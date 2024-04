Concorso Città Metropolitana Roma Capitale 2024, bandi per 32 posti: profili, requisiti e prove

Concorso Città Metropolitana Roma Capitale: sono stati pubblicati 4 diversi bandi per la copertura di un totale di 32 posti a tempo indeterminato, così suddivisi: 2 posti di Funzionario Contabile (Codice CMRC FC2);

2 posti di Funzionario Ambientale (Codice CMRC FAMB2);

18 posti di Funzionario Amministrativo (Codice CMRC FA18);

10 posti di Geometra (Codice CMRC GEO10). Vediamo nei prossimi paragrafi quali sono i requisiti per partecipare, come fare domanda e come prepararsi alle prove del Concorso Città Metropolitana Roma Capitale 2024.

Concorso Città Metropolitana Roma Capitale: requisiti Per partecipare al Concorso Città Metropolitana Roma Capitale sarà necessario possedere i seguenti requisiti generali, comuni a tutti i codici concorso, entro la scadenza del termine dell’invio delle domande: cittadinanza italiana o una delle fattispecie previste dall’art. 38, commi 1, 2 e 3-bis del d.lgs. n. 165/2001;

avere un’età non inferiore a diciotto anni e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo;

avere il godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero, non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, comma 1, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;

non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;

assenza delle cause ostative di cui all’art. 35-bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 ossia condanna con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Libro II, Titolo II, Capo I del c.p.;

per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, avere una posizione regolare riguardo agli obblighi di leva. Per quanto riguarda i requisiti specifici, questi riguardano principalmente i titoli di studio richiesti, che variano per ogni profilo e che sono elencati nella tabella sottostante. Inoltre, per il solo profilo di Geometra, è richiesto il possesso della patente di categoria B.

Profilo e Codice concorso Titoli di studio richiesti Funzionario Contabile (Codice CMRC FC2) Laurea triennale, ex D.M. 270/04, nelle seguenti classi: L-14 Scienze dei servizi giuridici, L-16

Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione, L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale, L-33 Scienze economiche, L-36 Scienze Politiche e delle relazioni internazionali, L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace; oppure: Laurea triennale, ex D.M. 509/99, nelle seguenti classi: L-2 Scienze dei servizi giuridici, L- 15 Scienze politiche e delle relazioni internazionali, L-17 Scienze dell’economia e della gestione aziendale, L-19 Scienze dell’amministrazione, L-28 Scienze economiche, L-35 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace;

Diploma universitario (di durata triennale) ex L. 341/90, equiparato ai sensi del D.I. 11/11/2011, ad una delle classi di laurea summenzionate;

Diploma di laurea (DL), conseguito ai sensi dell’ordinamento universitario previgente al D.M. n. 509/1999 (vecchio ordinamento), in Economia e commercio, Economia e finanza, Giurisprudenza, Scienze politiche, Scienze dell’Amministrazione o titoli equipollenti ed equiparati secondo la normativa vigente;

Laurea magistrale, ex DM 270/04, nelle seguenti classi: LM-56 Scienze dell’economia, LM-52 Relazioni internazionali LM-62 Scienze della politica, LM-63 Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, LM-77 Scienze economico-aziendali, LM-81 Scienze per la cooperazione e lo sviluppo, LM-90 Studi europei, LMG/01 Giurisprudenza;

oppure: Laurea specialistica, ex D.M. 509/99, nelle seguenti classi: 22/S Giurisprudenza, 60/S Relazioni internazionali, 64/S Scienze dell’economia, 70/S Scienze della politica, 84/S Scienze economico-aziendali, 88/S Scienze per la cooperazione allo sviluppo, 99/S Studi europei, 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica. Funzionario Ambientale (Codice CMRC FAMB2) Laurea triennale (L) (DM n. 270/2004) appartenente alle seguenti classi: L-7 Ingegneria civile e ambientale, L-13 Scienze biologiche; L-32 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura, o Laurea triennale (DM n. 509/1999) equiparata ed equipollente secondo la normativa vigente;

Diploma di laurea (DL) conseguito ai sensi dell’ordinamento universitario previgente al D.M. n. 509/1999 (vecchio ordinamento), in: Ingegneria per l’ambiente e il territorio; Chimica; Scienze biologiche; Scienze geologiche; Scienze naturali; Scienze ambientali; Biotecnologie agro-industriali o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente;

Laurea magistrale (LM) (DM n. 270/2004) appartenente alle classi: LM-6 Biologia; LM- 8 Biotecnologie industriali; LM-17 Fisica; LM-31 Ingegneria gestionale; LM-22 Ingegneria chimica; LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio; LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali; LM-54 Scienze chimiche; LM-60 Scienze della natura, LM-69 Scienze e tecnologie agrarie, LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale; LM-74 Scienze e tecnologie geologiche; LM-75 Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio; LM-79 Scienze Geofisiche;

o corrispondente Laurea specialistica di cui all’ordinamento previsto dal D.M. n. 509/1999, equiparata a uno dei Diplomi di laurea vecchio ordinamento, Laurea magistrale sopraindicati. Funzionario Amministrativo (Codice CMRC FA18) Laurea triennale (L) (DM n. 270/2004) appartenente alle seguenti classi: L-14 Scienze dei servizi giuridici; L-16 Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione; L-18 Scienze dell’Economia e della gestione aziendale; L-33 Scienze economiche; L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace; o Laurea triennale (DM n. 509/1999) equiparata secondo la normativa vigente;

