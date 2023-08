Concorso Agenzia Entrate 2023, prova scritta: esempi di quiz per esercitarsi

Il Concorso Agenzia Entrate 2023 prevede, in base alle novità introdotte dal Decreto Assunzioni PA (decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74), una sola prova scritta, differenziata per i due bandi in base alle rispettive materie d’esame. È possibile fare domanda fino al 28 agosto 2023, in questo articolo la guida completa all’invio dell’istanza.



Il concorso, ricordiamo, è funzionale al reclutamento di 4500 funzionari laureati, di cui:

3970 unità da destinare ad attività tributaria (codice concorso TRIB)

530 unità da destinare ai servizi di pubblicità immobiliare (codice concorso SPI)

Vediamo nei prossimi paragrafi come sarà strutturata la prova scritta, le materie da studiare, un esempio di quiz per funzionari tributari con le relative risposte per esercitarsi e i volumi consigliati per la preparazione.

Concorso Agenzia Entrate 2023: come funziona la prova scritta Come anticipato la selezione prevede, per entrambi i bandi, un’unica prova scritta, che consisterà in una serie di domande a risposta multipla sulle materie d’esame, diverse per ogni profilo. La prova si intenderà superata con un punteggio di almeno 21/30. La prova potrà essere somministrata anche mediante strumentazione e procedure informatiche, garantendo l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità delle stesse, l’identificazione dei candidati, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità. Ulteriori informazioni sulla prova scritta saranno pubblicate il 4 settembre 2023 sul portale InPA e su sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.

Concorso Agenzia Entrate 2023: materie d’esame Nella tabella seguente è disponibile l’elenco delle materie d’esame per i due profili:

Profilo Materie d’esame Funzionari per attività tributaria a) Diritto tributario ed elementi di teoria dell’imposta;b) Diritto civile e commerciale;c) Diritto amministrativo;d) Contabilità aziendale;e) Elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione e ai reati tributari. Funzionari per servizi di pubblicità immobiliare a) Diritto civileb) Diritto amministrativoc) Elementi di diritto processuale civiled) Elementi di diritto tributarioe) Elementi di diritto penale

Concorso Agenzia Entrate 2023: esempi di quiz Nel box di seguito sarà possibile scaricare le prove ufficiali del Concorso per 2170 Funzionari tributari bandito nel 2021, con le relative risposte, per potersi esercitare in attesa di conoscere le date delle prove. .

Concorso Agenzia Entrate 2023: graduatoria finale Le graduatorie dei vincitori saranno inizialmente regionali. Tuttavia, si legge all’articolo 7.6 dei due bandi che “L’Agenzia si riserva la possibilità di formare una graduatoria unica nazionale ove confluiscono tutti gli idonei presenti nelle graduatorie regionali finali di merito dopo l’assunzione dei vincitori. Tale graduatoria sarà formata sulla base del punteggio riportato nella graduatoria regionale o provinciale tenendo conto degli eventuali titoli di preferenza da far valere a parità di punteggio.” Si ricorda che, in base alle novità introdotte dal Decreto Assunzioni PA, saranno considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all’ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all’assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall’assunzione, l’amministrazione potrà procedere allo scorrimento della graduatoria. Per fare un esempio prendiamo la Direzione Regionale Lombardia, che potrà assumere 900 unità del profilo TRIB e 86 unità del profilo SPI. Il Direttore regionale approverà due distinte graduatorie che potranno avere massimo: 1716 posti per il profilo di Funzionario tributario (900 vincitori più ulteriori 286 idonei);

103 posti per il profilo di Funzionario immobiliare (86 vincitori più ulteriori 17 idonei). Chi, pur avendo raggiunto il punteggio di 21/30, si troverà in una posizione inferiore a quelle sopra elencate, non sarà considerato idoneo in graduatoria. Gli idonei in graduatoria regionale che non saranno assunti dopo aver coperto tutti i posti messi a bando potranno confluire in una graduatoria unica nazionale.

Per restare aggiornato sul Concorso Agenzia Entrate 2023 e su tutti i concorsi pubblici iscriviti alla nostra Newsletter compilando il form qui in basso: