Concorso Città Metropolitana di Palermo, 36 amministrativi: come fare domanda. La guida

Il Concorso Città Metropolitana di Palermo per il reclutamento di 36 Istruttori Amministrativo-contabili rappresenta una grande opportunità di accesso al pubblico impiego e segna la ripartenza delle assunzioni per l’Ente siciliano. Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto.

Al concorso si applicano inoltre le seguenti riserve:

30% dei posti ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze Armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli Ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta;

15% dei posti a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito.

In questo articolo un approfondimento sulla selezione. Nei prossimi paragrafi vedremo invece come fare domanda attraverso il Portale InPA, entro la scadenza del 23 dicembre 2023, e come pagare il contributo di partecipazione pari a 10,33 euro.

Concorso Città Metropolitana di Palermo, 36 amministrativi: chi può partecipare Prima di passare alla domanda vediamo quali sono i requisiti per poter partecipare alla selezione: cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall’articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

maggiore età;

godimento dei diritti civili e politici;

diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto;

idoneità fisica allo specifico impiego cui il concorso si riferisce; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

non aver riportato condanne penali, con sentenze passate in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una Pubblica Amministrazione. Il candidato deve essere in possesso di tutti i requisiti entro la scadenza del termine per l’invio delle domande di partecipazione, ovvero il 23 dicembre 2023.

Concorso Città Metropolitana di Palermo, 36 amministrativi: domanda La prima cosa da fare è collegarsi al portale InPA e accedere alla pagina del concorso. Basterà collegarsi all’indirizzo inpa.gov.it e cercare il Concorso Città Metropolitana di Palermo nell’apposita sezione, o in alternativa cliccare qui e attendere il caricamento completo della pagina. In fondo alla pagina sarà presente il pulsante “Invia la tua candidatura”, che permetterà di iniziare la procedura di invio della domanda.

Dopo aver cliccato sul pulsante dedicato si aprirà la schermata di accesso alla procedura. Sarà possibile accedere tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS.

Una volta effettuato l’accesso si aprirà la scheda riepilogativa della selezione, contenente la suddivisione e il numero dei posti, i termini per fare domanda e ulteriori informazioni sul bando. Occorrerà scorrere la pagina fino in fondo e cliccare sul pulsante “Presenta una domanda per questa procedura“.



A questo punto si entrerà nel vivo della procedura. Se è la prima volta che si accede al portale InPA, la prima scheda che si aprirà sarà la scheda anagrafica dove andranno indicati: Codice Fiscale,

Cognome,

Nome,

Data e luogo di nascita,

Sesso,

Stato civile,

indirizzo email non certificata,

indirizzo PEC personale (è obbligatoria per il concorso) ,

, cellulare,

numero figli a carico se presenti,

residenza,

domicilio (se diverso da residenza),

patente di guida.

Successivamente si proseguirà con le altre schede, tra cui quelle riguardanti i requisiti generali e i requisiti specifici. È importante, nel caso in cui si abbia diritto alle riserve citate nei paragrafi precedenti, di indicarne il diritto ad accedervi nella scheda “Requisiti generici“.

Concorso Città Metropolitana di Palermo, 36 amministrativi: tassa di concorso Una volta compilati tutti i campi obbligatori della domanda (quelli contrassegnati dall’asterisco*), occorrerà cliccare sulla sezione “Pagamenti” dove sarà possibile effettuare il pagamento della tassa di concorso di 10,33 euro.

Qui saranno possibili due opzioni per il pagamento: utilizzare la funzione “Paga online” ed effettuare il pagamento direttamente dal pc, tablet o smartphone con cui si sta inviando la domanda;

ed effettuare il pagamento direttamente dal pc, tablet o smartphone con cui si sta inviando la domanda; scaricare l’avviso di pagamento e recarsi presso gli uffici o sportelli di pagamento (banche, poste, tabacchi ecc.). Il pagamento può essere effettuato anche dopo l’invio della domanda, purché avvenga entro i termini previsti dal bando stesso per l’invio della domanda di partecipazione, ovvero il 23 dicembre 2023. Non è possibile farlo dopo la scadenza dei termini per l’invio della domanda anche se, intanto, è stata presentata la domanda. L’amministrazione, nelle FAQ pubblicate sul portale InPA che riguardano il Concorso, sconsiglia di procedere al versamento in prossimità dello scadere del termine.

Dopo aver completato tutti i campi obbligatori, e aver pagato la tassa di concorso (o dopo aver scaricato l’avviso di pagamento per pagarlo successivamente), occorrerà cliccare sulla sezione “Verifica e invio”, dove sarà possibile scaricare il riepilogo della domanda, controllare che tutti i campi siano stati compilati correttamente, e infine cliccare su “Conferma e Invia“. In alternativa è possibile annullare l’intera domanda cliccando su “Annulla domanda”.

La domanda potrà essere annullata anche dopo l’invio, accedendo all’area riservata del Portale InPA tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS nella sezione “Le mie domande”, cliccando sulla “Vai alla domanda”, scorrendo fino a “Riepilogo domanda” e infine cliccando su “Annulla invio domanda“.

In caso di errore nella compilazione, va inviata una nuova domanda. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto in via esclusiva della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti revocate e prive di ogni effetto in modo integrale e definitivo. Nel caso la domanda venga annullata perché non si intende più partecipare al concorso, non è possibile richiedere il rimborso della quota di partecipazione versata.

Concorso Città Metropolitana di Palermo, 36 amministrativi: come prepararsi Per la preparazione alle prove del concorso si consiglia il volume: “Concorso Città metropolitana di Palermo – 36 Istruttori area amministrativa e contabile“, che espone in maniera chiara, esauriente e approfondita tutti gli argomenti utili per la preparazione dei candidati alle prove di selezione e consente una preparazione mirata sulle materie richieste durante le prove concorsuali. Il volume è disponibile anche su Amazon.

