collaboratori di amministrazione – Teoria e test“, manuale contenente la trattazione manualistica completa e aggiornata di tutte le materie richieste per questo profilo. Nella sezione online del volume sono inoltre disponibili: sezione di teoria e quiz di informatica;

numerose batterie di quesiti a risposta multipla di lingua inglese (grazie ai puntuali commenti alla risposta esatta si ripercorrono le principali regole grammaticali);

simulatore di quiz. È possibile acquistare il volume anche da Amazon cliccando qui.

