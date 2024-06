Concorso Asmel 2024, cosa succede dopo la prova? Guida agli interpelli

Dopo aver presentato domanda per il concorso ASMEL 2024 e ottenuto l’idoneità, i candidati verranno inclusi in elenchi di idonei. Questi elenchi permettono agli enti locali di assumere personale in base alle necessità, sia a tempo determinato che indeterminato, e sono validi anche per l’attuazione del PNRR.

Gli idonei restano negli elenchi per tre anni, ricevendo comunicazioni via PEC per interpelli specifici dai Comuni. Le candidature agli interpelli devono essere inviate entro 15 giorni dalla notifica e i candidati possono selezionare gli interpelli di loro interesse.

Vediamo nei prossimi paragrafi tutte le fasi del Concorso Asmel 2024, cosa succede dopo aver sostenuto la prova e come funzionano gli interpelli per le assunzioni a tempo indeterminato. In questo articolo invece cosa sapere sulla selezione.

Questo volume è uno strumento utilissimo per prepararsi alla selezione indetta dall’ASMEL (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali).La procedura di selezione servirà a formare una graduatoria di idonei da assumere a tempo determinato e indeterminato presso gli Enti locali aderenti, per i diversi profili.La selezione consisterà in un test con domande a risposta multipla sulle materie comuni e specifiche per ogni profilo e quiz situazionali.Il testo tratta in maniera chiara e completa tutte le materie comuni a tutti i profili, ovvero:• Diritto pubblico;• Diritto amministrativo;• Trasparenza, anticorruzione e Privacy;• Diritto degli enti locali;• Contratti pubblici;• Pubblico impiego;• Diritto dell’Unione europea;• Diritto penale e reati contro la P.A.;• Contabilità pubblica.Nell’ultima sezione è presente una sezione dedicata ai quiz situazionali con una prima parte teorica seguita da una selezione di quiz suddivisi per competenze e una selezione di quiz ufficiali delle prove del bando Asmel precedente.Nella sezione online collegata, saranno disponibili:- quiz di inglese e informatica;- aggiornamenti normativi;- simulatore di quiz per prova preselettiva e scritta;- prove ufficiali precedenti concorsi.

Il Decreto Legge n.80/2021 (o Decreto cd “Reclutamento”) consente agli enti locali di organizzare selezioni aggregate per formare elenchi di idonei per diverse posizioni professionali. Questi elenchi saranno utilizzati in base alle necessità concrete, sia per posizioni a tempo determinato che indeterminato, inclusa l’attuazione del PNRR.

Per ogni risposta corretta verrà attribuito al candidato un punteggio di 0.166 periodico, con arrotondamento per eccesso, per ogni risposta errata o non data verrà attribuito il punteggio 0. La prova si svolgerà per via telematica da remoto . Vengono dichiarati “idonei all’assunzione” – e inseriti nell’apposito elenco a disposizione dei Comuni – i candidati che superano la prova selettiva con un punteggio minimo di 7/10.

Concorso Asmel 2024: cosa succede dopo la prova

I candidati che ottengono l’idoneità conseguendo almeno il punteggio minimo nella prova selettiva confluiscono negli elenchi di idonei. Attualmente questi elenchi sono 31, ma con il Concorso Asmel 2024 sono stati previsti nuovi elenchi per profili diversi, arrivando a 37 elenchi di idonei. A questo punto gli Enti soci di Asmel potranno indire delle procedure di interpello per i diversi profili. Quando un Ente fa un interpello per un determinato profilo, i candidati che rientrano nell’elenco di idonei per quel profilo riceveranno un a PEC con tutti i dettagli. Saranno gli idonei a scegliere a quale procedura di interpello intendono partecipare, non c’è l’obbligo di partecipare a tutti gli interpelli. Gli idonei che partecipano all’interpello dovranno sostenere una nuova prova semplificata, scritta o orale, anche se saranno gli unici a partecipare per quell’interpello. I vincitori saranno poi assunti dall’Ente.

I candidati risultati idonei conservano la propria iscrizione per tre anni dal superamento della selezione. Il mancato superamento delle prove degli interpelli o la mancata partecipazione agli interpelli non incide sulla validità dell’iscrizione all’elenco degli idonei. I nominativi dei candidati verranno cancellati dall’elenco solo in caso di assunzione, a seguito di un interpello, a tempo indeterminato. Non si viene cancellati se: