Concorso ATA 24 mesi 2023, fare domanda: una guida semplice

Fino al 18 maggio è possibile inoltrare la domanda di inserimento/aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi. Si tratta dell’aggiornamento annuale delle graduatorie ATA da cui si attinge per i ruoli e le supplenze al 30 giugno e 31 agosto.



L’inserimento nelle graduatorie di prima fascia è consentito se si sono maturati 24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, di servizio nelle scuole statali, anche non continuativi. Vediamo insieme tutto ciò che riguarda la domanda di candidatura ai bandi del Concorso ATA 24 mesi 2023.

Le graduatorie ATA 24 mesi vengono utilizzate per i ruoli e le supplenze, consentono agli istituti scolastici di coprire i posti di lavoro per il personale non docente rimasti vacanti. Le 24 mesi sono le prime graduatorie che le scuole utilizzano per l’attribuzione delle supplenze ATA. Inoltre il Concorso ATA 24 mesi 2023 non ha prove da superare per l’inserimento in graduatoria anche se, in ogni caso, è utile possedere uno o più titoli di preferenza. Quanto durano le graduatorie del Concorso ATA? Le graduatorie formate grazie al Concorso ATA 24 Mesi sono permanenti e vengono aggiornate ogni anno su base provinciale.

Concorso ATA 24 mesi 2023: requisiti generali e specifici

Per partecipare al Concorso ATA 24 mesi 2023 occorre presentare apposita domanda online. Le domande devono essere compilate e inviate tramite il servizio web POLIS – Presentazione On Line delle IStanze MIUR. La funzione sarà disponibile dalle 9.00 del 27 aprile alle 23.59 del 18 maggio 2023. Da scaricare anche la guida in pdf con tutte le indicazioni passo passo fornite dal Ministero dell’istruzione alla volta del Concorso ATA 24 mesi 2023.



Chi partecipa per la prima volta al concorso ATA 24 mesi 2023 mesi deve dichiarare tutti i titoli e tutti i servizi. Invece, chi aggiorna una graduatoria in cui era già presente lo scorso anno deve inserire solo i titoli e i servizi non precedentemente dichiarati.



COSA SERVE:

un Personal Computer con connessione ad Internet e Acrobat Reader;

un indirizzo di posta elettronica istituzionale (istruzione.it) o altro indirizzo mail;

utenza SPID o CIE valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero dell’istruzione;

abilitazione specifica al servizio Istanze Online.

COME ISCRIVERSI A ISTANZE ONLINE

Per iscriversi al servizio MIUR Istanze Online occorre, prima di tutto, avere una identità SPID oppure la CIE (Carta di Identità Elettronica) o eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services), perchè bisogna accedere direttamente con queste credenziali. Per i vecchi iscritti, infatti, dopo il 2021 non è più possibile accedere al servizio con username e password.



Saranno richiesti durante l’iscrizione ad istanze online:

– documento di riconoscimento valido;

– Codice Fiscale o Tessera Sanitaria.

Una volta avuti a portata di mano i documenti necessari, seguire le seguenti fasi:



accedere al modulo di abilitazione , cliccando su Accedi dalla home page del portale web Istanze Online, per entrare nell’area riservata al Login, e su Entra con SPID, selezionando il proprio provider SPID e inserendo le credenziali, o su Entra con CIE o Login with eIDAS per accedere;

, cliccando su Accedi dalla home page del portale web Istanze Online, per entrare nell’area riservata al Login, e su Entra con SPID, selezionando il proprio provider SPID e inserendo le credenziali, o su Entra con CIE o Login with eIDAS per accedere; inserire i dati richiesti, scegliere la domanda per il recupero del codice personale e cliccare su Conferma;

richiesti, scegliere la domanda per il recupero del codice personale e cliccare su Conferma; scaricare e stampare il modulo di adesione, cliccando su Scarica modulo di adesione. Il modulo viene inviato anche all’indirizzo di posta elettronico indicato tra i dati di recapito;

il modulo di adesione, cliccando su Scarica modulo di adesione. Il modulo viene inviato anche all’indirizzo di posta elettronico indicato tra i dati di recapito; cliccare su Accetto per ottenere, tramite mail, il codice personale temporaneo, il modulo di adesione e le istruzioni per proseguire, e su Esci per effettuare il Logout;

per ottenere, tramite mail, il codice personale temporaneo, il modulo di adesione e le istruzioni per proseguire, e su Esci per effettuare il Logout; effettuare la modifica obbligatoria del codice personale temporaneo – CPT, accedendo nuovamente al servizio con il codice temporaneo per impostare un nuovo codice personale – CP, cioè un codice alfanumerico diverso dalla password;

del codice personale temporaneo – CPT, accedendo nuovamente al servizio con il codice temporaneo per impostare un nuovo codice personale – CP, cioè un codice alfanumerico diverso dalla password; visualizzare la schermata di conferma dell’avvenuta abilitazione al servizio, se la procedura si è conclusa correttamente.

COME COMPILARE LA DOMANDA