Diploma di laurea (DL), conseguito ai sensi dell’ordinamento universitario previgente al D.M. n. 509/1999 (vecchio ordinamento), in: Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e commercio o altri titoli di studio equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente;

Laurea specialistica (LS) di cui all’ordinamento previsto dal D.M. n. 509/1999 o Laurea magistrale (LM) di cui al DM. n. 270/2004 equiparate a uno dei Diplomi di laurea vecchio ordinamento sopraindicati. Geometra (Codice CMRC GEO10) Diploma di Geometra o Diploma di Perito in Costruzioni, Ambiente e Territorio o Perito Industriale.

o in alternativa titoli considerati “assorbenti”.

Concorso Città Metropolitana Roma Capitale: prove La selezione del Concorso Città Metropolitana Roma Capitale si articolerà nelle seguenti prove: Preselettiva, nel caso di un elevato numero di domande ricevute;

Prova scritta;

Prova orale. La prova preselettiva consisterà in una serie di quesiti a risposta multipla sulle materie d’esame e sulla verifica delle abilità logico-matematiche, numeriche e di ragionamento. Prima della prova sarà pubblicata la banca dati da cui saranno estratti i quesiti per la preselettiva. I candidati con invalidità maggiore o uguale all’80% non dovranno sostenere la preselezione e accedono direttamente alla prova scritta. La prova scritta consisterà nella somministrazione di quesiti a risposta aperta o a scelta multipla sulle materie oggetto del programma di esame e/o di natura attitudinale e situazionale. La prova si intenderà superata con un punteggio non inferiore a 21/30. In questo caso non sarà pubblicata la banca dati dei quesiti. La prova orale, infine, consisterà in un colloquio interdisciplinare sulle materie d’esame, a cui si aggiungerà l’accertamento delle conoscenze dell’informatica e della lingua inglese. Per l’elenco delle materie d’esame si rimanda ai singoli bandi.

Concorso Città Metropolitana Roma Capitale: come prepararsi

Il manuale Concorso Istruttore Direttivo e Funzionario – Area Amministrativa dei Funzionari e dell’Elevata qualificazione (Cat. D) espone in maniera chiara, esauriente e approfondita tutti gli argomenti utili per la preparazione dei candidati alle prove di selezione dei concorsi per l’area amministrativa dei Funzionari e dell’Elevata qualificazione (cat. D) degli Enti locali. Il testo è aggiornato ai più recenti decreti legislativi e, nella sezione online collegata, raggiungibile seguendo le istruzioni riportate in fondo al libro, conterrà ulteriori aggiornamenti e un simulatore di quiz per verificare quanto appreso. >> Link Amazon

Il volume Concorso Istruttore e Istruttore direttivo contabile – Area economico-finanziaria Cat. C e D negli Enti locali si presenta come strumento di studio per tutti coloro che partecipano ai concorsi per i ruoli di Funzionario contabile nell’area economico-finanziaria degli enti locali. Il testo propone una trattazione teorica chiara e completa sulle materie richieste ai candidati durante le prove concorsuali, e ogni sezione è seguita da una selezione di quiz a risposta multipla svolti e commentati per un breve ripasso una rapida verifica di quanto appreso. >> Link Amazon

Il testo Concorso Istruttore e Istruttore direttivo – Area tecnica Cat. C e D negli Enti locali rappresenta una guida chiara, esauriente e aggiornata per i partecipanti ai concorsi indetti dagli Enti locali per la copertura del ruolo di Istruttore e Funzionario nell’Area Tecnica, ed è quindi indicato per il profilo di Geometra. Il volume riassume, infatti, tutti gli argomenti oggetto delle prove previste dai bandi di concorso per i profili professionali di geometra, ingegnere e architetto impiegati presso Comuni e altri Enti locali. >> Link Amazon

Il volume Quiz di logica e psicoattitudinali si presenta come uno strumento di preparazione unico nel suo genere, in grado di offrire al candidato uno strumento completo di studio: un libro cartaceo con espansioni online consistenti in videolezioni a supporto della parte cartacea. >> Link Amazon

Infine, il manuale Test situazionali per Concorsi pubblici tratta in maniera completa le competenze trasversali, e affronta diversi test situazionali con alcuni esempi per potersi sperimentare direttamente ed esercitarsi, in maniera tale da potersi orientare rispetto ai comportamenti che più possono essere in linea con le esigenze organizzative in una determinata situazione. >> Link Amazon

