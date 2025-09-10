Concorso Azienda Zero Veneto 2025, 54 amministrativi diplomati: come partecipare

FORMATO CARTACEO

Questo volume è uno strumento utilissimo per prepararsi alle prove previste dal bando di concorso indetto dall’Azienda Zero della Regione Veneto per 54 Assistenti amministrativi. Il bando prevede di selezionare i candidati attraverso le seguenti prove:- preselettiva ( in caso di alto numero di candidati);- prova scritta:quiz a risposta multipla o sintetica sugli argomenti indicati dal bando;- prova pratica: soluzione di casi pratici:- prova orale: colloquio sulle materie indicate dal bando e accertamento della conoscenza della lingua inglese e di informatica. Il manuale contiene tutte le materie indicate dal bando di concorso, ovvero:- Principi costituzionali;- Organizzazione S.S.N. e sistema regionale;- Pubblico impiego;- Contabilità del Sistema sanitario nazionale;- Procedimento amministrativo e accesso ai documenti;- Trasparenza e anticorruzione;- Privacy;- Contratti pubblici;- Documentazione amministrativa e relativa digitalizzazione;- Pianificazione amministrativa;- Salute e sicurezza sul lavoro. Nella sezione online, raggiungibile seguendo le istruzioni riportate in fondo al libro, sono disponibili:- i testi degli atti amministrativi in formato word,- i testi delle leggi regionali;- Tutor digitale,- quiz di inglese e informatica. Fosco FogliettaGià direttore amministrativo nella ASL di Cesena e Direttore Generale nelle ASL di Bologna sud e Ferrara. Vice presidente FIASO (Federazione italiana delle aziende sanitarie ed ospedaliere) negli anni 2000. Dal 2011 al 2017, presidente del Consiglio di amministrazione CUP 2000 s.p.a. Docente a contratto di varie università e di organismi di formazione internazionali. Autore di numerose pubblicazioni Con i contributi di Mattia Altini, Stefano Carlini, Luca Dimasi, Alberto Fabbri, Andrea Ferroci, Diego Lorenzetti, Luigi Martelli, Elena Prati

Fosco Foglietta | Maggioli Editore 2025