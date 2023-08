Concorso Agenzia Entrate 2023, cosa sapere: domande e risposte utili

Dopo la pubblicazione dei bandi del Concorso Agenzia Entrate 2023 per il reclutamento di 4500 funzionari, sono state diverse le domande giunte alla nostra redazione dagli aspiranti candidati. Domande che riguardano la possibilità di partecipare a entrambi i bandi o per più regioni, i titoli di studio necessari, alcuni chiarimenti sulla domanda.

Nei prossimi paragrafi proveremo a rispondere alle domande più frequenti per aiutare i candidati nella partecipazione al concorso, e per ulteriori chiarimenti sarà disponibile il webinar del Prof. Cotruvo interamente incentrato sul Concorso Agenzia Entrate 2023.

Posso fare domanda per entrambi i profili del Concorso Agenzia Entrate 2023?

Sì, è possibile partecipare alle selezioni per tutti e due i profili in quanto appartenenti a due distinti bandi. Occorre tuttavia essere in possesso dei titoli di studio richiesti comuni a entrambe le selezioni: per partecipare al concorso per 530 Funzionari immobiliari – Codice SPI – occorre essere in possesso dei seguenti titoli di studio:

laurea triennale (L) in Scienze dei servizi giuridici (L-14);

oppure: diploma di laurea in Giurisprudenza, conseguito secondo l’ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99 o titolo equipollente per legge;

oppure: laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea secondo quanto stabilito dal Decreto interministeriale del 9 luglio 2009.

Con gli stessi titoli è possibile partecipare anche al concorso per 3970 Funzionari Tributari. Invece, per esempio, se si è in possesso di una laurea in Scienze Politiche o in Economia e Commercio, utili per partecipare al concorso per Funzionari Tributari, non sarà possibile partecipare al profilo per Funzionari immobiliari.