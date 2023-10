Concorso Centri per l’Impiego Brescia, 15 Funzionari laureati: come partecipare

È stato pubblicato sul portale InPa e sul sito istituzionale della Provincia di Brescia il bando del Concorso Centri per l’Impiego Brescia per la copertura di 15 posti di Funzionario del Mercato del Lavoro – Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione – a tempo pieno e indeterminato presso il Settore Lavoro – Centri per l’Impiego della Provincia di Brescia.

Dei 15 posti messi a bando:

4 posti sono riservati ai volontari delle Forze Armate;

2 posti sono riservati agli operatori che hanno concluso senza demerito il Servizio Civile Universale.

Vediamo nei prossimi paragrafi come funzionerà la selezione, quali sono i requisiti per partecipare e come prepararsi al meglio.

Concorso Centri per l’Impiego Brescia, 15 Funzionari: requisiti Per poter partecipare al Concorso Centri per l’Impiego Brescia è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti generali: cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea. Possono partecipare anche i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

età non inferiore ad anni 18 e non superamento del limite ordinamentale di età anagrafica previsto dalle norme vigenti per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici;

idoneità psico-fisica allo svolgimento di tutte le mansioni esigibili in base al profilo professionale che il candidato è destinato a ricoprire;

posizione regolare riguardo all’assolvimento degli obblighi di leva, per i candidati che vi sono soggetti;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

non essere stati licenziati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale;

non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con le pubbliche amministrazioni;

assenza delle cause ostative di cui all’art. 35-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, in considerazione della prevista assegnazione agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

possesso della patente di guida di cat. B, in corso di validità; Per quanto riguarda i requisiti specifici, sono richiesti: Laurea triennale o magistrale con indirizzo coerente con il ruolo da ricoprire;

con indirizzo coerente con il ruolo da ricoprire; Conoscenza della lingua inglese;

Conoscenza dell’uso di strumentazioni ed applicazioni informatiche più diffuse (Word, Excel, posta elettronica, PEC, firma digitale, ecc.);

Disponibilità delle dotazioni informatiche necessarie per l’eventuale svolgimento delle prove selettive da remoto. Tutti i requisiti vanno posseduti entro la scadenza del termine per fare domanda, e l’elenco completo delle Lauree compatibili è disponibile all’interno del bando.

Concorso Centri per l’Impiego Brescia, 15 Funzionari: domanda La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente online attraverso il portale InPA, accedendo a questo indirizzo, tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS. La registrazione, la compilazione e l’invio on line della domanda devono essere completati entro il termine perentorio delle ore 23:59 del 31 ottobre 2023. Per la partecipazione al Concorso Centri per l’Impiego Brescia è richiesto il pagamento della tassa di concorso di 10 euro da effettuarsi tramite PagoPA seguendo le indicazioni che appariranno in fase di presentazione della domanda.

Concorso Centri per l’Impiego Brescia, 15 Funzionari: prove La selezione si articolerà nelle seguenti fasi: una prova scritta;

una prova orale. La prova scritta sarà svolta in modalità digitale, da remoto o in presenza, e sarà volta ad accertare le capacità del candidato di applicare le conoscenze possedute, anche rispetto a specifiche situazioni di ordine teorico e pratico, le capacità logico-tecniche/attitudinali/comportamentali e le competenze trasversali del candidato in relazione alle funzioni richieste dalla figura professionale. In particolare, la prova consisterà nella somministrazione di una serie di quesiti a risposta chiusa e/o in alcuni quesiti a risposta aperta ai quali dovrà essere data una risposta sintetica. Il punteggio minimo per accedere alla prova orale sarà di 21/30. La prova orale consisterà in un colloquio sulle materie della prova scritta e su ulteriori materie, approfondite nel prossimo paragrafo. Anche la prova orale si intenderà superata con un punteggio minimo di 21/30. Al punteggio ottenuto con le prove scritte e orali sarà possibile ottenere un punteggio aggiuntivo fino a un massimo di 3,5 punti per: attività lavorativa prestata in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto sottoscritti dai candidati con Anpal Servizi spa (c.d. Navigator );

); esperienza lavorativa svolta presso i Centri per l’Impiego (compreso il Servizio per il Collocamento Mirato), non riconducibile alla fattispecie dei Navigator.

Concorso Centri per l’Impiego Brescia, 15 Funzionari: materie d’esame La prova scritta del Concorso Centri per l’Impiego Brescia verterà sulle seguenti materie: nozioni di diritto del lavoro e della legislazione sociale;

nozioni di diritto amministrativo e di diritto pubblico, con particolare riferimento al procedimento amministrativo e al diritto di accesso agli atti (L. 241/90 e ss. mm.) e la disciplina del pubblico impiego (D.Lgs.165/2001 e ss.mm.ii);

l’ordinamento degli Enti locali (L. 56/2014 e D. Lgs. 267/2000 e ss. mm) e l’ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali (D.Lgs.118/2011 e ss. mm);

normativa in materia di trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e ss. mm.);

legislazione statale e regionale in materia di servizi al lavoro, in particolare D.Lgs.150/2015 e D.L. 4/2019 e D.L. 48/2023 convertito in Legge n. 26 del 30 marzo 2019, L.R. n. 22/2006, n. 30/2015 e n. 9/2018;

normativa nazionale e regionale relativa all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità con particolare riferimento alla L.68/99 e L.r.13/2003;

servizi ai cittadini ed alle imprese, compreso il collocamento mirato, forniti dai centri per l’impiego come individuati dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 4 dell’11/1/2018;

conoscenza della lingua inglese;

conoscenza delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse. A queste materie si aggiungono le competenze trasversali, e in particolare saper riconoscere le esigenze dei clienti/utenti interni ed esterni e adoperarsi per rispondervi al meglio adottando azioni mirate all’ascolto e all’individuazione dei bisogni, al monitoraggio della qualità percepita e identificando le priorità di intervento per il miglioramento dei servizi pubblici. La prova orale verterà sulle materie della prova scritta a cui si aggiungono: diritti, doveri e responsabilità dei pubblici dipendenti, con particolare riferimento al codice disciplinare ed al codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D. P. R. 62/2013);

nozioni del CCNL Funzioni Locali;

normativa in materia di trasparenza amministrativa e della normativa relativa ai reati contro la PA;

normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua italiana per i candidati che non siano di nazionalità italiana.

