Concorso Azienda Zero Veneto, 439 Infermieri: requisiti, domanda, prove

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di un nuovo Concorso Azienda Zero Veneto per il reclutamento di 439 Infermieri a tempo indeterminato. Si tratta di una procedura integrata svolta da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini procedurali, ma con riferimento a diverse singole Aziende o Enti all’interno del Veneto.

La scelta dell’Azienda o dell’Ente andrà fatta durante la presentazione della domanda. Vediamo nei prossimi paragrafi tutti i dettagli del bando, la suddivisione dei posti, come fare domanda e come prepararsi alle prove.

Concorso Azienda Zero Veneto, 439 Infermieri: suddivisione posti Come anticipato, i 439 posti saranno suddivisi tra diverse Aziende Sanitarie ed Enti della regione. Ecco riportata nello specifico la suddivisione dei posti: Azienda Ulss n. 1 Dolomiti – n. 95 posti;

Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana – n. 70 posti;

Azienda Ulss n. 3 Serenissima – n. 80 posti;

Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale – n. 76 posti;

Azienda Ulss n. 5 Polesana – n. 10 posti;

Azienda Ulss n. 6 Euganea – n. 1 posto;

Azienda Ulss n. 7 Pedemontana – n. 36 posti;

Azienda Ulss n. 8 Berica – n. 40 posti;

Azienda Ospedale-Università Padova – n. 10 posti;

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona – n. 20 posti;

Istituto Oncologico Veneto IRCCS – n. 1 posto. I candidati dovranno indicare una sola Azienda o Ente per cui intendano concorrere. Tuttavia, le procedure che riguardano: Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana,

Azienda Ulss n. 3 Serenissima,

Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale,

Azienda Ulss n. 5 Polesana,

Azienda Ulss n. 6 Euganea,

Azienda Ulss n. 7 Pedemontana,

Azienda Ulss n. 8 Berica,

Azienda Ospedale-Università Padova,

Istituto Oncologico Veneto IRCCS, sono subordinate all’esito negativo delle procedure di esubero di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i.: per questo motivo chi intende partecipare alle procedure di queste Aziende potrà indicare anche una seconda scelta per: Azienda Ulss n. 1 Dolomiti,

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona.

Scarica il bando Concorso Azienda Zero Veneto 439 Infermieri – Bando 412 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter LeggiOggi Concorsi Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



Concorso Azienda Zero Veneto, 439 Infermieri: requisiti Chi intende partecipare al concorso Azienda Zero Veneto per 439 Infermieri dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno degli Stati appartenenti all’U.E. o in alternativa: essere familiari dei cittadini degli Stati appartenenti all’UE purché titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; essere cittadini di Paesi terzi purché titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

idoneità fisica all’impiego;

età inferiore a quella prevista dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio;

adeguata conoscenza della lingua italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

laurea appartenente alla classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o (L/SNT1) di cui al D.M. n. 270/2004, abilitante all’esercizio

della professione di Infermiere ovvero, in alternativa: titolo di studio equiparato alla suddetta classe di laurea ai sensi del D.I. del 9/7/2009 e del D.I. del 11/11/2011; titolo di studio equipollente ai suddetti titoli ai sensi del D.M. del 27/7/2000;

iscrizione al relativo albo professionale. Non possono accedere all’impiego coloro che sono stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso la P.A., ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.

Concorso Azienda Zero Veneto, 439 Infermieri: domanda La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente online attraverso la Piattaforma concorsi di Azienda Zero, collegandosi all’indirizzo azeroveneto.concorsismart.it e accedendo tramite SPID o CIE. Sarà possibile fare domanda fino alle ore 18.00 dell’11 gennaio 2024. Per la partecipazione è richiesto un contributo non rimborsabile per la copertura dei costi della procedura pari a 15 euro a favore di Azienda Zero, da effettuarsi seguendo le istruzioni operative contenute nella sezione dedicata alla procedura del sito istituzionale di Azienda Zero.

Concorso Azienda Zero Veneto, 439 Infermieri: prove La selezione si articolerà nelle seguenti fasi: preselezione, nel caso di un grande numero di domande ricevute;

prova scritta;

prova pratica;

prova orale.

valutazione dei titoli. La prova scritta potrà consistere in quesiti a risposta multipla, in quesiti a risposta sintetica, o in un

tema (anche nella combinazione totale o parziale delle predette modalità), sulle competenze

specifiche inerenti al profilo professionale a concorso. Il punteggio massimo attribuibile alla prova scritta sarà di 30 punti e si accede alla prova successiva con un punteggio non inferiore a 21/30. La prova pratica, che potrà svolgersi in forma scritta, verterà su tecniche specifiche connesse alla

qualificazione professionale richiesta. Il punteggio massimo attribuibile alla prova pratica sarà di 20 punti e si accede alla prova orale con un punteggio minimo non inferiore a 14/20. La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico e verterà sull’approfondimento delle

materie di cui alle prove scritta e pratica. Nell’ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza nell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. Anche il punteggio minimo per il superamento di questa prova sarà di 14/20. La Commissione Esaminatrice avrà a disposizione un massimo di 30 punti per la valutazione dei

titoli, con la seguente ripartizione: titoli di carriera: massimo 15 punti;

titoli accademici e di studio: massimo 5 punti;

pubblicazioni e titoli scientifici: massimo 3 punti;

curriculum formativo e professionale: massimo 7 punti.

Concorso Azienda Zero Veneto, 439 Infermieri: come prepararsi Per la preparazione alle prove del concorso si consigliano i seguenti volumi: “ L’infermiere “, un completo e indispensabile strumento di preparazione sia ai concorsi pubblici sia all’esercizio della professione di infermiere. Con un taglio teorico-pratico affronta in modo ampio ed esaustivo tutte le problematiche presenti. >> Link Amazon

“, un completo e indispensabile strumento di preparazione sia ai concorsi pubblici sia all’esercizio della professione di infermiere. Con un taglio teorico-pratico affronta in modo ampio ed esaustivo tutte le problematiche presenti. >> Link Amazon “Quiz dei concorsi per Infermiere – Collaboratore Professionale Sanitario“, uno strumento utile per quanti si apprestano a sostenere un concorso pubblico per infermiere. I 6500 quiz a risposta multipla con soluzione commentata sono stati suddivisi per materia in modo da rendere più veloce la ricerca da parte del candidato. >> Link Amazon

Per restare aggiornato su tutte le novità che riguardano i concorsi pubblici iscriviti gratuitamente alla nostra Newsletter concorsi compilando il form qui in basso: